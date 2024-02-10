Введите ваш ник на сайте
Сменить ник
Главная
Меню
РПЛ
ФНЛ
Матчи
Новости
Конкурс прогнозов
Нотифаи
Гость
Бонусы букмекеров
Новости
Календарь
Турниры
Трансляции
Статьи
Конкурс прогнозов
Прогнозы на футбол
Рейтинг букмекеров
Трансферы
Рейтинг ФИФА
Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ
FONBET Кубок России
PARI Первая лига
Лига чемпионов
Лига Европы
Лига конференций
АПЛ
Примера
Серия А
Лига 1
Саудовская Аравия
2 лига. «Золото»
2 лига. «Серебро»
2 лига. Группа 1
Бундеслига
2 лига. Группа 2
2 лига. Группа 3
2 лига. Группа 4
МФЛ
Лига наций
Украина
Казахстан
Беларусь
Турция
МЛС
Португалия
Нидерланды
Все турниры
Спартак
Зенит
ЦСКА
Локомотив
Динамо
Краснодар
Реал
Барселона
Манчестер Сити
Ливерпуль
Манчестер Юнайтед
Арсенал
Бавария
ПСЖ
Челси
Все команды
Сафонов
Батраков
Месси
Роналду
Мбаппе
Головин
Миранчук
Все игроки
Рейтинг пользователей
Наш бот
О нас
Настройки уведомлений
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
Главная
Расписание матчей
Сербия. Суперлига
Войводина - Младост
Войводина - Младост: обзор матча 10 февраля 2024
Войводина
10.02.2024, суббота, 17:00
Сербия. Суперлига, 20 тур
1 : 1
Завершен
Младост
83'
А. Радулович (П)
90+6'
P. Friday (pen.)
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Войводина - Младост
90'
+6
ГОЛ! 1:1!
P. Friday (pen.)
Пас отдал
A. Varjačić
Желтая карточка
Д. Црномаркович
90'
+5
Замена
M. Índio
️️️️
А. Радулович
88'
ГОЛ с пенальти! 1:0!
А. Радулович
83'
63'
Желтая карточка
A. Pejovic
Замена
N. Campbell
️️️️
Ф. Малбашич
59'
Желтая карточка
I. Jeličić
43'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Войводина
12
Драган Росич
ВР
5
Джордже Црномаркович
ЦЗ
33
Стефан Букинац
ЦЗ
18
Негош Петрович
ЦП
72
Урош Николич
ЦП
29
Филип Малбашич
(К)
ПВ
50
Милан Лазаревич
ЦФ
9
Алекса Вуканович
ЦФ
49
Андрия Радулович
ЦФ
88
Igor Jeličić
ЦФ
10
Деян Зукич
ЦФ
Главный тренер
Радослав Батак
Младост
1
Саша Стаменкович
ВР
40
Душан Цветинович
ЦЗ
12
Milan Joksimović
ЦЗ
33
Жарко Удовичич
ЛВ
8
Марко Величкович
ЦП
17
Aleksandar Varjačić
ЦП
8
Janko Tumbasević
(К)
ЦФ
7
Nikola Andrić
ЦФ
42
Yacouba Silue
ЦФ
45
P. Friday (pen.)
ЦФ
28
A. Pejovic
ЦФ
Главный тренер
Игор Савич
Войводина
25
Лазар Царевич
ВР
13
Марко Бьекович
ЦЗ
48
Сеид Корац
ЦЗ
25
Matheus Índio
ЦП
18
Вукан Савичевич
ЦП
91
Лазар Йованович
ЦП
8
Стефан Джорджевич
ЦФ
11
Norman Campbell
ЦФ
9
Михайло Иванович
ЦФ
7
I. Vukcevic
ЦФ
Младост
99
Zeljko Samčović
ВР
18
F. Zunic
ЦЗ
35
Nikola Leković
ЦЗ
32
Sava Pribaković
ЦЗ
4
Miloš Divac
ЦЗ
90
Veljko Todorovic
ЦП
27
Vladimir Radivojević
ЦП
25
Jovan Ćirić
ЦП
10
Ognjen Krsmanović
ЦП
9
Petar Bojić
ЦФ
2-2-1-5
12
Росич
5
Црномаркович
33
Букинац
18
Петрович
72
Николич
29
Малбашич
9
Вуканович
10
Зукич
88
49
Радулович
50
Лазаревич
2-2-1-5
1
Стаменкович
40
Цветинович
12
8
Величкович
17
33
Удовичич
8
28
45
42
7
49
Радулович
25
25
49
Радулович
29
Малбашич
11
11
29
Малбашич
Остались в запасе
Войводина
Младост
25
Лазар Царевич
ВР
13
Марко Бьекович
ЦЗ
48
Сеид Корац
ЦЗ
18
Вукан Савичевич
ЦП
91
Лазар Йованович
ЦП
8
Стефан Джорджевич
ЦФ
9
Михайло Иванович
ЦФ
7
I. Vukcevic
ЦФ
Главный тренер
Радослав Батак
18
F. Zunic
ЦЗ
99
Zeljko Samčović
ВР
35
Nikola Leković
ЦЗ
32
Sava Pribaković
ЦЗ
4
Miloš Divac
ЦЗ
90
Veljko Todorovic
ЦП
27
Vladimir Radivojević
ЦП
25
Jovan Ćirić
ЦП
10
Ognjen Krsmanović
ЦП
9
Petar Bojić
ЦФ
Главный тренер
Игор Савич
Остались в запасе
25
Лазар Царевич
ВР
13
Марко Бьекович
ЦЗ
48
Сеид Корац
ЦЗ
18
Вукан Савичевич
ЦП
91
Лазар Йованович
ЦП
8
Стефан Джорджевич
ЦФ
9
Михайло Иванович
ЦФ
7
I. Vukcevic
ЦФ
Остались в запасе
18
F. Zunic
ЦЗ
99
Zeljko Samčović
ВР
35
Nikola Leković
ЦЗ
32
Sava Pribaković
ЦЗ
4
Miloš Divac
ЦЗ
90
Veljko Todorovic
ЦП
27
Vladimir Radivojević
ЦП
25
Jovan Ćirić
ЦП
10
Ognjen Krsmanović
ЦП
9
Petar Bojić
ЦФ
Главный тренер
Радослав Батак
Главный тренер
Игор Савич
Статистика матча Войводина - Младост
2
1
Всего ударов по воротам
17
8
Удары в створ
3
4
Владение мячом %
61
39
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
1
Угловые удары
2
5
Нарушения
15
14
Офсайды
1
0
Количество передач
515
317
Сейвы
3
2
Точность передач %
78
66
Удары мимо ворот
5
3
Блокированные удары
9
1
Удары из пределов штрафной
5
7
Удары из-за пределов штрафной
12
1
Матчи команд
Войводина
Сербия. Суперлига, 17 тур
Радник
- : -
28.11.2026
Войводина
Сербия. Суперлига, 16 тур
Мачва
1 : 5
22.11.2026
Войводина
Сербия. Суперлига, 15 тур
Войводина
0 : 1
08.11.2026
Црвена Звезда
Сербия. Суперлига, 14 тур
ОФК
0 : 2
01.11.2026
Войводина
Сербия. Суперлига, 13 тур
Младост
1 : 1
24.10.2026
Войводина
Сербия. Суперлига, 12 тур
Войводина
2 : 0
17.10.2026
Раднички 1923
Младост
Сербия. Суперлига, 17 тур
Чукарички
- : -
28.11.2026
Младост
Сербия. Суперлига, 16 тур
Младост
0 : 4
21.11.2026
Железничар
Сербия. Суперлига, 15 тур
Нови Пазар
2 : 0
08.11.2026
Младост
Сербия. Суперлига, 14 тур
Младост
0 : 1
02.11.2026
Радник
Сербия. Суперлига, 13 тур
Младост
1 : 1
24.10.2026
Войводина
Сербия. Суперлига, 12 тур
Црвена Звезда
5 : 1
18.10.2026
Младост
Новости команд
Все
Войводина
Младост
Клуб РПЛ подписал сербского игрока и воспитанника «Краснодара»
11 сентября
«Аякс» – «Войводина»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 30 июля 2026
30 июля
«Аякс» – «Войводина»: кто победит в матче 2-го квалификационного раунда Лиги Конференций 2026/2027
29 июля
«Акрон» продал игрока в сербский клуб
12 июня
1
Российский игрок может перейти в французский клуб
25 мая
2
Клуб РПЛ подписал сербского игрока и воспитанника «Краснодара»
11 сентября
«Аякс» – «Войводина»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 30 июля 2026
30 июля
«Аякс» – «Войводина»: кто победит в матче 2-го квалификационного раунда Лиги Конференций 2026/2027
29 июля
«Акрон» продал игрока в сербский клуб
12 июня
1
Российский игрок может перейти в французский клуб
25 мая
2
Заявление УЕФА о смерти 44-летнего тренера «Радничек»
2025.11.04 21:48
Названа причина смерти 44-летнего тренера «Радничек»
2025.11.03 23:59
44-летний тренер умер во время матча чемпионата Сербии
2025.11.03 23:08
2
Еще у двух российских клубов сорвались матчи с сербскими командами
2023.12.16 12:36
1
Больше новостей
Архив
О нас
Пользовательское соглашение
Правила
Политика сайта
Читайте нас:
18+