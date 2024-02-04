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Расписание матчей
Венгрия. Национальный чемпионат
Пакш - Академия Пушкаша
Пакш - Академия Пушкаша: обзор матча 04 февраля 2024
Пакш
04.02.2024, воскресенье, 19:30
Венгрия. Национальный чемпионат, 18 тур
2 : 1
Завершен
Академия Пушкаша
40'
J. Windecker
57'
Б. Ленжер
52'
G. Komaromi
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Пакш - Академия Пушкаша
87'
Замена
L. Slagveer
️️️️
B. Ormonde-Ottewill
77'
Замена
Ж. Грубер
️️️️
J. Puljic
Замена
B. Tóth
️️️️
Z. Haraszti
77'
77'
Замена
У. Ниссила
️️️️
J. Plsek
70'
Замена
Z. Bévárdi
️️️️
G. Komaromi
Желтая карточка
K. Kovács
62'
ГОЛ! 2:1!
Б. Ленжер
Пас отдал
Z. Haraszti
57'
56'
Желтая карточка
W. Golla (o.g.)
Замена
K. Kovács
️️️️
Я. Хан
55'
Замена
D. Böde
️️️️
Н. Кеньвеш
55'
52'
ГОЛ! 1:1!
G. Komaromi
Пас отдал
Ж. Надь
ГОЛ! 1:0!
J. Windecker
Пас отдал
K. Papp
40'
Желтая карточка
B. Balogh
35'
Желтая карточка
Я. Хан
18'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Пакш
1
Петер Саппанош
ВР
2
Ákos Kinyik
ЦЗ
24
Бенце Ленжер
ЦЗ
14
Аттила Осват
ЦЗ
26
Gabor Vas
ЦП
8
Balázs Balogh
ЦП
21
Kristóf Papp
ЦП
22
József Windecker
ЦП
10
Zsolt Haraszti
(К)
ЦФ
15
Норберт Кеньвеш
ЦФ
9
Янош Хан
ЦФ
Главный тренер
Дьердь Богнар
Академия Пушкаша
91
Ármin Pécsi
ВР
94
Патрицио Стронати
ЦЗ
33
Brandon Ormonde-Ottewill
ЦЗ
19
A. Favorov
ЦЗ
18
Жолт Надь
(К)
ЦЗ
23
Квентин Масейрас
ПЗ
14
W. Golla (o.g.)
ЦФ
17
Мариус Корбу
ЦФ
77
G. Komaromi
ЦФ
23
J. Plsek
ЦФ
21
J. Puljic
ЦФ
Главный тренер
Жолт Горняк
Пакш
25
Barnabás Simon
ВР
20
Krisztián Kovács
ЦЗ
3
Norbert Szélpál
ЦЗ
77
Zsolt Gévay
ЦЗ
80
Балинт Сабо
ЦП
17
Bence Kocsis
ЦП
13
Dániel Böde
ЦФ
19
Kevin Horvath
ЦФ
29
Barna Tóth
ЦФ
7
Alen Skribek
ЦФ
Академия Пушкаша
72
Bendegúz Lehoczki
ВР
22
Roland Szolnoki
ЦЗ
6
Акош Маркграф
ЦЗ
18
Bence Vekony
ЦП
16
Урхо Ниссила
АП
11
Zsombor Bévárdi
ЦФ
5
Bence Batik
ЦФ
30
Gergő Ominger
ЦФ
11
Luciano Slagveer
ЦФ
30
Жомбор Грубер
ЦФ
3-4-3
1
Саппанош
2
24
Ленжер
14
Осват
26
21
22
8
9
Хан
15
Кеньвеш
10
3-2-5
91
33
19
18
Надь
23
Масейрас
94
Стронати
14
21
23
77
17
Корбу
9
Хан
20
20
9
Хан
Ваш
3
3
Ваш
15
Кеньвеш
13
13
15
Кеньвеш
10
29
29
10
23
16
Ниссила
16
Ниссила
23
77
11
11
77
33
11
11
33
21
30
Грубер
30
Грубер
21
Остались в запасе
Пакш
Академия Пушкаша
25
Barnabás Simon
ВР
77
Zsolt Gévay
ЦЗ
80
Балинт Сабо
ЦП
17
Bence Kocsis
ЦП
19
Kevin Horvath
ЦФ
7
Alen Skribek
ЦФ
Главный тренер
Дьердь Богнар
72
Bendegúz Lehoczki
ВР
22
Roland Szolnoki
ЦЗ
6
Акош Маркграф
ЦЗ
18
Bence Vekony
ЦП
5
Bence Batik
ЦФ
30
Gergő Ominger
ЦФ
Главный тренер
Жолт Горняк
Остались в запасе
25
Barnabás Simon
ВР
77
Zsolt Gévay
ЦЗ
80
Балинт Сабо
ЦП
17
Bence Kocsis
ЦП
19
Kevin Horvath
ЦФ
7
Alen Skribek
ЦФ
Остались в запасе
72
Bendegúz Lehoczki
ВР
22
Roland Szolnoki
ЦЗ
6
Акош Маркграф
ЦЗ
18
Bence Vekony
ЦП
5
Bence Batik
ЦФ
30
Gergő Ominger
ЦФ
Главный тренер
Дьердь Богнар
Главный тренер
Жолт Горняк
Статистика матча Пакш - Академия Пушкаша
3
1
Всего ударов по воротам
11
19
Удары в створ
6
4
Владение мячом %
41
59
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
3
1
Угловые удары
3
9
Нарушения
15
24
Офсайды
1
3
Количество передач
299
411
Сейвы
3
3
Точность передач %
56
67
Удары мимо ворот
4
9
Блокированные удары
1
6
Удары из пределов штрафной
9
16
Удары из-за пределов штрафной
2
3
Матчи команд
Пакш
Венгрия. Национальный чемпионат, 15 тур
Пакш
- : -
29.11.2026
Академия Пушкаша
Венгрия. Национальный чемпионат, 14 тур
Гонвед
2 : 1
22.11.2026
Пакш
Венгрия. Национальный чемпионат, 13 тур
Пакш
2 : 1
07.11.2026
Залаэгерсег
Венгрия. Национальный чемпионат, 12 тур
Ференцварош
2 : 0
01.11.2026
Пакш
Венгрия. Национальный чемпионат, 11 тур
Вашаш
0 : 2
25.10.2026
Пакш
Венгрия. Национальный чемпионат, 10 тур
Пакш
1 : 2
17.10.2026
Дьер
Академия Пушкаша
Венгрия. Национальный чемпионат, 15 тур
Пакш
- : -
29.11.2026
Академия Пушкаша
Венгрия. Национальный чемпионат, 14 тур
Академия Пушкаша
1 : 2
21.11.2026
МТК
Венгрия. Национальный чемпионат, 13 тур
Кишварда
0 : 1
07.11.2026
Академия Пушкаша
Венгрия. Национальный чемпионат, 12 тур
Академия Пушкаша
1 : 3
01.11.2026
Дебрецен
Венгрия. Национальный чемпионат, 11 тур
Академия Пушкаша
1 : 2
25.10.2026
Ньиредьхаза
Венгрия. Национальный чемпионат, 10 тур
Уйпешт
0 : 1
17.10.2026
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