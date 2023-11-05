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Расписание матчей
Сербия. Суперлига
Вождовац - Раднички
Вождовац - Раднички: обзор матча 05 ноября 2023
Вождовац
05.11.2023, воскресенье, 21:30
Сербия. Суперлига, 14 тур
1 : 1
Завершен
Раднички
32'
B. Burmaz
43'
S. Petrov
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Вождовац - Раднички
90'
+1
Замена
S. Cvetković
️️️️
S. Petrov
88'
Замена
А. Месарович
️️️️
V. Ilić
84'
Желтая карточка
A. Pejovic
75'
Замена
L. Jovanović
️️️️
F. Frei
Замена
J. Flemmings
️️️️
N. Vujanović
70'
Желтая карточка
А. Матич
69'
Замена
R. Vilca
️️️️
M. Nešković
64'
43'
ГОЛ! 1:1!
S. Petrov
Пас отдал
F. Frei
ГОЛ! 1:0!
B. Burmaz
32'
31'
Желтая карточка
M. Yamkam
Желтая карточка
Б. Йочич
19'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Вождовац
1
Andrija Katić
(К)
ВР
24
Вукашин Джурджевич
ЦЗ
5
Aleksandar Lukić
ЦЗ
5
Nikola Zecevic
ЦЗ
33
Nikola Đuričić
ЦП
70
Nikša Vujanović
ЦП
6
Алекса Матич
ЦП
8
Богдан Йочич
ЦП
77
Mihajlo Nešković
ЦП
6
Matija Mitrović
ЦФ
11
Borisav Burmaz
ЦФ
Главный тренер
Марко Савич
Раднички
12
Драган Росич
(К)
ВР
3
Mbouri Yamkam
ЦЗ
55
David Petrovic
ЦЗ
21
Vanja Ilić
ЦП
77
Milorad Stajić
ЦП
8
Gaoussou Traoré
ЦП
2
Nikola Vlajković
ЦП
18
Pavle Ivelja
ЦФ
23
Aleksandar Vojnović
ЦФ
9
S. Petrov
ЦФ
20
Filip Frei
ЦФ
Главный тренер
Томислав Сивич
Вождовац
22
Sergej Bjelica
ВР
27
Filip Antonijević
ЦЗ
15
Vuk Bogdanović
ЦЗ
25
Rodrigo Vilca
ЦП
28
Lazar Kojić
ЦП
24
Милян Крпич
ЦП
9
Danilo Teodorović
ЦФ
13
Vlada Novevski
ЦФ
7
Junior Flemmings
ЦФ
59
Богдан Ващук
ЦФ
99
Драган Стоисавлевич
ЦФ
Раднички
12
Dimitrije Stevanović
ВР
66
Vasilije Bakić
ЦЗ
10
Неманья Белакович
ЛВ
3
Andreja Stojanović
ЦП
29
Бакари Нимага
ЦП
27
Александар Месарович
ЦП
26
Stefan Cvetković
ЦП
11
Лассана Н'Диайе
ЦФ
28
A. Pejovic
ЦФ
25
Мильян Скрбич
ЦФ
50
Lazar Jovanović
ЦФ
3-5-2
1
24
Джурджевич
5
5
70
6
Матич
8
Йочич
77
33
11
6
2-4-4
12
Росич
3
55
77
8
2
21
20
9
23
18
77
25
25
77
70
7
7
70
21
27
Месарович
27
Месарович
21
9
26
26
9
20
50
50
20
Остались в запасе
Вождовац
Раднички
22
Sergej Bjelica
ВР
27
Filip Antonijević
ЦЗ
15
Vuk Bogdanović
ЦЗ
28
Lazar Kojić
ЦП
24
Милян Крпич
ЦП
9
Danilo Teodorović
ЦФ
13
Vlada Novevski
ЦФ
59
Богдан Ващук
ЦФ
99
Драган Стоисавлевич
ЦФ
Главный тренер
Марко Савич
12
Dimitrije Stevanović
ВР
66
Vasilije Bakić
ЦЗ
3
Andreja Stojanović
ЦП
29
Бакари Нимага
ЦП
10
Неманья Белакович
ЛВ
11
Лассана Н'Диайе
ЦФ
28
A. Pejovic
ЦФ
25
Мильян Скрбич
ЦФ
Главный тренер
Томислав Сивич
Остались в запасе
22
Sergej Bjelica
ВР
27
Filip Antonijević
ЦЗ
15
Vuk Bogdanović
ЦЗ
28
Lazar Kojić
ЦП
24
Милян Крпич
ЦП
9
Danilo Teodorović
ЦФ
13
Vlada Novevski
ЦФ
59
Богдан Ващук
ЦФ
99
Драган Стоисавлевич
ЦФ
Остались в запасе
12
Dimitrije Stevanović
ВР
66
Vasilije Bakić
ЦЗ
3
Andreja Stojanović
ЦП
29
Бакари Нимага
ЦП
10
Неманья Белакович
ЛВ
11
Лассана Н'Диайе
ЦФ
28
A. Pejovic
ЦФ
25
Мильян Скрбич
ЦФ
Главный тренер
Марко Савич
Главный тренер
Томислав Сивич
Статистика матча Вождовац - Раднички
2
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
2
Матчи команд
Вождовац
Сербия. Суперлига, 7 тур
Вождовац
3 : 2
24.05.2024
Радник
Сербия. Суперлига, 6 тур
ИМТ Белград
1 : 1
18.05.2024
Вождовац
Сербия. Суперлига, 5 тур
Явор
1 : 1
13.05.2024
Вождовац
Сербия. Суперлига, 4 тур
Вождовац
2 : 2
07.05.2024
Железничар
Сербия. Суперлига, 3 тур
Раднички
2 : 0
01.05.2024
Вождовац
Раднички
Сербия. Суперлига, 17 тур
Партизан
- : -
28.11.2026
Раднички
Сербия. Суперлига, 16 тур
Раднички
1 : 0
21.11.2026
Земун
Сербия. Суперлига, 15 тур
Чукарички
2 : 1
07.11.2026
Раднички
Сербия. Суперлига, 14 тур
Раднички
0 : 0
02.11.2026
Железничар
Сербия. Суперлига, 4 тур
Раднички
2 : 3
28.10.2026
Партизан
Сербия. Суперлига, 13 тур
Раднички
0 : 2
23.10.2026
Нови Пазар
Информация о матче
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