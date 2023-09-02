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Расписание матчей
Венгрия. Национальный чемпионат
Пакш - Фехервар
Пакш - Фехервар: обзор матча 02 сентября 2023
Пакш
02.09.2023, суббота, 20:30
Венгрия. Национальный чемпионат, 6 тур
2 : 0
Завершен
Фехервар
53'
J. Windecker
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Пакш - Фехервар
Замена
Я. Хан
️️️️
Z. Haraszti
87'
79'
Замена
F. Bambock
️️️️
А. Фиола
Замена
D. Böde
️️️️
Н. Кеньвеш
68'
Замена
L. Bőle
️️️️
E. Silye
68'
63'
Желтая карточка
М. Карамоко
58'
Замена
L. Szabo
️️️️
M. Katona
58'
Замена
Д. Флорес
️️️️
Т. Кристенсен
58'
Замена
Л. Кастрати
️️️️
С. Шен
56'
Желтая карточка
Н. Серафимов
ГОЛ! 1:0!
J. Windecker
53'
Желтая карточка
Б. Ленжер
52'
Замена
А. Осват
️️️️
K. Kovács
46'
45'
Желтая карточка
Т. Кристенсен
Желтая карточка
J. Windecker
38'
Желтая карточка
K. Kovács
8'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Пакш
1
Петер Саппанош
ВР
20
Krisztián Kovács
ЦЗ
2
Ákos Kinyik
ЦЗ
24
Бенце Ленжер
ЦЗ
30
János Szabó
ЦЗ
14
Erik Silye
ЦЗ
8
Balázs Balogh
ЦП
21
Kristóf Papp
ЦП
22
József Windecker
ЦП
10
Zsolt Haraszti
ЦФ
15
Норберт Кеньвеш
ЦФ
Главный тренер
Дьердь Богнар
Фехервар
4
Чаба Шпандлер
ЦЗ
5
Аттила Фиола
ЦЗ
31
Никола Серафимов
ЦЗ
17
Саболч Шен
ЛВ
1
Балаж Тот
ЦП
13
Жолт Калмар
ЦП
10
Тобиас Кристенсен
ЦП
19
Кенан Кодро
ЦФ
9
Мамуду Карамоко
ЦФ
77
Matyas Katona
ЦФ
14
Арон Чонгваи
ЦФ
Главный тренер
Михаэль Борис
Пакш
25
Barnabás Simon
ВР
5
Attila Temesvári
ЦЗ
24
János Hegedűs
ЦЗ
14
Аттила Осват
ЦЗ
77
Zsolt Gévay
ЦЗ
21
Lukács Bőle
ЦП
80
Балинт Сабо
ЦП
23
Péter Beke
ЦФ
26
Szabolcs Mezei
ЦФ
9
Янош Хан
ЦФ
13
Dániel Böde
ЦФ
16
Zoltán Pesti
ЦФ
Фехервар
51
Roland Gergely
ВР
33
Барнабаш Беше
ЦЗ
3
Kasper Larsen
ЦЗ
21
Rúben Pinto
ЦП
20
Дейби Флорес
ЦП
12
Franck Bambock
ЦП
17
Milán Pető
ЦП
10
Лирим Кастрати
ПВ
63
Dániel Kovács
ЦФ
17
Marcell Berki
ЦФ
17
L. Szabo
ЦФ
3-2-3-2
1
Саппанош
24
Ленжер
30
14
2
20
8
21
22
15
Кеньвеш
10
3-3-1-4
4
Шпандлер
5
Фиола
31
Серафимов
1
Тот
13
Калмар
10
Кристенсен
17
Шен
14
Чонгваи
77
9
Карамоко
19
Кодро
20
14
Осват
14
Осват
20
14
21
21
14
10
9
Хан
9
Хан
10
15
Кеньвеш
13
13
15
Кеньвеш
10
Кристенсен
20
Флорес
20
Флорес
10
Кристенсен
5
Фиола
12
12
5
Фиола
17
Шен
10
Кастрати
10
Кастрати
17
Шен
77
17
17
77
Остались в запасе
Пакш
Фехервар
25
Barnabás Simon
ВР
5
Attila Temesvári
ЦЗ
24
János Hegedűs
ЦЗ
77
Zsolt Gévay
ЦЗ
80
Балинт Сабо
ЦП
23
Péter Beke
ЦФ
26
Szabolcs Mezei
ЦФ
16
Zoltán Pesti
ЦФ
Главный тренер
Дьердь Богнар
51
Roland Gergely
ВР
33
Барнабаш Беше
ЦЗ
3
Kasper Larsen
ЦЗ
21
Rúben Pinto
ЦП
17
Milán Pető
ЦП
63
Dániel Kovács
ЦФ
17
Marcell Berki
ЦФ
Главный тренер
Михаэль Борис
Остались в запасе
25
Barnabás Simon
ВР
5
Attila Temesvári
ЦЗ
24
János Hegedűs
ЦЗ
77
Zsolt Gévay
ЦЗ
80
Балинт Сабо
ЦП
23
Péter Beke
ЦФ
26
Szabolcs Mezei
ЦФ
16
Zoltán Pesti
ЦФ
Остались в запасе
51
Roland Gergely
ВР
33
Барнабаш Беше
ЦЗ
3
Kasper Larsen
ЦЗ
21
Rúben Pinto
ЦП
17
Milán Pető
ЦП
63
Dániel Kovács
ЦФ
17
Marcell Berki
ЦФ
Главный тренер
Дьердь Богнар
Главный тренер
Михаэль Борис
Статистика матча Пакш - Фехервар
3
3
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
3
3
Матчи команд
Пакш
Венгрия. Национальный чемпионат, 15 тур
Пакш
- : -
29.11.2026
Академия Пушкаша
Венгрия. Национальный чемпионат, 14 тур
Гонвед
2 : 1
22.11.2026
Пакш
Венгрия. Национальный чемпионат, 13 тур
Пакш
2 : 1
07.11.2026
Залаэгерсег
Венгрия. Национальный чемпионат, 12 тур
Ференцварош
2 : 0
01.11.2026
Пакш
Венгрия. Национальный чемпионат, 11 тур
Вашаш
0 : 2
25.10.2026
Пакш
Венгрия. Национальный чемпионат, 10 тур
Пакш
1 : 2
17.10.2026
Дьер
Фехервар
Венгрия. Национальный чемпионат, 33 тур
Фехервар
0 : 3
24.05.2025
Дебрецен
Венгрия. Национальный чемпионат, 32 тур
Ференцварош
3 : 0
18.05.2025
Фехервар
Венгрия. Национальный чемпионат, 31 тур
Дьер
1 : 0
09.05.2025
Фехервар
Венгрия. Национальный чемпионат, 30 тур
Фехервар
0 : 2
04.05.2025
Пакш
Венгрия. Национальный чемпионат, 29 тур
Академия Пушкаша
3 : 1
26.04.2025
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