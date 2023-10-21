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Расписание матчей
Венгрия. Национальный чемпионат
Залаэгерсег - Пакш
Залаэгерсег - Пакш: обзор матча 21 октября 2023
Залаэгерсег
21.10.2023, суббота, 15:45
Венгрия. Национальный чемпионат, 10 тур
2 : 5
Завершен
Пакш
44'
A. Mance
45+2'
A. Mance (П)
32'
J. Windecker
39'
A. Skribek
43'
J. Windecker
50'
Я. Хан
59'
J. Szabó
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Залаэгерсег - Пакш
90'
+2
Замена
K. Horvath
️️️️
J. Windecker
Замена
D. Németh
️️️️
Б. Беди
87'
66'
Желтая карточка
K. Papp
59'
ГОЛ! 2:5!
J. Szabó
56'
Желтая карточка
K. Kovács
50'
ГОЛ! 2:4!
Я. Хан
46'
Замена
Я. Хан
️️️️
A. Skribek
46'
Замена
D. Böde
️️️️
P. Beke
46'
Замена
K. Kovács
️️️️
E. Silye
45'
+2
Желтая карточка
E. Silye
ГОЛ с пенальти! 2:3!
A. Mance
45'
+2
ГОЛ! 1:3!
A. Mance
Пас отдал
Y. Croizet
44'
43'
ГОЛ! 0:3!
J. Windecker
39'
ГОЛ! 0:2!
A. Skribek
32'
ГОЛ! 0:1!
J. Windecker
7'
Желтая карточка
P. Beke
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Залаэгерсег
95
Marton Gyurjan
ВР
41
Стефанос Эвангелу
ЦЗ
21
Dániel Csóka
ЦЗ
23
Sinan Medgyes
ЦЗ
18
Bojan Sanković
ЦП
27
Бенце Беди
ЦП
18
András Huszti
ЦФ
15
Yohan Croizet
ЦФ
8
Norbert Szendrei
ЦФ
9
Máté Sajbán
ЦФ
9
Antonio Mance
ЦФ
Главный тренер
Габор Мартон
Пакш
1
Петер Саппанош
ВР
24
Бенце Ленжер
ЦЗ
14
Erik Silye
ЦЗ
14
Аттила Осват
ЦЗ
2
Ákos Kinyik
ЦЗ
30
János Szabó
ЦЗ
21
Kristóf Papp
ЦП
22
József Windecker
ЦП
26
Szabolcs Mezei
ЦФ
7
Alen Skribek
ЦФ
23
Péter Beke
ЦФ
Главный тренер
Дьердь Богнар
Залаэгерсег
32
Dávid Dombó
ВР
4
Бенце Варконьи
ЦЗ
11
Barnabás Kovács
ЦП
70
Meshack Ubochioma
ЦП
8
István Soltész
ЦП
33
Oleksandr Safronov
ЦФ
9
Milán Gábo Klausz
ЦФ
79
Szabolcs Szalay
ЦФ
23
Daniel Milovanovikj
ЦФ
97
Dániel Németh
ЦФ
Пакш
25
Barnabás Simon
ВР
20
Krisztián Kovács
ЦЗ
5
Attila Temesvári
ЦЗ
24
János Hegedűs
ЦЗ
77
Zsolt Gévay
ЦЗ
3
Norbert Szélpál
ЦЗ
28
Dominik Foldi
ЦП
21
Lukács Bőle
ЦП
80
Балинт Сабо
ЦП
9
Янош Хан
ЦФ
13
Dániel Böde
ЦФ
19
Kevin Horvath
ЦФ
3-2-5
95
41
Эвангелу
21
23
18
27
Беди
15
9
9
8
18
3-2-2-3
1
Саппанош
14
Осват
2
30
24
Ленжер
14
21
22
23
7
26
11
11
27
Беди
97
97
27
Беди
14
20
20
14
7
9
Хан
9
Хан
7
23
13
13
23
22
19
19
22
Остались в запасе
Залаэгерсег
Пакш
32
Dávid Dombó
ВР
4
Бенце Варконьи
ЦЗ
70
Meshack Ubochioma
ЦП
8
István Soltész
ЦП
33
Oleksandr Safronov
ЦФ
9
Milán Gábo Klausz
ЦФ
79
Szabolcs Szalay
ЦФ
23
Daniel Milovanovikj
ЦФ
Главный тренер
Габор Мартон
25
Barnabás Simon
ВР
5
Attila Temesvári
ЦЗ
24
János Hegedűs
ЦЗ
77
Zsolt Gévay
ЦЗ
3
Norbert Szélpál
ЦЗ
28
Dominik Foldi
ЦП
21
Lukács Bőle
ЦП
80
Балинт Сабо
ЦП
Главный тренер
Дьердь Богнар
Остались в запасе
32
Dávid Dombó
ВР
4
Бенце Варконьи
ЦЗ
70
Meshack Ubochioma
ЦП
8
István Soltész
ЦП
33
Oleksandr Safronov
ЦФ
9
Milán Gábo Klausz
ЦФ
79
Szabolcs Szalay
ЦФ
23
Daniel Milovanovikj
ЦФ
Остались в запасе
25
Barnabás Simon
ВР
5
Attila Temesvári
ЦЗ
24
János Hegedűs
ЦЗ
77
Zsolt Gévay
ЦЗ
3
Norbert Szélpál
ЦЗ
28
Dominik Foldi
ЦП
21
Lukács Bőle
ЦП
80
Балинт Сабо
ЦП
Главный тренер
Габор Мартон
Главный тренер
Дьердь Богнар
Статистика матча Залаэгерсег - Пакш
4
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
4
Матчи команд
Залаэгерсег
Венгрия. Национальный чемпионат, 15 тур
Ференцварош
- : -
29.11.2026
Залаэгерсег
Венгрия. Национальный чемпионат, 14 тур
Залаэгерсег
0 : 0
22.11.2026
Вашаш
Венгрия. Национальный чемпионат, 13 тур
Пакш
2 : 1
07.11.2026
Залаэгерсег
Венгрия. Национальный чемпионат, 12 тур
Залаэгерсег
3 : 0
31.10.2026
МТК
Венгрия. Национальный чемпионат, 11 тур
Залаэгерсег
1 : 1
24.10.2026
Кишварда
Венгрия. Национальный чемпионат, 10 тур
Дебрецен
3 : 0
18.10.2026
Залаэгерсег
Пакш
Венгрия. Национальный чемпионат, 15 тур
Пакш
- : -
29.11.2026
Академия Пушкаша
Венгрия. Национальный чемпионат, 14 тур
Гонвед
2 : 1
22.11.2026
Пакш
Венгрия. Национальный чемпионат, 13 тур
Пакш
2 : 1
07.11.2026
Залаэгерсег
Венгрия. Национальный чемпионат, 12 тур
Ференцварош
2 : 0
01.11.2026
Пакш
Венгрия. Национальный чемпионат, 11 тур
Вашаш
0 : 2
25.10.2026
Пакш
Венгрия. Национальный чемпионат, 10 тур
Пакш
1 : 2
17.10.2026
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