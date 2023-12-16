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Расписание матчей
Венгрия. Национальный чемпионат
Фехервар - Пакш
Фехервар - Пакш: обзор матча 16 декабря 2023
Фехервар
16.12.2023, суббота, 14:30
Венгрия. Национальный чемпионат, 17 тур
3 : 0
Завершен
Пакш
1'
M. Katona
19'
К. Кодро
68'
К. Кодро
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Фехервар - Пакш
90'
+4
Желтая карточка
D. Böde
Замена
K. Larsen
️️️️
Д. Флорес
90'
Замена
M. Berki
️️️️
С. Шен
90'
Замена
R. Pinto
️️️️
Т. Кристенсен
90'
86'
Желтая карточка
K. Kovács
82'
Желтая карточка
P. Beke
Замена
Л. Кастрати
️️️️
К. Кодро
78'
ГОЛ! 3:0!
К. Кодро
Пас отдал
Б. Беше
68'
62'
Замена
Z. Haraszti
️️️️
B. Balogh
Желтая карточка
К. Кодро
59'
46'
Замена
D. Böde
️️️️
Б. Сабо
Желтая карточка
Т. Кристенсен
45'
ГОЛ! 2:0!
К. Кодро
Пас отдал
M. Katona
19'
5'
Замена
N. Szélpál
️️️️
J. Szabó
ГОЛ! 1:0!
M. Katona
1'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Фехервар
4
Чаба Шпандлер
ЦЗ
44
Bence Gergényi
ЦЗ
33
Барнабаш Беше
ЦЗ
17
Саболч Шен
ЛВ
1
Балаж Тот
ЦП
10
Тобиас Кристенсен
ЦП
20
Дейби Флорес
ЦП
14
Арон Чонгваи
ЦФ
19
Кенан Кодро
(К)
ЦФ
17
L. Szabo
ЦФ
77
Matyas Katona
ЦФ
Главный тренер
Михаэль Борис
Пакш
25
Barnabás Simon
ВР
30
János Szabó
(К)
ЦЗ
20
Krisztián Kovács
ЦЗ
24
Бенце Ленжер
ЦЗ
14
Аттила Осват
ЦЗ
26
Gabor Vas
ЦП
80
Балинт Сабо
ЦП
8
Balázs Balogh
ЦП
21
Kristóf Papp
ЦП
26
Szabolcs Mezei
ЦФ
15
Норберт Кеньвеш
ЦФ
Главный тренер
Дьердь Богнар
Фехервар
51
Roland Gergely
ВР
3
Kasper Larsen
ЦЗ
12
Franck Bambock
ЦП
24
Zsombor Menyhárt
ЦП
17
Milán Pető
ЦП
21
Rúben Pinto
ЦП
10
Лирим Кастрати
ПВ
71
Tamás Vid Tóth
ЦФ
17
Marcell Berki
ЦФ
63
Dániel Kovács
ЦФ
Пакш
1
Петер Саппанош
ВР
33
Gabor Toth
ВР
77
Zsolt Gévay
ЦЗ
3
Norbert Szélpál
ЦЗ
21
Lukács Bőle
ЦП
28
Dominik Foldi
ЦП
13
Dániel Böde
ЦФ
19
Kevin Horvath
ЦФ
7
Alen Skribek
ЦФ
23
Péter Beke
ЦФ
10
Zsolt Haraszti
ЦФ
3-3-1-4
4
Шпандлер
44
33
Беше
1
Тот
10
Кристенсен
20
Флорес
17
Шен
14
Чонгваи
77
17
19
Кодро
4-4-2
25
20
24
Ленжер
14
Осват
30
80
Сабо
8
21
26
15
Кеньвеш
26
20
Флорес
3
3
20
Флорес
10
Кристенсен
21
21
10
Кристенсен
19
Кодро
10
Кастрати
10
Кастрати
19
Кодро
17
Шен
17
17
17
Шен
30
3
3
30
80
Сабо
13
13
80
Сабо
8
10
10
8
Остались в запасе
Фехервар
Пакш
51
Roland Gergely
ВР
12
Franck Bambock
ЦП
24
Zsombor Menyhárt
ЦП
17
Milán Pető
ЦП
71
Tamás Vid Tóth
ЦФ
63
Dániel Kovács
ЦФ
Главный тренер
Михаэль Борис
1
Петер Саппанош
ВР
33
Gabor Toth
ВР
77
Zsolt Gévay
ЦЗ
21
Lukács Bőle
ЦП
28
Dominik Foldi
ЦП
19
Kevin Horvath
ЦФ
7
Alen Skribek
ЦФ
23
Péter Beke
ЦФ
Главный тренер
Дьердь Богнар
Остались в запасе
51
Roland Gergely
ВР
12
Franck Bambock
ЦП
24
Zsombor Menyhárt
ЦП
17
Milán Pető
ЦП
71
Tamás Vid Tóth
ЦФ
63
Dániel Kovács
ЦФ
Остались в запасе
1
Петер Саппанош
ВР
33
Gabor Toth
ВР
77
Zsolt Gévay
ЦЗ
21
Lukács Bőle
ЦП
28
Dominik Foldi
ЦП
19
Kevin Horvath
ЦФ
7
Alen Skribek
ЦФ
23
Péter Beke
ЦФ
Главный тренер
Михаэль Борис
Главный тренер
Дьердь Богнар
Статистика матча Фехервар - Пакш
2
4
Всего ударов по воротам
4
3
Удары в створ
3
1
Владение мячом %
52
48
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
4
Угловые удары
4
2
Нарушения
7
5
Офсайды
1
0
Количество передач
239
219
Сейвы
1
1
Точность передач %
77
73
Удары мимо ворот
1
2
Удары из пределов штрафной
3
2
Удары из-за пределов штрафной
1
1
Матчи команд
Фехервар
Венгрия. Национальный чемпионат, 33 тур
Фехервар
0 : 3
24.05.2025
Дебрецен
Венгрия. Национальный чемпионат, 32 тур
Ференцварош
3 : 0
18.05.2025
Фехервар
Венгрия. Национальный чемпионат, 31 тур
Дьер
1 : 0
09.05.2025
Фехервар
Венгрия. Национальный чемпионат, 30 тур
Фехервар
0 : 2
04.05.2025
Пакш
Венгрия. Национальный чемпионат, 29 тур
Академия Пушкаша
3 : 1
26.04.2025
Фехервар
Пакш
Венгрия. Национальный чемпионат, 15 тур
Пакш
- : -
29.11.2026
Академия Пушкаша
Венгрия. Национальный чемпионат, 14 тур
Гонвед
2 : 1
22.11.2026
Пакш
Венгрия. Национальный чемпионат, 13 тур
Пакш
2 : 1
07.11.2026
Залаэгерсег
Венгрия. Национальный чемпионат, 12 тур
Ференцварош
2 : 0
01.11.2026
Пакш
Венгрия. Национальный чемпионат, 11 тур
Вашаш
0 : 2
25.10.2026
Пакш
Венгрия. Национальный чемпионат, 10 тур
Пакш
1 : 2
17.10.2026
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