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Расписание матчей
Англия. Первая лига
Болтон - Линкольн
Болтон - Линкольн: обзор матча 05 августа 2023
Болтон
05.08.2023, суббота, 17:00
Англия. Первая лига, 1 тур
3 : 0
Завершен
Линкольн
4'
Д. Айредейл
59'
В. Адебойежо
74'
П. О'Коннор (АГ)
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Болтон - Линкольн
Желтая карточка
Д. Н'Лундулу
90'
+7
Желтая карточка
П. Магома
87'
87'
Замена
Й. Макама
️️️️
И. Хэмилтон
Замена
К. Мендес
️️️️
К. Демпси
83'
Замена
К. Джером
️️️️
Д. Чарльз
83'
81'
Замена
A. Smith
️️️️
Д. Мандрою
Замена
П. Магома
️️️️
А. Морли
78'
Замена
Д. Н'Лундулу
️️️️
В. Адебойежо
77'
ГОЛ в свои ворота! 3:0!
П. О'Коннор
74'
Замена
Д. Томасон
️️️️
Д. Шихан
73'
ГОЛ! 2:0!
В. Адебойежо
Пас отдал
R. Williams
59'
49'
Желтая карточка
Д. Мандрою
46'
Замена
R. Hackett-Fairchild
️️️️
Т. Уокер
45'
+6
Желтая карточка
Т. Эйома
27'
Желтая карточка
B. House
Желтая карточка
Д. Шихан
17'
ГОЛ! 1:0!
Д. Айредейл
Пас отдал
А. Морли
4'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Болтон
1
Натан Бакстер
ВР
2
Джош Когли
ПЗ
8
Джош Шихан
ЦП
2
Гетин Джонс
ЦФ
20
Виктор Адебойежо
ЦФ
14
Randell Williams
ЦФ
19
Дион Чарльз
ЦФ
10
Кайл Демпси
ЦФ
5
Аарон Морли
ЦФ
15
Джек Айредейл
ЦФ
4
Рикарду Сантуш
ЦФ
Линкольн
1
Лукас Йенсен
ВР
23
Шон Рауэн
ЛЗ
45
Adam Jackson
ЦЗ
15
Пауди О'Коннор
ЦЗ
3
Тимоти Эйома
ПЗ
21
Итан Эрхахон
ЦП
2
Лассе Серенсен
ЦП
18
Ben House
ЦФ
14
Даниэль Мандрою
ЦФ
10
Тайлер Уокер
ЦФ
48
Итан Хэмилтон
ЦФ
Главный тренер
Марк Кеннеди
Болтон
6
Уильям Форрестер
ЦЗ
3
Zachary Ashworth
ЦЗ
25
Парис Магома
ЦП
14
Джордж Томасон
ЦП
7
Карлос Мендес
ПВ
35
Кэмерон Джером
ЦФ
9
Дэн Н'Лундулу
ЦФ
Линкольн
1
Jordan Wright
ВР
27
Jay Benn
ЦЗ
11
Dylan Duffy
ЦП
12
Alistair Smith
ЦП
22
Oisin Gallagher
ЦФ
7
Reeco Hackett-Fairchild
ЦФ
24
Йовон Макама
ЦФ
1-1-5
1
Бакстер
2
Когли
8
Шихан
10
Демпси
4
Сантуш
15
Айредейл
5
Морли
19
Чарльз
4-2-4
1
Йенсен
3
Эйома
45
15
О'Коннор
23
Рауэн
21
Эрхахон
2
Серенсен
48
Хэмилтон
10
Уокер
14
Мандрою
18
5
Морли
25
Магома
25
Магома
5
Морли
8
Шихан
14
Томасон
14
Томасон
8
Шихан
10
Демпси
7
Мендес
7
Мендес
10
Демпси
19
Чарльз
35
Джером
35
Джером
19
Чарльз
20
Адебойежо
9
Н'Лундулу
9
Н'Лундулу
20
Адебойежо
14
Мандрою
12
12
14
Мандрою
10
Уокер
7
7
10
Уокер
48
Хэмилтон
24
Макама
24
Макама
48
Хэмилтон
Остались в запасе
Болтон
Линкольн
6
Уильям Форрестер
ЦЗ
3
Zachary Ashworth
ЦЗ
1
Jordan Wright
ВР
27
Jay Benn
ЦЗ
11
Dylan Duffy
ЦП
22
Oisin Gallagher
ЦФ
Главный тренер
Марк Кеннеди
Остались в запасе
6
Уильям Форрестер
ЦЗ
3
Zachary Ashworth
ЦЗ
Остались в запасе
1
Jordan Wright
ВР
27
Jay Benn
ЦЗ
11
Dylan Duffy
ЦП
22
Oisin Gallagher
ЦФ
Главный тренер
Марк Кеннеди
Статистика матча Болтон - Линкольн
3
3
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
3
3
Матчи команд
Болтон
Англия. Чемпионшип, 18 тур
Бирмингем Сити
- : -
28.11.2026
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1 : 3
25.11.2026
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Англия. Чемпионшип, 16 тур
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1 : 1
21.11.2026
Портсмут
Англия. Чемпионшип, 15 тур
Дерби Каунти
3 : 1
06.11.2026
Болтон
Англия. Чемпионшип, 14 тур
Чарльтон
0 : 1
03.11.2026
Болтон
Англия. Чемпионшип, 13 тур
Болтон
2 : 3
31.10.2026
Бристоль Сити
Линкольн
Англия. Чемпионшип, 18 тур
Линкольн
- : -
28.11.2026
Вулверхэмптон
Англия. Чемпионшип, 17 тур
Чарльтон
4 : 0
24.11.2026
Линкольн
Англия. Чемпионшип, 16 тур
Линкольн
0 : 1
21.11.2026
Рексхэм
Англия. Чемпионшип, 15 тур
Куинз Парк Рейнджерс
2 : 1
07.11.2026
Линкольн
Англия. Чемпионшип, 14 тур
Уотфорд
1 : 0
03.11.2026
Линкольн
Англия. Чемпионшип, 13 тур
Линкольн
1 : 3
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