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Расписание матчей
Венгрия. Национальный чемпионат
Академия Пушкаша - Пакш
Академия Пушкаша - Пакш: обзор матча 23 сентября 2023
Академия Пушкаша
23.09.2023, суббота, 15:30
Венгрия. Национальный чемпионат, 7 тур
0 : 2
Завершен
Пакш
39'
Z. Haraszti (П)
67'
Н. Кеньвеш
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Академия Пушкаша - Пакш
Желтая карточка
М. Корбу
90'
+1
Желтая карточка
J. Plsek
89'
88'
Желтая карточка
K. Horvath
Замена
S. Dusinszki
️️️️
Ж. Грубер
84'
Желтая карточка
R. Szolnoki
82'
79'
Замена
K. Kovács
️️️️
E. Silye
Замена
G. Komaromi
️️️️
М. Сойсало
77'
67'
ГОЛ! 0:2!
Н. Кеньвеш
63'
Замена
Н. Кеньвеш
️️️️
Z. Haraszti
63'
Замена
D. Böde
️️️️
P. Beke
Замена
Ж. Надь
️️️️
J. Levi
58'
Замена
М. Корбу
️️️️
B. Batik
58'
55'
Желтая карточка
Z. Haraszti
39'
ГОЛ с пенальти! 0:1!
Z. Haraszti
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Академия Пушкаша
22
Roland Szolnoki
ЦЗ
94
Патрицио Стронати
ЦЗ
33
Brandon Ormonde-Ottewill
ЦЗ
20
Микаэль Сойсало
ПВ
9
Ламин Колли
ЦФ
1
Tamás Markek
ЦФ
14
W. Golla (o.g.)
ЦФ
5
Bence Batik
ЦФ
23
J. Plsek
ЦФ
10
Jonathan Levi
ЦФ
30
Жомбор Грубер
ЦФ
Главный тренер
Жолт Горняк
Пакш
1
Петер Саппанош
ВР
14
Аттила Осват
ЦЗ
24
Бенце Ленжер
ЦЗ
2
Ákos Kinyik
ЦЗ
30
János Szabó
ЦЗ
14
Erik Silye
ЦЗ
22
József Windecker
ЦП
21
Kristóf Papp
ЦП
26
Szabolcs Mezei
ЦФ
10
Zsolt Haraszti
ЦФ
23
Péter Beke
ЦФ
Главный тренер
Дьердь Богнар
Академия Пушкаша
26
Ádám Umathum
ЦЗ
18
Жолт Надь
ЦЗ
19
A. Favorov
ЦЗ
23
Квентин Масейрас
ПЗ
18
Szabolcs Dusinszki
ЦП
77
G. Komaromi
ЦФ
74
Martin Auerbach
ЦФ
17
Мариус Корбу
ЦФ
30
Gergő Ominger
ЦФ
71
Patrik Posztobányi
ЦФ
60
Oleg Yablonski
ЦФ
Пакш
25
Barnabás Simon
ВР
20
Krisztián Kovács
ЦЗ
5
Attila Temesvári
ЦЗ
24
János Hegedűs
ЦЗ
77
Zsolt Gévay
ЦЗ
3
Norbert Szélpál
ЦЗ
28
Dominik Foldi
ЦП
7
Alen Skribek
ЦФ
15
Норберт Кеньвеш
ЦФ
9
Янош Хан
ЦФ
13
Dániel Böde
ЦФ
19
Kevin Horvath
ЦФ
3-1-5
22
94
Стронати
33
20
Сойсало
5
30
Грубер
10
23
14
3-2-2-3
1
Саппанош
2
30
14
14
Осват
24
Ленжер
22
21
23
10
26
10
18
Надь
18
Надь
10
30
Грубер
18
18
30
Грубер
20
Сойсало
77
77
20
Сойсало
5
17
Корбу
17
Корбу
5
14
20
20
14
10
15
Кеньвеш
15
Кеньвеш
10
23
13
13
23
Остались в запасе
Академия Пушкаша
Пакш
26
Ádám Umathum
ЦЗ
19
A. Favorov
ЦЗ
23
Квентин Масейрас
ПЗ
74
Martin Auerbach
ЦФ
30
Gergő Ominger
ЦФ
71
Patrik Posztobányi
ЦФ
60
Oleg Yablonski
ЦФ
Главный тренер
Жолт Горняк
25
Barnabás Simon
ВР
5
Attila Temesvári
ЦЗ
24
János Hegedűs
ЦЗ
77
Zsolt Gévay
ЦЗ
3
Norbert Szélpál
ЦЗ
28
Dominik Foldi
ЦП
7
Alen Skribek
ЦФ
9
Янош Хан
ЦФ
19
Kevin Horvath
ЦФ
Главный тренер
Дьердь Богнар
Остались в запасе
26
Ádám Umathum
ЦЗ
19
A. Favorov
ЦЗ
23
Квентин Масейрас
ПЗ
74
Martin Auerbach
ЦФ
30
Gergő Ominger
ЦФ
71
Patrik Posztobányi
ЦФ
60
Oleg Yablonski
ЦФ
Остались в запасе
25
Barnabás Simon
ВР
5
Attila Temesvári
ЦЗ
24
János Hegedűs
ЦЗ
77
Zsolt Gévay
ЦЗ
3
Norbert Szélpál
ЦЗ
28
Dominik Foldi
ЦП
7
Alen Skribek
ЦФ
9
Янош Хан
ЦФ
19
Kevin Horvath
ЦФ
Главный тренер
Жолт Горняк
Главный тренер
Дьердь Богнар
Статистика матча Академия Пушкаша - Пакш
3
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
3
2
Матчи команд
Академия Пушкаша
Венгрия. Национальный чемпионат, 15 тур
Пакш
- : -
29.11.2026
Академия Пушкаша
Венгрия. Национальный чемпионат, 14 тур
Академия Пушкаша
1 : 2
21.11.2026
МТК
Венгрия. Национальный чемпионат, 13 тур
Кишварда
0 : 1
07.11.2026
Академия Пушкаша
Венгрия. Национальный чемпионат, 12 тур
Академия Пушкаша
1 : 3
01.11.2026
Дебрецен
Венгрия. Национальный чемпионат, 11 тур
Академия Пушкаша
1 : 2
25.10.2026
Ньиредьхаза
Венгрия. Национальный чемпионат, 10 тур
Уйпешт
0 : 1
17.10.2026
Академия Пушкаша
Пакш
Венгрия. Национальный чемпионат, 15 тур
Пакш
- : -
29.11.2026
Академия Пушкаша
Венгрия. Национальный чемпионат, 14 тур
Гонвед
2 : 1
22.11.2026
Пакш
Венгрия. Национальный чемпионат, 13 тур
Пакш
2 : 1
07.11.2026
Залаэгерсег
Венгрия. Национальный чемпионат, 12 тур
Ференцварош
2 : 0
01.11.2026
Пакш
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Вашаш
0 : 2
25.10.2026
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1 : 2
17.10.2026
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