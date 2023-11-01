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Расписание матчей
Англия. Первая лига
Флитвуд - Блэкпул
Флитвуд - Блэкпул: обзор матча 01 ноября 2023
Флитвуд
01.11.2023, среда, 22:45
Англия. Первая лига, 7 тур
3 : 3
Завершен
Блэкпул
13'
P. Omochere
18'
Д. Мэрриот
90'
Д. Мэрриот
48'
С. Кэри
51'
С. Кэри
66'
Ш. Ловери
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Флитвуд - Блэкпул
ГОЛ! 3:3!
Д. Мэрриот
Пас отдал
Д. Мэйор
90'
Замена
Р. Брум
️️️️
Ш. Руни
88'
Замена
R. Graydon
️️️️
Д. Вела
88'
81'
Замена
А. Морган
️️️️
Д. Роудс
81'
Замена
К. Коннолли
️️️️
О. Дейл
77'
Желтая карточка
К. Дугалл
Желтая карточка
Д. Вела
71'
66'
ГОЛ! 2:3!
Ш. Ловери
Пас отдал
Д. Роудс
65'
Желтая карточка
Ш. Ловери
Желтая карточка
Д. Ирл
54'
Замена
К. Тшиманга
️️️️
Ф. Паттерсон
53'
Замена
C. Teale
️️️️
P. Omochere
53'
51'
ГОЛ! 2:2!
С. Кэри
Пас отдал
С. Хэмилтон
48'
ГОЛ! 2:1!
С. Кэри
46'
Замена
К. Дембеле
️️️️
Т. Окли-Бут
46'
Замена
Ш. Ловери
️️️️
К. Куасси
ГОЛ! 2:0!
Д. Мэрриот
18'
17'
Желтая карточка
М. Пеннингтон
ГОЛ! 1:0!
P. Omochere
Пас отдал
Ш. Руни
13'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Флитвуд
32
Джош Ирл
ЛЗ
44
Ben Heneghan
ЦЗ
26
Шон Руни
ПЗ
18
Босун Лаваль
ЦП
44
Brendan Sarpong-Wiredu
ЦП
16
Джош Вела
(К)
ЦП
10
Дэнни Мэйор
ЦП
1
Jay Lynch
ЦФ
9
Promise Omochere
ЦФ
44
Финикс Паттерсон
ЦФ
7
Джек Мэрриот
ЦФ
Главный тренер
Грэм Александер
Блэкпул
32
Дэниэл Гримшоу
ВР
3
Джеймс Хасбэнд
(К)
ЦЗ
21
Марвин Экпитета
ЦЗ
28
Мэттью Пеннингтон
ЦЗ
22
Си-Джей Хэмилтон
ЛВ
16
Кенни Дугалл
ОП
35
Ташан Окли-Бут
ЦП
19
Оуэн Дейл
ПВ
14
Сонни Кэри
ПВ
29
Джордан Роудс
ЦФ
14
Килиан Куасси
ЦФ
Главный тренер
Нил Критчли
Флитвуд
1
Stephen McMullan
ВР
25
Connor Teale
ЦЗ
4
Хавьер Симонс
ОП
19
Ryan Graydon
ЦП
20
Скотт Робертсон
ЦП
14
Райан Брум
ПП
20
Кабонго Тшиманга
ЦФ
Блэкпул
2
Доминик Томпсон
ЛЗ
6
Каллум Коннолли
ЦЗ
6
Йенсен Уэйр
ЦП
8
Алби Морган
ЦП
7
Карамоко Дембеле
ПВ
19
Шейн Ловери
ЦФ
12
Ричард О'Доннелл
ЦФ
3-4-4
32
Ирл
44
26
Руни
18
Лаваль
16
Вела
10
Мэйор
44
1
7
Мэрриот
44
Паттерсон
9
3-1-1-3-2
32
Гримшоу
3
Хасбэнд
21
Экпитета
28
Пеннингтон
16
Дугалл
35
Окли-Бут
14
Кэри
19
Дейл
22
Хэмилтон
14
Куасси
29
Роудс
9
25
25
9
16
Вела
19
19
16
Вела
26
Руни
14
Брум
14
Брум
26
Руни
44
Паттерсон
20
Тшиманга
20
Тшиманга
44
Паттерсон
19
Дейл
6
Коннолли
6
Коннолли
19
Дейл
29
Роудс
8
Морган
8
Морган
29
Роудс
35
Окли-Бут
7
Дембеле
7
Дембеле
35
Окли-Бут
14
Куасси
19
Ловери
19
Ловери
14
Куасси
Остались в запасе
Флитвуд
Блэкпул
1
Stephen McMullan
ВР
4
Хавьер Симонс
ОП
20
Скотт Робертсон
ЦП
Главный тренер
Грэм Александер
2
Доминик Томпсон
ЛЗ
6
Йенсен Уэйр
ЦП
12
Ричард О'Доннелл
ЦФ
Главный тренер
Нил Критчли
Остались в запасе
1
Stephen McMullan
ВР
4
Хавьер Симонс
ОП
20
Скотт Робертсон
ЦП
Остались в запасе
2
Доминик Томпсон
ЛЗ
6
Йенсен Уэйр
ЦП
12
Ричард О'Доннелл
ЦФ
Главный тренер
Грэм Александер
Главный тренер
Нил Критчли
Статистика матча Флитвуд - Блэкпул
2
3
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
3
Матчи команд
Флитвуд
Англия. Вторая лига, 17 тур
Флитвуд
- : -
28.11.2026
Аккрингтон Стэнли
Англия. Вторая лига, 16 тур
Кроули Таун
2 : 1
21.11.2026
Флитвуд
Англия. Вторая лига, 15 тур
Флитвуд
1 : 0
14.11.2026
Транмер
Англия. Вторая лига, 14 тур
Флитвуд
3 : 1
31.10.2026
Бристоль Роверс
Англия. Кубок лиги, 1/8 финала
Флитвуд
1 : 1
27.10.2026
Арсенал
Англия. Вторая лига, 13 тур
Эксетер Сити
2 : 1
24.10.2026
Флитвуд
Блэкпул
Англия. Первая лига, 17 тур
Стивенидж
- : -
28.11.2026
Блэкпул
Англия. Первая лига, 9 тур
Блэкпул
1 : 1
24.11.2026
Лестер
Англия. Первая лига, 16 тур
Блэкпул
1 : 2
21.11.2026
Уиган Атлетик
Англия. Первая лига, 15 тур
Уимблдон
1 : 0
14.11.2026
Блэкпул
Англия. Первая лига, 14 тур
Шеффилд Уэнсдэй
1 : 1
01.11.2026
Блэкпул
Англия. Первая лига, 13 тур
Блэкпул
1 : 4
24.10.2026
Мэнсфилд Таун
Информация о матче
Главный судья:
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