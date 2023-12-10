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Расписание матчей
Венгрия. Национальный чемпионат
Пакш - Ференцварош
Пакш - Ференцварош: обзор матча 10 декабря 2023
Пакш
10.12.2023, воскресенье, 20:00
Венгрия. Национальный чемпионат, 16 тур
3 : 2
Завершен
Ференцварош
8'
K. Papp
15'
Н. Кеньвеш
85'
Б. Сабо (П)
69'
Маркиньос
88'
К. Лизтес
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Пакш - Ференцварош
88'
ГОЛ! 3:2!
К. Лизтес
Замена
A. Skribek
️️️️
Б. Сабо
88'
ГОЛ с пенальти! 3:1!
Б. Сабо
85'
Желтая карточка
Á. Kinyik
81'
79'
Желтая карточка
М. Бен Ромдан
78'
Вторая желтая
Ч. Макрецкис
74'
Замена
К. Лизтес
️️️️
К. Закариассен
Замена
D. Böde
️️️️
Н. Кеньвеш
72'
69'
ГОЛ! 2:1!
Маркиньос
Пас отдал
Б. Катона
68'
Замена
Б. Варга
️️️️
А. Пешич
68'
Замена
А. Эсити
️️️️
М. Бешич
68'
Замена
М. Бен Ромдан
️️️️
А. Гояк
59'
Желтая карточка
Ч. Макрецкис
46'
Замена
Б. Катона
️️️️
М. Абу Фани
Замена
B. Balogh
️️️️
K. Horvath
46'
Желтая карточка
N. Szélpál
38'
Желтая карточка
K. Kovács
28'
25'
Желтая карточка
Э. Чивич
18'
Желтая карточка
А. Гояк
Замена
Б. Сабо
️️️️
Я. Хан
17'
ГОЛ! 2:0!
Н. Кеньвеш
15'
ГОЛ! 1:0!
K. Papp
8'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Пакш
1
Петер Саппанош
ВР
3
Norbert Szélpál
ЦЗ
2
Ákos Kinyik
ЦЗ
30
János Szabó
(К)
ЦЗ
20
Krisztián Kovács
ЦЗ
14
Аттила Осват
ЦЗ
21
Kristóf Papp
ЦП
19
Kevin Horvath
ЦФ
26
Szabolcs Mezei
ЦФ
15
Норберт Кеньвеш
ЦФ
9
Янош Хан
ЦФ
Главный тренер
Дьердь Богнар
Ференцварош
90
Денеш Дибус
(К)
ВР
77
Элдар Чивич
ЛЗ
26
Ибрахим Сиссе
ЦЗ
44
Исмаэль Аанеба
ПЗ
10
Маркиньос
ЛВ
17
Мухамед Бешич
ОП
15
Мохаммед Абу Фани
ЦП
25
Чебраил Макрецкис
ЦП
16
Кристоффер Закариассен
ЦП
14
Амер Гояк
АП
8
Александар Пешич
ЦФ
Главный тренер
Деян Станкович
Пакш
25
Barnabás Simon
ВР
24
Бенце Ленжер
ЦЗ
77
Zsolt Gévay
ЦЗ
80
Балинт Сабо
ЦП
8
Balázs Balogh
ЦП
28
Dominik Foldi
ЦП
13
Dániel Böde
ЦФ
10
Zsolt Haraszti
ЦФ
16
Zoltán Pesti
ЦФ
7
Alen Skribek
ЦФ
23
Péter Beke
ЦФ
Ференцварош
1
Адам Варга
ВР
6
Лоранд Пашка
ЛЗ
93
Токмак Нгуэн
ЛВ
13
Андерсон Эсити
ЦП
88
Петер Барат
ЦП
18
Давид Зигер
ЦП
5
Мохамед Бен Ромдан
ЦП
55
Балинт Катона
АП
76
Кристиан Лизтес
АП
19
Бернабеш Варга
ЦФ
3-2-1-4
1
Саппанош
30
20
14
Осват
2
3
21
19
9
Хан
15
Кеньвеш
26
3-1-3-2-1
90
Дибус
44
Аанеба
26
Сиссе
77
Чивич
17
Бешич
15
Абу Фани
25
Макрецкис
16
Закариассен
14
Гояк
10
Маркиньос
8
Пешич
9
Хан
80
Сабо
80
Сабо
9
Хан
19
8
8
19
15
Кеньвеш
13
13
15
Кеньвеш
Сабо
7
7
Сабо
17
Бешич
13
Эсити
13
Эсити
17
Бешич
14
Гояк
5
Бен Ромдан
5
Бен Ромдан
14
Гояк
15
Абу Фани
55
Катона
55
Катона
15
Абу Фани
16
Закариассен
76
Лизтес
76
Лизтес
16
Закариассен
8
Пешич
19
Варга
19
Варга
8
Пешич
Остались в запасе
Пакш
Ференцварош
25
Barnabás Simon
ВР
24
Бенце Ленжер
ЦЗ
77
Zsolt Gévay
ЦЗ
28
Dominik Foldi
ЦП
10
Zsolt Haraszti
ЦФ
16
Zoltán Pesti
ЦФ
23
Péter Beke
ЦФ
Главный тренер
Дьердь Богнар
1
Адам Варга
ВР
6
Лоранд Пашка
ЛЗ
88
Петер Барат
ЦП
18
Давид Зигер
ЦП
93
Токмак Нгуэн
ЛВ
Главный тренер
Деян Станкович
Остались в запасе
25
Barnabás Simon
ВР
24
Бенце Ленжер
ЦЗ
77
Zsolt Gévay
ЦЗ
28
Dominik Foldi
ЦП
10
Zsolt Haraszti
ЦФ
16
Zoltán Pesti
ЦФ
23
Péter Beke
ЦФ
Остались в запасе
1
Адам Варга
ВР
6
Лоранд Пашка
ЛЗ
88
Петер Барат
ЦП
18
Давид Зигер
ЦП
93
Токмак Нгуэн
ЛВ
Главный тренер
Дьердь Богнар
Главный тренер
Деян Станкович
Статистика матча Пакш - Ференцварош
3
1
5
Всего ударов по воротам
4
11
Удары в створ
2
4
Владение мячом %
31
69
Красные карточки
0
1
Желтые карточки
3
5
Угловые удары
2
5
Нарушения
8
10
Офсайды
1
0
Количество передач
138
292
Сейвы
4
0
Точность передач %
62
81
Удары мимо ворот
0
3
Блокированные удары
2
4
Удары из пределов штрафной
3
9
Удары из-за пределов штрафной
1
2
Матчи команд
Пакш
Венгрия. Национальный чемпионат, 15 тур
Пакш
- : -
29.11.2026
Академия Пушкаша
Венгрия. Национальный чемпионат, 14 тур
Гонвед
2 : 1
22.11.2026
Пакш
Венгрия. Национальный чемпионат, 13 тур
Пакш
2 : 1
07.11.2026
Залаэгерсег
Венгрия. Национальный чемпионат, 12 тур
Ференцварош
2 : 0
01.11.2026
Пакш
Венгрия. Национальный чемпионат, 11 тур
Вашаш
0 : 2
25.10.2026
Пакш
Венгрия. Национальный чемпионат, 10 тур
Пакш
1 : 2
17.10.2026
Дьер
Ференцварош
Венгрия. Национальный чемпионат, 15 тур
Ференцварош
- : -
29.11.2026
Залаэгерсег
Лига Европы, 5 тур
Ференцварош
0 : 0
26.11.2026
Целе
Венгрия. Национальный чемпионат, 14 тур
Ференцварош
1 : 3
21.11.2026
Дьер
Венгрия. Национальный чемпионат, 13 тур
Вашаш
0 : 2
08.11.2026
Ференцварош
Лига Европы, 4 тур
Милан
0 : 2
05.11.2026
Ференцварош
Венгрия. Национальный чемпионат, 12 тур
Ференцварош
2 : 0
01.11.2026
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