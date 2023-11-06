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Расписание матчей
Сербия. Суперлига
Нови Пазар - Партизан
Нови Пазар - Партизан: обзор матча 06 ноября 2023
Нови Пазар
06.11.2023, понедельник, 17:00
Сербия. Суперлига, 14 тур
0 : 1
Завершен
Партизан
2'
К. Северина
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Нови Пазар - Партизан
88'
Замена
К. Мениг
️️️️
М. Салданья
Замена
M. Obradovic
️️️️
M. Momcilovic
80'
Желтая карточка
С. Сума
71'
70'
Желтая карточка
К. Белич
63'
Замена
А. Калулу
️️️️
Б. Натхо
63'
Замена
Н. Николич
️️️️
К. Северина
Замена
Э. Аннан
️️️️
R. Floro
59'
Замена
С. Сума
️️️️
J. Jo
59'
Замена
Ф. Сирьяк
️️️️
M. Ergelaš
59'
46'
Замена
А. Шчекич
️️️️
F. Kanoute
Замена
М. Щепович
️️️️
N. Milojević
46'
Желтая карточка
N. Mirkovic
25'
Желтая карточка
N. Karaklajić
22'
2'
ГОЛ! 0:1!
К. Северина
Пас отдал
А. Филипович
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Нови Пазар
1
Nikola Mirkovic
(К)
ВР
55
Emir Azemović
ЦЗ
22
Uroš Lazić
ЦП
38
Nemanja Milojević
ЦП
21
Jin-ho Jo
ЦП
14
Miljan Momcilovic
ЦП
10
Mitar Ergelaš
ЦП
22
Адем Льяич
АП
13
A. Cisse
ЦФ
24
Rafael Floro
ЦФ
9
Nikola Karaklajić
ЦФ
Главный тренер
Драган Аничич
Партизан
1
Александар Йованович
ВР
5
Никола Антич
ЛЗ
15
Светозар Маркович
(К)
ЦЗ
6
Михайло Илич
ЦЗ
17
Кристиян Белич
ОП
6
Александар Филипович
ЦП
10
Бибрас Натхо
ЦП
11
Гаяс Жахид
ЦП
6
F. Kanoute
ЦФ
34
Ксандер Северина
ЦФ
20
Матеус Салданья
ЦФ
Главный тренер
Гордан Петрич
Нови Пазар
27
Эбенезер Аннан
ЦЗ
5
Ensar Bruncevic
ЦЗ
74
Омар Файед
ЦЗ
20
Сейдуба Сума
ЦП
12
B. Penalty Kick Zogovic
ЦФ
9
Saša Jovanović
ЦФ
91
M. Obradovic
ЦФ
7
Nikola Andrić
ЦФ
8
Фран Сирьяк
ЦФ
44
Марко Щепович
ЦФ
77
Никола Богдановски
ЦФ
Партизан
85
Неманья Стеванович
ВР
3
Златан Шехович
ЛЗ
17
Марко Живкович
ПЗ
6
Синиша Саничанин
ПЗ
4
Натан де Медина
ПЗ
19
Александар Шчекич
ЦП
15
Альдо Калулу
ЦП
11
Квинси Мениг
ПВ
32
Неманья Трифунович
ЦФ
23
Неманья Николич
ЦФ
9
Самед Баждар
ЦФ
1-5-1-3
1
55
38
21
14
10
22
22
Льяич
9
24
13
3-1-3-3
1
Йованович
15
Маркович
6
Илич
5
Антич
17
Белич
6
Филипович
10
Натхо
11
Жахид
20
Салданья
34
Северина
6
24
27
Аннан
27
Аннан
24
21
20
Сума
20
Сума
21
14
91
91
14
10
8
Сирьяк
8
Сирьяк
10
38
44
Щепович
44
Щепович
38
6
19
Шчекич
19
Шчекич
6
10
Натхо
15
Калулу
15
Калулу
10
Натхо
20
Салданья
11
Мениг
11
Мениг
20
Салданья
34
Северина
23
Николич
23
Николич
34
Северина
Остались в запасе
Нови Пазар
Партизан
5
Ensar Bruncevic
ЦЗ
74
Омар Файед
ЦЗ
12
B. Penalty Kick Zogovic
ЦФ
9
Saša Jovanović
ЦФ
7
Nikola Andrić
ЦФ
77
Никола Богдановски
ЦФ
Главный тренер
Драган Аничич
85
Неманья Стеванович
ВР
3
Златан Шехович
ЛЗ
17
Марко Живкович
ПЗ
6
Синиша Саничанин
ПЗ
4
Натан де Медина
ПЗ
32
Неманья Трифунович
ЦФ
9
Самед Баждар
ЦФ
Главный тренер
Гордан Петрич
Остались в запасе
5
Ensar Bruncevic
ЦЗ
74
Омар Файед
ЦЗ
12
B. Penalty Kick Zogovic
ЦФ
9
Saša Jovanović
ЦФ
7
Nikola Andrić
ЦФ
77
Никола Богдановски
ЦФ
Остались в запасе
85
Неманья Стеванович
ВР
3
Златан Шехович
ЛЗ
17
Марко Живкович
ПЗ
6
Синиша Саничанин
ПЗ
4
Натан де Медина
ПЗ
32
Неманья Трифунович
ЦФ
9
Самед Баждар
ЦФ
Главный тренер
Драган Аничич
Главный тренер
Гордан Петрич
Статистика матча Нови Пазар - Партизан
3
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
3
1
Матчи команд
Нови Пазар
Сербия. Суперлига, 17 тур
Нови Пазар
- : -
29.11.2026
Црвена Звезда
Сербия. Суперлига, 16 тур
ОФК
0 : 2
21.11.2026
Нови Пазар
Сербия. Суперлига, 15 тур
Нови Пазар
2 : 0
08.11.2026
Младост
Сербия. Суперлига, 14 тур
Раднички 1923
2 : 0
01.11.2026
Нови Пазар
Сербия. Суперлига, 13 тур
Раднички
0 : 2
23.10.2026
Нови Пазар
Сербия. Суперлига, 12 тур
Нови Пазар
1 : 2
18.10.2026
ИМТ Белград
Партизан
Сербия. Суперлига, 17 тур
Партизан
- : -
28.11.2026
Раднички
Сербия. Суперлига, 16 тур
ИМТ Белград
2 : 1
22.11.2026
Партизан
Сербия. Суперлига, 15 тур
Партизан
1 : 2
08.11.2026
Мачва
Сербия. Суперлига, 14 тур
Партизан
3 : 0
01.11.2026
Земун
Сербия. Суперлига, 4 тур
Раднички
2 : 3
28.10.2026
Партизан
Сербия. Суперлига, 13 тур
Партизан
0 : 2
24.10.2026
Чукарички
Информация о матче
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