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Расписание матчей
Сербия. Суперлига
ТСЦ Бачка Топола - Войводина
ТСЦ Бачка Топола - Войводина: обзор матча 12 ноября 2023
ТСЦ Бачка Топола
12.11.2023, воскресенье, 21:30
Сербия. Суперлига, 15 тур
1 : 2
Завершен
Войводина
1'
А. Чиркович
19'
А. Радулович
29'
А. Радулович
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол ТСЦ Бачка Топола - Войводина
90'
Желтая карточка
А. Вуканович
89'
Замена
V. Miletić
️️️️
А. Радулович
89'
Замена
М. Иванович
️️️️
А. Вуканович
Замена
Б. Шош
️️️️
Н. Петрович
86'
Желтая карточка
У. Милованович
79'
77'
Замена
A. Kajević
️️️️
Д. Зукич
68'
Замена
N. Campbell
️️️️
Ф. Малбашич
68'
Замена
У. Николич
️️️️
M. Índio
Желтая карточка
В. Илич
66'
65'
Желтая карточка
Д. Црномаркович
Желтая карточка
Й. Калушич
58'
50'
Желтая карточка
Д. Зукич
Желтая карточка
И. Джаковац
49'
Замена
И. Джаковац
️️️️
Г. Антонич
46'
Замена
У. Милованович
️️️️
М. Вулич
46'
29'
ГОЛ! 1:2!
А. Радулович
19'
ГОЛ! 1:1!
А. Радулович
Пас отдал
А. Вуканович
ГОЛ! 1:0!
А. Чиркович
Пас отдал
М. Цветкович
1'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
ТСЦ Бачка Топола
1
Никола Шимич
ВР
3
Неманья Петрович
ЛЗ
15
Йосип Калушич
ЦЗ
44
Неманья Стойич
ЦЗ
17
Горан Антонич
(К)
ЦЗ
44
Милош Цветкович
ПЗ
32
Александар Чиркович
ЛВ
27
Милош Пантович
ЛВ
7
Милан Радин
ЦП
10
Милош Вулич
ЦП
8
Саша Йованович
ПВ
Главный тренер
Жарко Лазетич
Войводина
25
Лазар Царевич
ВР
13
Марко Бьекович
ЦЗ
33
Lazar Rosic
ЦЗ
5
Джордже Црномаркович
ЦЗ
22
Radomir Milosavljevic
ЦП
25
Matheus Índio
ЦП
15
Гурам Гиорбелидзе
ПВ
29
Филип Малбашич
(К)
ПВ
9
Алекса Вуканович
ЦФ
10
Деян Зукич
ЦФ
49
Андрия Радулович
ЦФ
Главный тренер
Радослав Батак
ТСЦ Бачка Топола
30
Велько Илич
ВР
4
Вукашин Крстич
ЦЗ
35
Матея Джорджевич
ЦЗ
77
Йован Влалукин
ПЗ
88
Бенче Шош
ЛВ
10
Мартин Мирцевски
ЛВ
33
Никола Кувельич
ЦП
35
Ифет Джаковац
ЦП
19
Иван Милосавлевич
ЦП
23
Nemanja Jorgić
ЦФ
18
Урош Милованович
ЦФ
Войводина
33
Стефан Букинац
ЦЗ
72
Урош Николич
ЦП
9
Стефан Вукич
ЦФ
93
Неманья Тороман
ЦФ
88
Igor Jeličić
ЦФ
8
Стефан Джорджевич
ЦФ
50
Милан Лазаревич
ЦФ
10
Asmir Kajević
ЦФ
11
Norman Campbell
ЦФ
95
Vladimir Miletić
ЦФ
9
Михайло Иванович
ЦФ
3-2-2-3
1
Шимич
15
Калушич
44
Стойич
17
Антонич
3
Петрович
44
Цветкович
7
Радин
10
Вулич
27
Пантович
32
Чиркович
8
Йованович
3-2-2-3
25
Царевич
13
Бьекович
33
5
Црномаркович
22
25
29
Малбашич
15
Гиорбелидзе
49
Радулович
10
Зукич
9
Вуканович
17
Антонич
35
Джаковац
35
Джаковац
17
Антонич
3
Петрович
88
Шош
88
Шош
3
Петрович
10
Вулич
18
Милованович
18
Милованович
10
Вулич
25
72
Николич
72
Николич
25
10
Зукич
10
10
10
Зукич
29
Малбашич
11
11
29
Малбашич
49
Радулович
95
95
49
Радулович
9
Вуканович
9
Иванович
9
Иванович
9
Вуканович
Остались в запасе
ТСЦ Бачка Топола
Войводина
30
Велько Илич
ВР
4
Вукашин Крстич
ЦЗ
35
Матея Джорджевич
ЦЗ
77
Йован Влалукин
ПЗ
33
Никола Кувельич
ЦП
19
Иван Милосавлевич
ЦП
10
Мартин Мирцевски
ЛВ
23
Nemanja Jorgić
ЦФ
Главный тренер
Жарко Лазетич
33
Стефан Букинац
ЦЗ
9
Стефан Вукич
ЦФ
93
Неманья Тороман
ЦФ
88
Igor Jeličić
ЦФ
8
Стефан Джорджевич
ЦФ
50
Милан Лазаревич
ЦФ
Главный тренер
Радослав Батак
Остались в запасе
30
Велько Илич
ВР
4
Вукашин Крстич
ЦЗ
35
Матея Джорджевич
ЦЗ
77
Йован Влалукин
ПЗ
33
Никола Кувельич
ЦП
19
Иван Милосавлевич
ЦП
10
Мартин Мирцевски
ЛВ
23
Nemanja Jorgić
ЦФ
Остались в запасе
33
Стефан Букинац
ЦЗ
9
Стефан Вукич
ЦФ
93
Неманья Тороман
ЦФ
88
Igor Jeličić
ЦФ
8
Стефан Джорджевич
ЦФ
50
Милан Лазаревич
ЦФ
Главный тренер
Жарко Лазетич
Главный тренер
Радослав Батак
Статистика матча ТСЦ Бачка Топола - Войводина
4
3
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
4
3
Матчи команд
ТСЦ Бачка Топола
Сербия. Суперлига, 37 тур
ИМТ Белград
1 : 1
24.05.2026
ТСЦ Бачка Топола
Сербия. Суперлига, 36 тур
ТСЦ Бачка Топола
1 : 2
16.05.2026
Раднички
Сербия. Суперлига, 35 тур
ТСЦ Бачка Топола
6 : 1
10.05.2026
Явор
Сербия. Суперлига, 34 тур
Раднички 1923
2 : 2
03.05.2026
ТСЦ Бачка Топола
Сербия. Суперлига, 33 тур
ТСЦ Бачка Топола
1 : 2
27.04.2026
Младост
Войводина
Сербия. Суперлига, 17 тур
Радник
- : -
28.11.2026
Войводина
Сербия. Суперлига, 16 тур
Мачва
1 : 5
22.11.2026
Войводина
Сербия. Суперлига, 15 тур
Войводина
0 : 1
08.11.2026
Црвена Звезда
Сербия. Суперлига, 14 тур
ОФК
0 : 2
01.11.2026
Войводина
Сербия. Суперлига, 13 тур
Младост
1 : 1
24.10.2026
Войводина
Сербия. Суперлига, 12 тур
Войводина
2 : 0
17.10.2026
Раднички 1923
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