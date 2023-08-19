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Расписание матчей
Англия. Первая лига
Кембридж Юнайтед - Бристоль Роверс
Кембридж Юнайтед - Бристоль Роверс: обзор матча 19 августа 2023
Кембридж Юнайтед
19.08.2023, суббота, 17:00
Англия. Первая лига, 4 тур
2 : 0
Завершен
Бристоль Роверс
79'
Ф. Окенабирхи
90+7'
С. Кайкай
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Кембридж Юнайтед - Бристоль Роверс
ГОЛ! 2:0!
С. Кайкай
90'
+7
Замена
Z. Ibsen Rossi
️️️️
J. Lankester
90'
+6
Желтая карточка
М. Моррисон
88'
83'
Замена
Х. Вейл
️️️️
Л. Гордон
82'
Замена
Л. Богарде
️️️️
С. Финли
ГОЛ! 1:0!
Ф. Окенабирхи
Пас отдал
С. Кайкай
79'
Замена
H. Dunk
️️️️
Д. Эндрю
73'
71'
Замена
Л. МакКормик
️️️️
А. Коллинз
70'
Желтая карточка
L. Hoole
Замена
С. Кайкай
️️️️
Э. Качунга
64'
61'
Замена
Р. Лофт
️️️️
Д. Маркиз
60'
Замена
С. Синклейр
️️️️
Э. Эванс
45'
Желтая карточка
Э. Эванс
13'
Желтая карточка
К. Тэйлор
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Кембридж Юнайтед
3
Дэнни Эндрю
ЛЗ
2
Liam Bennett
ЦЗ
5
Майкл Моррисон
ЦЗ
6
Райан Беннетт
ЦЗ
8
Джордж Томас
ЦП
10
Элиас Качунга
ПВ
7
Jack Lankester
ЦФ
25
Jack Stevens
ЦФ
6
Paul Digby
ЦФ
16
James Brophy
ЦФ
14
Gassan Ahadme
ЦФ
Главный тренер
Ричард Мани
Бристоль Роверс
13
Мэттью Кокс
ВР
19
Льюис Гордон
ЛЗ
26
Коннор Тэйлор
ЦЗ
4
Тристан Крама
ЦЗ
14
Энтони Эванс
ЦП
2
Luca Hoole
ЦП
8
Сэм Финли
ЦП
16
Люк Томас
ЦП
10
Аарон Коллинз
ЦФ
27
Джон Маркиз
ЦФ
28
Grant Ward
ЦФ
Главный тренер
Шон Норс
Кембридж Юнайтед
13
James Holden
ВР
12
Джабриль Окедина
ЦЗ
10
Lewis Simper
ЦП
9
Феджири Окенабирхи
ЦФ
4
Zeno Ibsen Rossi
ЦФ
11
Harrison Dunk
ЦФ
11
Салли Кайкай
ЦФ
Бристоль Роверс
35
Matthew Hall
ВР
23
Люк МакКормик
ЦП
7
Скотт Синклейр
ЦП
26
Ламаре Богарде
ЦП
20
Харви Вейл
АП
21
Райан Лофт
ЦФ
4
Joshua Grant
ЦФ
4-1-1-5
3
Эндрю
5
Моррисон
6
Беннетт
2
8
Томас
10
Качунга
25
14
16
6
7
3-4-3
13
Кокс
26
Тэйлор
4
Крама
19
Гордон
2
8
Финли
16
Томас
14
Эванс
28
27
Маркиз
10
Коллинз
7
4
4
7
3
Эндрю
11
11
3
Эндрю
10
Качунга
11
Кайкай
11
Кайкай
10
Качунга
10
Коллинз
23
МакКормик
23
МакКормик
10
Коллинз
14
Эванс
7
Синклейр
7
Синклейр
14
Эванс
8
Финли
26
Богарде
26
Богарде
8
Финли
19
Гордон
20
Вейл
20
Вейл
19
Гордон
27
Маркиз
21
Лофт
21
Лофт
27
Маркиз
Остались в запасе
Кембридж Юнайтед
Бристоль Роверс
13
James Holden
ВР
12
Джабриль Окедина
ЦЗ
10
Lewis Simper
ЦП
9
Феджири Окенабирхи
ЦФ
Главный тренер
Ричард Мани
35
Matthew Hall
ВР
4
Joshua Grant
ЦФ
Главный тренер
Шон Норс
Остались в запасе
13
James Holden
ВР
12
Джабриль Окедина
ЦЗ
10
Lewis Simper
ЦП
9
Феджири Окенабирхи
ЦФ
Остались в запасе
35
Matthew Hall
ВР
4
Joshua Grant
ЦФ
Главный тренер
Ричард Мани
Главный тренер
Шон Норс
Статистика матча Кембридж Юнайтед - Бристоль Роверс
1
3
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
3
Матчи команд
Кембридж Юнайтед
Англия. Первая лига, 17 тур
Питерборо Юнайтед
- : -
28.11.2026
Кембридж Юнайтед
Англия. Первая лига, 16 тур
Кембридж Юнайтед
0 : 3
21.11.2026
Стокпорт Каунти
Англия. Первая лига, 14 тур
Лейтон Ориент
3 : 0
31.10.2026
Кембридж Юнайтед
Англия. Первая лига, 9 тур
Шеффилд Уэнсдэй
1 : 1
27.10.2026
Кембридж Юнайтед
Англия. Первая лига, 13 тур
Кембридж Юнайтед
2 : 3
24.10.2026
Плимут Аргайл
Англия. Первая лига, 12 тур
Кембридж Юнайтед
2 : 2
20.10.2026
Уиком Уондерерс
Бристоль Роверс
Англия. Вторая лига, 17 тур
Бристоль Роверс
- : -
28.11.2026
Транмер
Англия. Вторая лига, 16 тур
Челтенхэм
0 : 3
21.11.2026
Бристоль Роверс
Англия. Вторая лига, 15 тур
Бристоль Роверс
0 : 2
14.11.2026
Честерфилд
Англия. Вторая лига, 14 тур
Флитвуд
3 : 1
31.10.2026
Бристоль Роверс
Англия. Вторая лига, 13 тур
Бристоль Роверс
0 : 0
24.10.2026
Суиндон Таун
Англия. Вторая лига, 12 тур
Бристоль Роверс
1 : 2
20.10.2026
Солфорд Сити
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Бристоль Роверс
Игроки «Бристоль Роверс» Бартона побрились наголо и собрали деньги, поддержав борющегося с раком одноклубника
2023.01.18 09:12
«Бристоль Роверс» для выхода в Лигу 1 нужно было победить в последнем туре с разницей 5+ голов. Они обыграли соперника 7:0
2022.05.08 00:25
1
Кубок Англии. «Ньюкасл» в дебютном матче Триппьера проиграл дома «Кембриджу» из Лиги 1
2022.01.08 19:54
1
Кубок Англии. «Лестер» разгромил «Сток Сити», «Шеффилд Юнайтед» прошел «Бристоль Роверс»
2021.01.09 19:59
Кубок Англии. «Тоттенхэм» обыграл «Мидлсбро» и другие результаты 1/32 финала
2020.01.15 00:58
1
Кубок Англии. «Ньюкасл» в дебютном матче Триппьера проиграл дома «Кембриджу» из Лиги 1
2022.01.08 19:54
1
Игроки «Бристоль Роверс» Бартона побрились наголо и собрали деньги, поддержав борющегося с раком одноклубника
2023.01.18 09:12
«Бристоль Роверс» для выхода в Лигу 1 нужно было победить в последнем туре с разницей 5+ голов. Они обыграли соперника 7:0
2022.05.08 00:25
1
Кубок Англии. «Лестер» разгромил «Сток Сити», «Шеффилд Юнайтед» прошел «Бристоль Роверс»
2021.01.09 19:59
Кубок Англии. «Тоттенхэм» обыграл «Мидлсбро» и другие результаты 1/32 финала
2020.01.15 00:58
1
Scotsman: российский клуб борется с «Селтиком» и «Спортингом» за подписание словенского форварда Спорара
2020.01.08 07:42
2
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