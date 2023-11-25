Введите ваш ник на сайте
Сменить ник
Главная
Меню
РПЛ
ФНЛ
Матчи
Новости
Конкурс прогнозов
Нотифаи
Гость
Бонусы букмекеров
Новости
Календарь
Турниры
Трансляции
Статьи
Конкурс прогнозов
Прогнозы на футбол
Рейтинг букмекеров
Трансферы
Рейтинг ФИФА
Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ
FONBET Кубок России
PARI Первая лига
Лига чемпионов
Лига Европы
Лига конференций
АПЛ
Примера
Серия А
Лига 1
Саудовская Аравия
2 лига. «Золото»
2 лига. «Серебро»
2 лига. Группа 1
Бундеслига
2 лига. Группа 2
2 лига. Группа 3
2 лига. Группа 4
МФЛ
Лига наций
Украина
Казахстан
Беларусь
Турция
МЛС
Португалия
Нидерланды
Все турниры
Спартак
Зенит
ЦСКА
Локомотив
Динамо
Краснодар
Реал
Барселона
Манчестер Сити
Ливерпуль
Манчестер Юнайтед
Арсенал
Бавария
ПСЖ
Челси
Все команды
Сафонов
Батраков
Месси
Роналду
Мбаппе
Головин
Миранчук
Все игроки
Рейтинг пользователей
Наш бот
О нас
Настройки уведомлений
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
Главная
Расписание матчей
Сербия. Суперлига
Войводина - Црвена Звезда
Войводина - Црвена Звезда: обзор матча 25 ноября 2023
Войводина
25.11.2023, суббота, 18:00
Сербия. Суперлига, 16 тур
1 : 2
Завершен
Црвена Звезда
13'
R. Milosavljevic
3'
О. Букари
27'
О. Букари
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Войводина - Црвена Звезда
86'
Замена
У. Спайич
️️️️
О. Букари
Замена
У. Николич
️️️️
Ф. Малбашич
65'
Замена
М. Иванович
️️️️
А. Радулович
65'
Желтая карточка
R. Milosavljevic
61'
59'
Замена
С. Мияилович
️️️️
М. Стаменич
Желтая карточка
М. Лазаревич
32'
Желтая карточка
Д. Црномаркович
29'
27'
ГОЛ! 1:2!
О. Букари
Пас отдал
Ш. Ндиайе
Замена
N. Campbell
️️️️
M. Índio
25'
ГОЛ! 1:1!
R. Milosavljevic
Пас отдал
Д. Црномаркович
13'
3'
ГОЛ! 0:1!
О. Букари
Пас отдал
Н. Джига
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Войводина
25
Лазар Царевич
ВР
5
Джордже Црномаркович
ЦЗ
22
Radomir Milosavljevic
ЦП
25
Matheus Índio
ЦП
15
Гурам Гиорбелидзе
ПВ
29
Филип Малбашич
(К)
ПВ
9
Алекса Вуканович
ЦФ
50
Милан Лазаревич
ЦФ
88
Igor Jeličić
ЦФ
10
Деян Зукич
ЦФ
49
Андрия Радулович
ЦФ
Главный тренер
Радослав Батак
Црвена Звезда
18
Омри Глазер
ВР
34
Нассер Джига
ЦЗ
15
Александар Драгович
(К)
ЦЗ
18
Коста Неделькович
ЦЗ
8
Каку Гуелор Канга
ЦП
6
Марко Стаменич
ЦП
22
Лазар Николич
ЦП
16
Хван Ин Бом
ЦП
4
Мирко Иванич
АП
14
Осман Букари
ПВ
27
Шериф Ндиайе
ЦФ
Главный тренер
Барак Бахар
Войводина
13
Марко Бьекович
ЦЗ
33
Стефан Букинац
ЦЗ
6
Синиша Таньга
ЦП
72
Урош Николич
ЦП
9
Михайло Иванович
ЦФ
93
Неманья Тороман
ЦФ
8
Стефан Джорджевич
ЦФ
11
Norman Campbell
ЦФ
10
Asmir Kajević
ЦФ
95
Vladimir Miletić
ЦФ
9
Стефан Вукич
ЦФ
Црвена Звезда
40
Никола Васильевич
ВР
5
Милош Дегенек
ЦЗ
25
Урош Спайич
ЦЗ
37
Владимир Лучич
ЛВ
7
Стефан Митрович
ЛВ
10
Александар Катай
ЛВ
42
Кингс Кангва
ЦП
22
Срджан Мияилович
ЦП
11
Йован Миятович
ПВ
7
Урош Кабич
ПВ
11
Жан-Филипп Крассо
ЦФ
1-2-2-5
25
Царевич
5
Црномаркович
22
25
15
Гиорбелидзе
29
Малбашич
50
Лазаревич
49
Радулович
10
Зукич
88
9
Вуканович
3-4-2-1
18
Глазер
34
Джига
15
Драгович
18
Неделькович
6
Стаменич
22
Николич
16
Ин Бом
8
Канга
14
Букари
4
Иванич
27
Ндиайе
29
Малбашич
72
Николич
72
Николич
29
Малбашич
49
Радулович
9
Иванович
9
Иванович
49
Радулович
25
11
11
25
14
Букари
25
Спайич
25
Спайич
14
Букари
6
Стаменич
22
Мияилович
22
Мияилович
6
Стаменич
Остались в запасе
Войводина
Црвена Звезда
13
Марко Бьекович
ЦЗ
33
Стефан Букинац
ЦЗ
6
Синиша Таньга
ЦП
93
Неманья Тороман
ЦФ
8
Стефан Джорджевич
ЦФ
10
Asmir Kajević
ЦФ
95
Vladimir Miletić
ЦФ
9
Стефан Вукич
ЦФ
Главный тренер
Радослав Батак
40
Никола Васильевич
ВР
5
Милош Дегенек
ЦЗ
42
Кингс Кангва
ЦП
37
Владимир Лучич
ЛВ
7
Стефан Митрович
ЛВ
10
Александар Катай
ЛВ
11
Йован Миятович
ПВ
7
Урош Кабич
ПВ
11
Жан-Филипп Крассо
ЦФ
Главный тренер
Барак Бахар
Остались в запасе
13
Марко Бьекович
ЦЗ
33
Стефан Букинац
ЦЗ
6
Синиша Таньга
ЦП
93
Неманья Тороман
ЦФ
8
Стефан Джорджевич
ЦФ
10
Asmir Kajević
ЦФ
95
Vladimir Miletić
ЦФ
9
Стефан Вукич
ЦФ
Остались в запасе
40
Никола Васильевич
ВР
5
Милош Дегенек
ЦЗ
42
Кингс Кангва
ЦП
37
Владимир Лучич
ЛВ
7
Стефан Митрович
ЛВ
10
Александар Катай
ЛВ
11
Йован Миятович
ПВ
7
Урош Кабич
ПВ
11
Жан-Филипп Крассо
ЦФ
Главный тренер
Радослав Батак
Главный тренер
Барак Бахар
Статистика матча Войводина - Црвена Звезда
3
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
3
0
Матчи команд
Войводина
Сербия. Суперлига, 17 тур
Радник
- : -
28.11.2026
Войводина
Сербия. Суперлига, 16 тур
Мачва
1 : 5
22.11.2026
Войводина
Сербия. Суперлига, 15 тур
Войводина
0 : 1
08.11.2026
Црвена Звезда
Сербия. Суперлига, 14 тур
ОФК
0 : 2
01.11.2026
Войводина
Сербия. Суперлига, 13 тур
Младост
1 : 1
24.10.2026
Войводина
Сербия. Суперлига, 12 тур
Войводина
2 : 0
17.10.2026
Раднички 1923
Црвена Звезда
Сербия. Суперлига, 17 тур
Нови Пазар
- : -
29.11.2026
Црвена Звезда
Лига конференций, 4 тур
Гент
1 : 1
26.11.2026
Црвена Звезда
Сербия. Суперлига, 16 тур
Црвена Звезда
2 : 0
21.11.2026
Радник
Сербия. Суперлига, 15 тур
Войводина
0 : 1
08.11.2026
Црвена Звезда
Лига конференций, 3 тур
Црвена Звезда
2 : 1
05.11.2026
Интер
Сербия. Суперлига, 14 тур
Мачва
2 : 4
31.10.2026
Црвена Звезда
Новости команд
Все
Войводина
Црвена Звезда
Лига Конференций: шансы «Гента» и «Црвены Звезды» на победу в матче 4-го тура
26 ноября
«Црвена Звезда» – «Интер Эскальдес»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 5 ноября 2026
5 ноября
Лига Конференций: шансы «Црвены Звезды» и «Интера Эскальдес» на победу в матче 3 тура
4 ноября
«Црвена Звезда» – «Копенгаген»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 22 октября 2026
22 октября
Лига Конференций: шансы «Црвены Звезды» и «Копенгагена» на победу в матче 2-го тура
21 октября
Клуб РПЛ подписал сербского игрока и воспитанника «Краснодара»
11 сентября
«Аякс» – «Войводина»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 30 июля 2026
30 июля
«Аякс» – «Войводина»: кто победит в матче 2-го квалификационного раунда Лиги Конференций 2026/2027
29 июля
«Акрон» продал игрока в сербский клуб
12 июня
1
Российский игрок может перейти в французский клуб
25 мая
2
Лига Конференций: шансы «Гента» и «Црвены Звезды» на победу в матче 4-го тура
26 ноября
«Црвена Звезда» – «Интер Эскальдес»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 5 ноября 2026
5 ноября
Лига Конференций: шансы «Црвены Звезды» и «Интера Эскальдес» на победу в матче 3 тура
4 ноября
«Црвена Звезда» – «Копенгаген»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 22 октября 2026
22 октября
Лига Конференций: шансы «Црвены Звезды» и «Копенгагена» на победу в матче 2-го тура
21 октября
Больше новостей
Архив
О нас
Пользовательское соглашение
Правила
Политика сайта
Читайте нас:
18+