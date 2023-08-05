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Расписание матчей
Вторая Лига А «Серебро»
Авангард - Новосибирск
Авангард - Сибирь: обзор матча 05 августа 2023
Авангард
05.08.2023, суббота, 17:00
Россия. 2-я лига Лига А «Серебро». Осень, 4 тур
2 : 3
Завершен
Сибирь
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Матчи команд
Авангард
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 3, 30 тур
Авангард
1 : 1
31.10.2026
Шумбрат
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 3, 29 тур
Спартак Т
2 : 0
24.10.2026
Авангард
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 3, 28 тур
Сатурн
5 : 1
18.10.2026
Авангард
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 3, 27 тур
Авангард
0 : 0
10.10.2026
Волна
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 3, 26 тур
Рязань
4 : 0
04.10.2026
Авангард
Сибирь
Россия. 2-я лига Лига А «Золото». Осень, 18 тур
Сибирь
0 : 1
15.11.2026
Динамо Вл
Россия. 2-я лига Лига А «Золото». Осень, 17 тур
Алания
0 : 0
08.11.2026
Сибирь
Россия. 2-я лига Лига А «Золото». Осень, 16 тур
Сибирь
1 : 1
31.10.2026
Машук-КМВ
Россия. 2-я лига Лига А «Золото». Осень, 15 тур
Динамо Киров
6 : 1
24.10.2026
Сибирь
Россия. 2-я лига Лига А «Золото». Осень, 14 тур
Сибирь
0 : 0
18.10.2026
Сокол
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