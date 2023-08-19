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Расписание матчей
Англия. Первая лига
Уиком Уондерерс - Бертон Альбион
Уиком Уондерерс - Бертон Альбион: обзор матча 19 августа 2023
Уиком Уондерерс
19.08.2023, суббота, 17:00
Англия. Первая лига, 4 тур
0 : 0
Завершен
Бертон Альбион
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Уиком Уондерерс - Бертон Альбион
90'
+2
Желтая карточка
М. Крокомб
85'
Желтая карточка
Д. Кэпрайс
81'
Замена
Д. Гордон
️️️️
М. Беннетт
Замена
Р. Кио
️️️️
Д. Гриммер
79'
Замена
К. Филлипс
️️️️
Д. Тейлор
71'
Замена
C. Forino Joseph
️️️️
Р. Тафазолли
71'
Замена
Б. Ханлан
️️️️
С. Воукс
71'
63'
Замена
К. Баа
️️️️
М. Карайол
Замена
Г. МакКлири
️️️️
Л. Лихи
62'
62'
Замена
М. Хелм
️️️️
К. Чауке
Желтая карточка
Д. Сковен
57'
Желтая карточка
Д. Лоу
27'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Уиком Уондерерс
10
Люк Лихи
ЛЗ
30
Кейн Винсент-Янг
ЦЗ
5
Джо Лоу
ЦЗ
17
Райан Тафазолли
ЦЗ
8
Фредди Поттс
ОП
12
Harry Boyes
ЦП
4
Джош Сковен
ЦП
2
Джек Гриммер
ПП
1
Макс Стриек
ЦФ
19
Сэм Воукс
ЦФ
18
Дэйл Тейлор
ЦФ
Главный тренер
Гарет Эйнзуорт
Бертон Альбион
15
Макс Крокомб
ВР
5
Sam Hughes
ЦЗ
4
Яспер Мун
ЦЗ
23
Адедеджи Ошиладжа
ЦЗ
2
John Brayford
ЦЗ
4
Кгаогело Чауке
ЦП
29
Мустафа Карайол
ЦФ
10
Мэйсон Беннетт
ЦФ
3
Стив Седдон
ЦФ
6
Джо Пауэлл
ЦФ
20
Джейк Кэпрайс
ЦФ
Главный тренер
Найджел Клаф
Уиком Уондерерс
13
Laurence Shala
ВР
36
Ричард Кио
ЦЗ
3
Christian Forino Joseph
ЦЗ
88
Киллиан Филлипс
ОП
11
Тиджей Де Барр
ЦФ
12
Гэрэт МакКлири
ЦФ
9
Брэндон Ханлан
ЦФ
Бертон Альбион
32
Jake Kean
ВР
45
Реким Харпер
ЦП
25
Кьяран Гиллиган
ЦП
10
Марк Хелм
ЦП
5
Райан Суини
ЦФ
14
Квадво Баа
ЦФ
10
Джош Гордон
ЦФ
4-1-3-3
10
Лихи
5
Лоу
17
Тафазолли
30
Винсент-Янг
8
Поттс
12
4
Сковен
2
Гриммер
18
Тейлор
19
Воукс
1
Стриек
4-1-5
15
Крокомб
4
Мун
23
Ошиладжа
2
5
4
Чауке
29
Карайол
20
Кэпрайс
6
Пауэлл
3
Седдон
10
Беннетт
2
Гриммер
36
Кио
36
Кио
2
Гриммер
17
Тафазолли
3
3
17
Тафазолли
18
Тейлор
88
Филлипс
88
Филлипс
18
Тейлор
10
Лихи
12
МакКлири
12
МакКлири
10
Лихи
19
Воукс
9
Ханлан
9
Ханлан
19
Воукс
4
Чауке
10
Хелм
10
Хелм
4
Чауке
29
Карайол
14
Баа
14
Баа
29
Карайол
10
Беннетт
10
Гордон
10
Гордон
10
Беннетт
Остались в запасе
Уиком Уондерерс
Бертон Альбион
13
Laurence Shala
ВР
11
Тиджей Де Барр
ЦФ
Главный тренер
Гарет Эйнзуорт
32
Jake Kean
ВР
45
Реким Харпер
ЦП
25
Кьяран Гиллиган
ЦП
5
Райан Суини
ЦФ
Главный тренер
Найджел Клаф
Остались в запасе
13
Laurence Shala
ВР
11
Тиджей Де Барр
ЦФ
Остались в запасе
32
Jake Kean
ВР
45
Реким Харпер
ЦП
25
Кьяран Гиллиган
ЦП
5
Райан Суини
ЦФ
Главный тренер
Гарет Эйнзуорт
Главный тренер
Найджел Клаф
Статистика матча Уиком Уондерерс - Бертон Альбион
2
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
2
Матчи команд
Уиком Уондерерс
Англия. Первая лига, 17 тур
Уиком Уондерерс
- : -
28.11.2026
Брэдфорд Сити
Англия. Первая лига, 9 тур
Бромли
1 : 1
24.11.2026
Уиком Уондерерс
Англия. Первая лига, 16 тур
Оксфорд
4 : 3
21.11.2026
Уиком Уондерерс
Англия. Первая лига, 15 тур
Уиком Уондерерс
0 : 0
14.11.2026
Хаддерсфилд Таун
Англия. Первая лига, 14 тур
Уиком Уондерерс
2 : 0
31.10.2026
Бертон Альбион
Англия. Первая лига, 13 тур
Уимблдон
1 : 1
24.10.2026
Уиком Уондерерс
Бертон Альбион
Англия. Первая лига, 17 тур
Бромли
- : -
28.11.2026
Бертон Альбион
Англия. Первая лига, 16 тур
Бертон Альбион
1 : 2
21.11.2026
Лутон Таун
Англия. Первая лига, 15 тур
Милтон Кинс Донс
6 : 2
14.11.2026
Бертон Альбион
Англия. Первая лига, 14 тур
Уиком Уондерерс
2 : 0
31.10.2026
Бертон Альбион
Англия. Первая лига, 13 тур
Бертон Альбион
2 : 1
24.10.2026
Лейтон Ориент
Англия. Первая лига, 12 тур
Бертон Альбион
0 : 0
20.10.2026
Брэдфорд Сити
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