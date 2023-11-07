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Расписание матчей
Англия. Первая лига
Шрусбери Таун - Болтон
Шрусбери Таун - Болтон: обзор матча 07 ноября 2023
Шрусбери Таун
07.11.2023, вторник, 22:45
Англия. Первая лига, 7 тур
0 : 2
Завершен
Болтон
65'
П. Магома
90+8'
А. Морли
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Шрусбери Таун - Болтон
90'
+8
ГОЛ! 0:2!
А. Морли
Замена
А. Пьерр
️️️️
Т. Бейлисс
88'
86'
Замена
А. Морли
️️️️
П. Магома
80'
Замена
Й. Бедварссон
️️️️
В. Адебойежо
Замена
Г. Бургойн
️️️️
М. Мароши
75'
Замена
Т. Собовале
️️️️
Д. Шипли
71'
Замена
M. Mata
️️️️
Н. Кенне
71'
65'
ГОЛ! 0:1!
П. Магома
Пас отдал
Д. Шихан
49'
Замена
У. Форрестер
️️️️
Г. Джонс
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Шрусбери Таун
20
Марко Мароши
ВР
6
Том Фланаган
ЦЗ
22
Шайенн Данкли
ЦЗ
20
Jason Sraha
ЦЗ
20
Карл Винчестер
ЦЗ
22
Джо Андерсон
ЦЗ
42
Ноан Кенне
ОП
8
Том Бейлисс
ЦП
8
Тейлор Перри
ЦП
26
Джордан Шипли
ЦФ
23
Даниэль Удо
ЦФ
Главный тренер
Стив Коттерилл
Болтон
1
Натан Бакстер
ВР
18
Эоин Тоал
ЦЗ
2
Джош Когли
ПЗ
8
Джош Шихан
ЦП
14
Джордж Томасон
ЦП
25
Парис Магома
ЦП
14
Randell Williams
ЦФ
4
Рикарду Сантуш
ЦФ
2
Гетин Джонс
ЦФ
19
Дион Чарльз
ЦФ
20
Виктор Адебойежо
ЦФ
Шрусбери Таун
1
Гарри Бургойн
ВР
16
Аарон Пьерр
ЦЗ
22
Тунмисе Собовале
ЦЗ
2
Эллиот Торп
ЦП
17
Эллиот Беннетт
ЦП
18
Max Mata
ЦФ
3
Malvind Benning
ЦФ
Болтон
15
Джек Айредейл
ЛЗ
6
Уильям Форрестер
ЦЗ
7
Карлос Мендес
ПВ
10
Йон Бедварссон
ЦФ
5
Аарон Морли
ЦФ
9
Дэн Н'Лундулу
ЦФ
35
Кэмерон Джером
ЦФ
3-3-2-2
20
Мароши
20
20
Винчестер
22
Андерсон
22
Данкли
42
Кенне
6
Фланаган
8
Бейлисс
8
Перри
23
Удо
26
Шипли
2-3-5
1
Бакстер
2
Когли
18
Тоал
8
Шихан
14
Томасон
25
Магома
14
20
Адебойежо
19
Чарльз
2
Джонс
4
Сантуш
20
Мароши
1
Бургойн
1
Бургойн
20
Мароши
8
Бейлисс
16
Пьерр
16
Пьерр
8
Бейлисс
26
Шипли
22
Собовале
22
Собовале
26
Шипли
42
Кенне
18
18
42
Кенне
2
Джонс
6
Форрестер
6
Форрестер
2
Джонс
20
Адебойежо
10
Бедварссон
10
Бедварссон
20
Адебойежо
25
Магома
5
Морли
5
Морли
25
Магома
Остались в запасе
Шрусбери Таун
Болтон
2
Эллиот Торп
ЦП
17
Эллиот Беннетт
ЦП
3
Malvind Benning
ЦФ
Главный тренер
Стив Коттерилл
15
Джек Айредейл
ЛЗ
7
Карлос Мендес
ПВ
9
Дэн Н'Лундулу
ЦФ
35
Кэмерон Джером
ЦФ
Остались в запасе
2
Эллиот Торп
ЦП
17
Эллиот Беннетт
ЦП
3
Malvind Benning
ЦФ
Остались в запасе
15
Джек Айредейл
ЛЗ
7
Карлос Мендес
ПВ
9
Дэн Н'Лундулу
ЦФ
35
Кэмерон Джером
ЦФ
Главный тренер
Стив Коттерилл
Статистика матча Шрусбери Таун - Болтон
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
0
Матчи команд
Шрусбери Таун
Англия. Вторая лига, 17 тур
Шрусбери Таун
- : -
28.11.2026
Челтенхэм
Англия. Вторая лига, 16 тур
Честерфилд
4 : 1
21.11.2026
Шрусбери Таун
Англия. Вторая лига, 15 тур
Шрусбери Таун
2 : 1
14.11.2026
Олдхэм
Англия. Вторая лига, 14 тур
Шрусбери Таун
1 : 2
31.10.2026
Гиллинхэм
Англия. Вторая лига, 13 тур
Ротерхэм
3 : 3
24.10.2026
Шрусбери Таун
Англия. Вторая лига, 12 тур
Кроули Таун
2 : 3
20.10.2026
Шрусбери Таун
Болтон
Англия. Чемпионшип, 18 тур
Бирмингем Сити
- : -
28.11.2026
Болтон
Англия. Чемпионшип, 17 тур
Болтон
1 : 3
25.11.2026
Вест Бромвич
Англия. Чемпионшип, 16 тур
Болтон
1 : 1
21.11.2026
Портсмут
Англия. Чемпионшип, 15 тур
Дерби Каунти
3 : 1
06.11.2026
Болтон
Англия. Чемпионшип, 14 тур
Чарльтон
0 : 1
03.11.2026
Болтон
Англия. Чемпионшип, 13 тур
Болтон
2 : 3
31.10.2026
Бристоль Сити
Информация о матче
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