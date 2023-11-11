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Расписание матчей
Сербия. Суперлига
Раднички 1923 - Вождовац
Раднички 1923 - Вождовац: обзор матча 11 ноября 2023
Раднички 1923
11.11.2023, суббота, 15:00
Сербия. Суперлига, 15 тур
3 : 0
Завершен
Вождовац
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Раднички 1923 - Вождовац
Замена
С. Чолович
️️️️
K. Bevis
74'
Замена
M. Vidović
️️️️
L. Zorić
74'
Желтая карточка
I. Jude Anthony
73'
70'
Желтая карточка
A. Lukić
60'
Замена
L. Kojić
️️️️
F. Antonijević
60'
Замена
J. Flemmings
️️️️
B. Burmaz
46'
Замена
N. Vujanović
️️️️
R. Vilca
46'
Замена
M. Nešković
️️️️
Б. Ващук
Замена
M. Mitrović
️️️️
S. Simović
38'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Раднички 1923
26
Stojan Leković
ВР
32
Bojan Adžić
ЦЗ
20
Ljubiša Pecelj
ЦЗ
14
Slobodan Simović
ЦЗ
27
M. Ristic
ЦП
3
Luka Zorić
(К)
ЦП
10
Kilian Bevis
ЦП
19
W. Sehli
ЦФ
55
Милутин Видосавлевич
ЦФ
16
Izuchukwu Jude Anthony
ЦФ
9
Milan Vidakov
ЦФ
Вождовац
1
Andrija Katić
(К)
ВР
5
Aleksandar Lukić
ЦЗ
33
Filip Damjanović
ЦЗ
27
Filip Antonijević
ЦЗ
5
Nikola Zecevic
ЦЗ
8
Богдан Йочич
ЦП
25
Rodrigo Vilca
ЦП
33
Nikola Đuričić
ЦП
13
Vlada Novevski
ЦФ
59
Богдан Ващук
ЦФ
11
Borisav Burmaz
ЦФ
Главный тренер
Марко Савич
Раднички 1923
13
Branislav Milošević
ЦЗ
80
Nemanja Tomić
ЦП
25
Miloš Vidović
ЦП
55
Стефан Чолович
ЦП
16
Uroš Vidović
ЦП
25
Filip Pajović
ЦФ
15
Milan Mitrović
ЦФ
21
Vasilije Đurić
ЦФ
5
Đorđe Jovanović
ЦФ
9
Милан Алексич
ЦФ
Вождовац
22
Sergej Bjelica
ВР
24
Вукашин Джурджевич
ЦЗ
28
Lazar Kojić
ЦП
77
Mihajlo Nešković
ЦП
24
Милян Крпич
ЦП
16
Predrag Medić
ЦП
70
Nikša Vujanović
ЦП
7
Junior Flemmings
ЦФ
99
Драган Стоисавлевич
ЦФ
9
Danilo Teodorović
ЦФ
3-3-4
26
32
20
14
27
3
10
19
9
16
55
Видосавлевич
4-3-3
1
33
27
5
5
8
Йочич
25
33
11
59
Ващук
13
3
25
25
3
10
55
Чолович
55
Чолович
10
14
15
15
14
27
28
28
27
59
Ващук
77
77
59
Ващук
25
70
70
25
11
7
7
11
Остались в запасе
Раднички 1923
Вождовац
13
Branislav Milošević
ЦЗ
80
Nemanja Tomić
ЦП
16
Uroš Vidović
ЦП
25
Filip Pajović
ЦФ
21
Vasilije Đurić
ЦФ
5
Đorđe Jovanović
ЦФ
9
Милан Алексич
ЦФ
22
Sergej Bjelica
ВР
24
Вукашин Джурджевич
ЦЗ
24
Милян Крпич
ЦП
16
Predrag Medić
ЦП
99
Драган Стоисавлевич
ЦФ
9
Danilo Teodorović
ЦФ
Главный тренер
Марко Савич
Остались в запасе
13
Branislav Milošević
ЦЗ
80
Nemanja Tomić
ЦП
16
Uroš Vidović
ЦП
25
Filip Pajović
ЦФ
21
Vasilije Đurić
ЦФ
5
Đorđe Jovanović
ЦФ
9
Милан Алексич
ЦФ
Остались в запасе
22
Sergej Bjelica
ВР
24
Вукашин Джурджевич
ЦЗ
24
Милян Крпич
ЦП
16
Predrag Medić
ЦП
99
Драган Стоисавлевич
ЦФ
9
Danilo Teodorović
ЦФ
Главный тренер
Марко Савич
Статистика матча Раднички 1923 - Вождовац
1
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
1
Матчи команд
Раднички 1923
Сербия. Суперлига, 17 тур
Земун
- : -
28.11.2026
Раднички 1923
Сербия. Суперлига, 16 тур
Раднички 1923
1 : 3
22.11.2026
Чукарички
Сербия. Суперлига, 15 тур
Железничар
3 : 1
07.11.2026
Раднички 1923
Сербия. Суперлига, 14 тур
Раднички 1923
2 : 0
01.11.2026
Нови Пазар
Сербия. Суперлига, 2 тур
Раднички 1923
1 : 2
28.10.2026
Железничар
Сербия. Суперлига, 13 тур
Раднички 1923
1 : 0
23.10.2026
Радник
Вождовац
Сербия. Суперлига, 7 тур
Вождовац
3 : 2
24.05.2024
Радник
Сербия. Суперлига, 6 тур
ИМТ Белград
1 : 1
18.05.2024
Вождовац
Сербия. Суперлига, 5 тур
Явор
1 : 1
13.05.2024
Вождовац
Сербия. Суперлига, 4 тур
Вождовац
2 : 2
07.05.2024
Железничар
Сербия. Суперлига, 3 тур
Раднички
2 : 0
01.05.2024
Вождовац
Информация о матче
Главный судья:
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