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Расписание матчей
Англия. Первая лига
Порт Вейл - Нортгемптон Таун
Порт Вейл - Нортгемптон Таун: обзор матча 16 сентября 2023
Порт Вейл
16.09.2023, суббота, 17:00
Англия. Первая лига, 8 тур
1 : 0
Завершен
Нортгемптон Таун
84'
Б. Гэррити
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Порт Вейл - Нортгемптон Таун
86'
Замена
H. Lintott
️️️️
S. Sherring
ГОЛ! 1:0!
Б. Гэррити
Пас отдал
К. Грант
84'
82'
Замена
S. McWilliams
️️️️
J. Sowerby
Замена
Г. Мэсси
️️️️
И. Числетт
75'
Замена
Б. Гэррити
️️️️
Э. Девайн
75'
Замена
Л. Касс
️️️️
К. Балмер
75'
Замена
Р. Лофт
️️️️
J. Wilson
63'
Замена
К. Грант
️️️️
Д. Плант
62'
Желтая карточка
И. Числетт
53'
46'
Замена
М. Монте
️️️️
А. Одимайо
46'
Замена
Т. Симпсон
️️️️
L. Appere
46'
Замена
A. McGowan
️️️️
К. Боуи
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Порт Вейл
1
Коннор Рипли
ВР
4
Кофи Балмер
ЦЗ
4
Алекс Яковитти
ЦЗ
10
Том Санг
ОП
7
Элфи Девайн
ЦП
4
Олли Арбластер
ЦП
14
Фунсо Ожо
ЦП
23
Итан Числетт
АП
11
James Wilson
ЦФ
26
Джеймс Плант
ЦФ
5
Натан Смит
ЦФ
Главный тренер
Энди Кросби
Нортгемптон Таун
26
Ли Бердж
ВР
23
Патрик Броу
ЛЗ
24
Акин Одимайо
ЦЗ
26
Sam Sherring
ЦЗ
5
Jon Guthrie
ЦЗ
4
Jack Sowerby
ЦП
49
Марк Леонард
ЦП
9
Кирон Боуи
ЦФ
11
Мич Пайннок
ЦФ
9
Louis Appere
ЦФ
7
Сэм Хоскинс
ЦФ
Главный тренер
Джон Брэди
Порт Вейл
13
Джейсон Леутвилер
ВР
24
Льюис Касс
ЦЗ
19
Гейвин Мэсси
ЦП
8
Конор Грант
ЦП
16
Джейсон Лоу
ЦФ
8
Бен Гэррити
ЦФ
21
Райан Лофт
ЦФ
Нортгемптон Таун
31
Макс Томпсон
ВР
6
Мэнни Монте
ЦЗ
2
Harvey Lintott
ЦЗ
12
Aaron McGowan
ЦЗ
17
S. McWilliams
ЦП
27
Ben Fox
ЦП
17
Тайрис Симпсон
ЦФ
2-1-3-1-3
1
Рипли
4
Балмер
4
Яковитти
10
Санг
7
Девайн
4
Арбластер
14
Ожо
23
Числетт
5
Смит
26
Плант
11
4-2-4
26
Бердж
24
Одимайо
26
5
23
Броу
4
49
Леонард
7
Хоскинс
9
11
Пайннок
9
Боуи
4
Балмер
24
Касс
24
Касс
4
Балмер
23
Числетт
19
Мэсси
19
Мэсси
23
Числетт
26
Плант
8
Грант
8
Грант
26
Плант
7
Девайн
8
Гэррити
8
Гэррити
7
Девайн
11
21
Лофт
21
Лофт
11
4
17
17
4
24
Одимайо
6
Монте
6
Монте
24
Одимайо
26
2
2
26
9
Боуи
12
12
9
Боуи
9
17
Симпсон
17
Симпсон
9
Остались в запасе
Порт Вейл
Нортгемптон Таун
13
Джейсон Леутвилер
ВР
16
Джейсон Лоу
ЦФ
Главный тренер
Энди Кросби
31
Макс Томпсон
ВР
27
Ben Fox
ЦП
Главный тренер
Джон Брэди
Остались в запасе
13
Джейсон Леутвилер
ВР
16
Джейсон Лоу
ЦФ
Остались в запасе
31
Макс Томпсон
ВР
27
Ben Fox
ЦП
Главный тренер
Энди Кросби
Главный тренер
Джон Брэди
Статистика матча Порт Вейл - Нортгемптон Таун
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
0
Матчи команд
Порт Вейл
Англия. Вторая лига, 17 тур
Порт Вейл
- : -
28.11.2026
Ньюпорт Каунти
Англия. Вторая лига, 8 тур
Порт Вейл
1 : 1
24.11.2026
Нортгемптон Таун
Англия. Вторая лига, 16 тур
Барнет
2 : 1
21.11.2026
Порт Вейл
Англия. Вторая лига, 15 тур
Порт Вейл
4 : 2
14.11.2026
Аккрингтон Стэнли
Англия. Вторая лига, 14 тур
Порт Вейл
4 : 2
31.10.2026
Рочдейл
Англия. Вторая лига, 13 тур
Йорк Сити
2 : 0
24.10.2026
Порт Вейл
Нортгемптон Таун
Англия. Вторая лига, 17 тур
Уолсолл
- : -
28.11.2026
Нортгемптон Таун
Англия. Вторая лига, 8 тур
Порт Вейл
1 : 1
24.11.2026
Нортгемптон Таун
Англия. Вторая лига, 16 тур
Нортгемптон Таун
3 : 2
21.11.2026
Рочдейл
Англия. Вторая лига, 15 тур
Солфорд Сити
1 : 1
14.11.2026
Нортгемптон Таун
Англия. Вторая лига, 9 тур
Нортгемптон Таун
0 : 1
03.11.2026
Олдхэм
Англия. Вторая лига, 14 тур
Аккрингтон Стэнли
1 : 1
31.10.2026
Нортгемптон Таун
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