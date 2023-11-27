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Расписание матчей
Сербия. Суперлига
Явор - Вождовац
Явор - Вождовац: обзор матча 27 ноября 2023
Явор
27.11.2023, понедельник, 18:00
Сербия. Суперлига, 16 тур
4 : 0
Завершен
Вождовац
43'
Р. Босич
48'
Р. Босич
52'
I. Tanko
78'
I. Tanko
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Явор - Вождовац
Замена
B. Loue
️️️️
P. Gigic
87'
Замена
Л. Раткович
️️️️
I. Tanko
87'
ГОЛ! 4:0!
I. Tanko
78'
Замена
S. Milošević
️️️️
Р. Босич
77'
67'
Замена
Д. Стоисавлевич
️️️️
N. Vujanović
Желтая карточка
D. Dolmagić
58'
ГОЛ! 3:0!
I. Tanko
Пас отдал
L. Gojković
52'
ГОЛ! 2:0!
Р. Босич
Пас отдал
I. Tanko
48'
ГОЛ! 1:0!
Р. Босич
Пас отдал
I. Tanko
43'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Явор
98
Strahinja Manojlovic
ВР
3
Неманья Милетич
(К)
ЛЗ
13
Dino Dolmagić
ЦЗ
15
Борис Копитович
ЦЗ
3
Milan Obradović
ЦЗ
19
Boubacari Doucoure
ЦП
31
Todor Petrović
ЦП
9
Ibrahim Tanko
ЦП
18
Luka Gojković
ЦП
12
Радивой Босич
ЦФ
37
Petar Gigic
ЦФ
Главный тренер
Милич Чурчич
Вождовац
1
Andrija Katić
(К)
ВР
24
Вукашин Джурджевич
ЦЗ
5
Nikola Zecevic
ЦЗ
5
Aleksandar Lukić
ЦЗ
33
Nikola Đuričić
ЦП
8
Богдан Йочич
ЦП
6
Алекса Матич
ЦП
70
Nikša Vujanović
ЦП
77
Mihajlo Nešković
ЦП
7
Junior Flemmings
ЦФ
11
Borisav Burmaz
ЦФ
Главный тренер
Марко Савич
Явор
1
Lazar Raičević
ВР
22
Kristijan Tojcic
ЦЗ
2
Milan Ilic
ЦЗ
6
Djordje Skoko
ЦЗ
11
Stefan Milošević
ЦЗ
33
Lazar Selenić
ЦП
80
Zvonimir Petrović
ЦП
30
Miloš Adamović
ЦП
20
Aleksa Radonjić
ЦП
27
Bayere Loue
ЦФ
27
Лука Раткович
ЦФ
Вождовац
1
Vladan Đekić
ВР
27
Filip Antonijević
ЦЗ
32
Vukasin Pavlovic
ЦЗ
25
Rodrigo Vilca
ЦП
24
Милян Крпич
ЦП
28
Lazar Kojić
ЦП
6
Matija Mitrović
ЦФ
13
Vlada Novevski
ЦФ
9
Danilo Teodorović
ЦФ
99
Драган Стоисавлевич
ЦФ
4-4-2
98
3
Милетич
15
Копитович
3
13
19
9
18
31
37
12
Босич
3-5-2
1
24
Джурджевич
5
5
33
6
Матич
70
77
8
Йочич
11
7
12
Босич
11
11
12
Босич
37
27
27
37
9
27
Раткович
27
Раткович
9
70
99
Стоисавлевич
99
Стоисавлевич
70
Остались в запасе
Явор
Вождовац
1
Lazar Raičević
ВР
22
Kristijan Tojcic
ЦЗ
2
Milan Ilic
ЦЗ
6
Djordje Skoko
ЦЗ
33
Lazar Selenić
ЦП
80
Zvonimir Petrović
ЦП
30
Miloš Adamović
ЦП
20
Aleksa Radonjić
ЦП
Главный тренер
Милич Чурчич
1
Vladan Đekić
ВР
27
Filip Antonijević
ЦЗ
32
Vukasin Pavlovic
ЦЗ
25
Rodrigo Vilca
ЦП
24
Милян Крпич
ЦП
28
Lazar Kojić
ЦП
6
Matija Mitrović
ЦФ
13
Vlada Novevski
ЦФ
9
Danilo Teodorović
ЦФ
Главный тренер
Марко Савич
Остались в запасе
1
Lazar Raičević
ВР
22
Kristijan Tojcic
ЦЗ
2
Milan Ilic
ЦЗ
6
Djordje Skoko
ЦЗ
33
Lazar Selenić
ЦП
80
Zvonimir Petrović
ЦП
30
Miloš Adamović
ЦП
20
Aleksa Radonjić
ЦП
Остались в запасе
1
Vladan Đekić
ВР
27
Filip Antonijević
ЦЗ
32
Vukasin Pavlovic
ЦЗ
25
Rodrigo Vilca
ЦП
24
Милян Крпич
ЦП
28
Lazar Kojić
ЦП
6
Matija Mitrović
ЦФ
13
Vlada Novevski
ЦФ
9
Danilo Teodorović
ЦФ
Главный тренер
Милич Чурчич
Главный тренер
Марко Савич
Статистика матча Явор - Вождовац
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
0
Матчи команд
Явор
Сербия. Суперлига, 37 тур
Раднички 1923
2 : 2
24.05.2026
Явор
Сербия. Суперлига, 36 тур
Явор
2 : 4
16.05.2026
Младост
Сербия. Суперлига, 35 тур
ТСЦ Бачка Топола
6 : 1
10.05.2026
Явор
Сербия. Суперлига, 34 тур
Явор
0 : 0
03.05.2026
ИМТ Белград
Сербия. Суперлига, 33 тур
Явор
4 : 0
27.04.2026
Напредак
Вождовац
Сербия. Суперлига, 7 тур
Вождовац
3 : 2
24.05.2024
Радник
Сербия. Суперлига, 6 тур
ИМТ Белград
1 : 1
18.05.2024
Вождовац
Сербия. Суперлига, 5 тур
Явор
1 : 1
13.05.2024
Вождовац
Сербия. Суперлига, 4 тур
Вождовац
2 : 2
07.05.2024
Железничар
Сербия. Суперлига, 3 тур
Раднички
2 : 0
01.05.2024
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