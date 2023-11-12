Введите ваш ник на сайте
Сменить ник
Главная
Меню
РПЛ
ФНЛ
Матчи
Новости
Конкурс прогнозов
Нотифаи
Гость
Бонусы букмекеров
Новости
Календарь
Турниры
Трансляции
Статьи
Конкурс прогнозов
Прогнозы на футбол
Рейтинг букмекеров
Трансферы
Рейтинг ФИФА
Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ
FONBET Кубок России
PARI Первая лига
Лига чемпионов
Лига Европы
Лига конференций
АПЛ
Примера
Серия А
Лига 1
Саудовская Аравия
2 лига. «Золото»
2 лига. «Серебро»
2 лига. Группа 1
Бундеслига
2 лига. Группа 2
2 лига. Группа 3
2 лига. Группа 4
МФЛ
Лига наций
Украина
Казахстан
Беларусь
Турция
МЛС
Португалия
Нидерланды
Все турниры
Спартак
Зенит
ЦСКА
Локомотив
Динамо
Краснодар
Реал
Барселона
Манчестер Сити
Ливерпуль
Манчестер Юнайтед
Арсенал
Бавария
ПСЖ
Челси
Все команды
Сафонов
Батраков
Месси
Роналду
Мбаппе
Головин
Миранчук
Все игроки
Рейтинг пользователей
Наш бот
О нас
Настройки уведомлений
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
Главная
Расписание матчей
Сербия. Суперлига
Явор - Спартак Сб
Явор - Спартак Сб: обзор матча 12 ноября 2023
Явор
12.11.2023, воскресенье, 18:30
Сербия. Суперлига, 15 тур
2 : 0
Завершен
Спартак Сб
32'
L. Gojković
58'
T. Petrović
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Явор - Спартак Сб
74'
Замена
В. Йочич
️️️️
А. Джурасович
66'
Желтая карточка
В. Видакович
66'
Желтая карточка
В. Видакович
60'
Замена
В. Видакович
️️️️
M. Tošeski
ГОЛ! 2:0!
T. Petrović
58'
Желтая карточка
E. Silva
54'
Замена
S. Milošević
️️️️
P. Gigic
54'
Замена
T. Petrović
️️️️
M. Adamović
54'
52'
Пенальти не реализован!
В. Убипарип
46'
Замена
Л. Биелович
️️️️
В. Прийович
46'
Замена
В. Убипарип
️️️️
О. Мудрински
Желтая карточка
Б. Копитович
45'
Желтая карточка
M. Adamović
38'
ГОЛ! 1:0!
L. Gojković
Пас отдал
D. Dolmagić
32'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Явор
98
Strahinja Manojlovic
ВР
3
Неманья Милетич
(К)
ЛЗ
13
Dino Dolmagić
ЦЗ
15
Борис Копитович
ЦЗ
3
Milan Obradović
ЦЗ
18
Luka Gojković
ЦП
19
Boubacari Doucoure
ЦП
9
Ibrahim Tanko
ЦП
30
Miloš Adamović
ЦП
37
Petar Gigic
ЦФ
12
Радивой Босич
ЦФ
Главный тренер
Милич Чурчич
Спартак Сб
1
Александр Вулич
ВР
33
Владимир Прийович
ЦЗ
5
Dejan Kerkez
(К)
ЦЗ
15
Неманья Чаласан
ЦЗ
14
Милош Мийич
ЦП
5
Алекса Джурасович
ЦП
10
Andrej Todoroski
ЦП
22
Miloš Tošeski
ЦП
9
Огнен Мудрински
ЦФ
26
Strahinja Tanasijević
ЦФ
33
Юг Станоев
ЦФ
Главный тренер
Александр Кержаков
Явор
1
Lazar Raičević
ВР
2
Milan Ilic
ЦЗ
22
Kristijan Tojcic
ЦЗ
11
Stefan Milošević
ЦЗ
6
Djordje Skoko
ЦЗ
80
Zvonimir Petrović
ЦП
31
Todor Petrović
ЦП
19
Eliomar Silva
ЦП
33
Lazar Selenić
ЦП
27
Bayere Loue
ЦФ
25
Johnson Amuzu Kofi
ЦФ
Спартак Сб
12
Марин Дулич
ВР
45
Filip Manojlović
ВР
44
Владан Видакович
ОП
34
Aleksa Đurasović
ЦП
28
Лука Биелович
ЦП
14
Велько Йочич
ЦП
14
Войо Убипарип
ЦФ
4
Йован Лукич
ЦФ
29
Лазар Стайкович
ЦФ
99
Борис Крстич
ЦФ
21
Илия Бабич
ЦФ
4-4-2
98
3
Милетич
15
Копитович
3
13
18
9
30
19
12
Босич
37
3-4-3
1
Вулич
33
Прийович
5
15
Чаласан
5
Джурасович
10
22
14
Мийич
33
Станоев
26
9
Мудрински
37
11
11
37
30
31
31
30
22
44
Видакович
44
Видакович
22
33
Прийович
28
Биелович
28
Биелович
33
Прийович
5
Джурасович
14
Йочич
14
Йочич
5
Джурасович
9
Мудрински
14
Убипарип
14
Убипарип
9
Мудрински
Остались в запасе
Явор
Спартак Сб
1
Lazar Raičević
ВР
2
Milan Ilic
ЦЗ
22
Kristijan Tojcic
ЦЗ
6
Djordje Skoko
ЦЗ
80
Zvonimir Petrović
ЦП
19
Eliomar Silva
ЦП
33
Lazar Selenić
ЦП
27
Bayere Loue
ЦФ
25
Johnson Amuzu Kofi
ЦФ
Главный тренер
Милич Чурчич
12
Марин Дулич
ВР
45
Filip Manojlović
ВР
34
Aleksa Đurasović
ЦП
4
Йован Лукич
ЦФ
29
Лазар Стайкович
ЦФ
99
Борис Крстич
ЦФ
21
Илия Бабич
ЦФ
Главный тренер
Александр Кержаков
Остались в запасе
1
Lazar Raičević
ВР
2
Milan Ilic
ЦЗ
22
Kristijan Tojcic
ЦЗ
6
Djordje Skoko
ЦЗ
80
Zvonimir Petrović
ЦП
19
Eliomar Silva
ЦП
33
Lazar Selenić
ЦП
27
Bayere Loue
ЦФ
25
Johnson Amuzu Kofi
ЦФ
Остались в запасе
12
Марин Дулич
ВР
45
Filip Manojlović
ВР
34
Aleksa Đurasović
ЦП
4
Йован Лукич
ЦФ
29
Лазар Стайкович
ЦФ
99
Борис Крстич
ЦФ
21
Илия Бабич
ЦФ
Главный тренер
Милич Чурчич
Главный тренер
Александр Кержаков
Статистика матча Явор - Спартак Сб
3
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
3
2
Матчи команд
Явор
Сербия. Суперлига, 37 тур
Раднички 1923
2 : 2
24.05.2026
Явор
Сербия. Суперлига, 36 тур
Явор
2 : 4
16.05.2026
Младост
Сербия. Суперлига, 35 тур
ТСЦ Бачка Топола
6 : 1
10.05.2026
Явор
Сербия. Суперлига, 34 тур
Явор
0 : 0
03.05.2026
ИМТ Белград
Сербия. Суперлига, 33 тур
Явор
4 : 0
27.04.2026
Напредак
Спартак Сб
Сербия. Суперлига, 37 тур
Раднички
2 : 1
24.05.2026
Спартак Сб
Сербия. Суперлига, 36 тур
Спартак Сб
0 : 1
16.05.2026
ИМТ Белград
Сербия. Суперлига, 35 тур
Спартак Сб
0 : 3
10.05.2026
Напредак
Сербия. Суперлига, 34 тур
Младост
2 : 1
03.05.2026
Спартак Сб
Сербия. Суперлига, 33 тур
Раднички 1923
4 : 0
27.04.2026
Спартак Сб
Информация о матче
Главный судья:
Новости команд
Все
Явор
Спартак Сб
Станкович прокомментировал победу над сербским «Спартаком»
2025.07.13 20:34
4
Реакция Станковича на первый гол Заболотного за «Спартак»
2025.07.13 19:52
9
Товарищеский матч. «Спартак» разгромил сербский клуб
2025.07.13 18:53
20
«Спартак» – «Спартак Суботица»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 13 июля 2025
2025.07.13 15:50
«Спартак» проведет матч с зарубежным «Спартаком»
2025.07.03 14:05
«Химки» назвали четырех соперников по зимним сборам, среди них есть клубы из Сербии и РПЛ
2024.12.10 18:29
Станкович прокомментировал победу над сербским «Спартаком»
2025.07.13 20:34
4
Реакция Станковича на первый гол Заболотного за «Спартак»
2025.07.13 19:52
9
Товарищеский матч. «Спартак» разгромил сербский клуб
2025.07.13 18:53
20
«Спартак» – «Спартак Суботица»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 13 июля 2025
2025.07.13 15:50
«Спартак» проведет матч с зарубежным «Спартаком»
2025.07.03 14:05
Больше новостей
Архив
О нас
Пользовательское соглашение
Правила
Политика сайта
Читайте нас:
18+