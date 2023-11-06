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Расписание матчей
Сербия. Суперлига
Спартак Сб - Раднички 1923
Спартак Сб - Раднички 1923: обзор матча 06 ноября 2023
Спартак Сб
06.11.2023, понедельник, 19:00
Сербия. Суперлига, 14 тур
1 : 2
Завершен
Раднички 1923
87'
A. Todoroski
65'
K. Bevis
84'
D. Kerkez (АГ)
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Спартак Сб - Раднички 1923
Желтая карточка
Й. Лукич
88'
88'
Замена
M. Vidović
️️️️
L. Zorić
ГОЛ! 1:2!
A. Todoroski
87'
84'
ГОЛ в свои ворота! 0:2!
D. Kerkez
Замена
В. Йочич
️️️️
В. Видакович
81'
81'
Замена
M. Gluščević
️️️️
K. Bevis
69'
Желтая карточка
B. Adžić
Замена
Й. Лукич
️️️️
M. Tošeski
66'
65'
ГОЛ! 0:1!
K. Bevis
Пас отдал
S. Simović
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Спартак Сб
1
Александр Вулич
ВР
5
Dejan Kerkez
(К)
ЦЗ
15
Неманья Чаласан
ЦЗ
44
Владан Видакович
ОП
28
Лука Биелович
ЦП
10
Andrej Todoroski
ЦП
5
Алекса Джурасович
ЦП
22
Miloš Tošeski
ЦП
26
Strahinja Tanasijević
ЦФ
33
Юг Станоев
ЦФ
14
Войо Убипарип
ЦФ
Главный тренер
Александр Кержаков
Раднички 1923
26
Stojan Leković
ВР
20
Ljubiša Pecelj
ЦЗ
32
Bojan Adžić
ЦЗ
14
Slobodan Simović
ЦЗ
27
M. Ristic
ЦП
3
Luka Zorić
(К)
ЦП
10
Kilian Bevis
ЦП
16
Izuchukwu Jude Anthony
ЦФ
19
W. Sehli
ЦФ
9
Milan Vidakov
ЦФ
55
Милутин Видосавлевич
ЦФ
Спартак Сб
12
Марин Дулич
ВР
45
Filip Manojlović
ВР
33
Владимир Прийович
ЦЗ
34
Aleksa Đurasović
ЦП
14
Велько Йочич
ЦП
29
Лазар Стайкович
ЦФ
4
Йован Лукич
ЦФ
21
Илия Бабич
ЦФ
99
Борис Крстич
ЦФ
Раднички 1923
71
Matija Gluščević
ЦЗ
13
Branislav Milošević
ЦЗ
18
Nikola Grbović
ЦЗ
29
Aleksandar Popovic
ЦЗ
25
Miloš Vidović
ЦП
16
Uroš Vidović
ЦП
9
Милан Алексич
ЦФ
21
Vasilije Đurić
ЦФ
15
Milan Mitrović
ЦФ
25
Filip Pajović
ЦФ
2-1-4-3
1
Вулич
5
15
Чаласан
44
Видакович
28
Биелович
5
Джурасович
22
10
14
Убипарип
33
Станоев
26
3-3-4
26
20
32
14
27
3
10
55
Видосавлевич
9
19
16
44
Видакович
14
Йочич
14
Йочич
44
Видакович
22
4
Лукич
4
Лукич
22
10
71
71
10
3
25
25
3
Остались в запасе
Спартак Сб
Раднички 1923
12
Марин Дулич
ВР
45
Filip Manojlović
ВР
33
Владимир Прийович
ЦЗ
34
Aleksa Đurasović
ЦП
29
Лазар Стайкович
ЦФ
21
Илия Бабич
ЦФ
99
Борис Крстич
ЦФ
Главный тренер
Александр Кержаков
13
Branislav Milošević
ЦЗ
18
Nikola Grbović
ЦЗ
29
Aleksandar Popovic
ЦЗ
16
Uroš Vidović
ЦП
9
Милан Алексич
ЦФ
21
Vasilije Đurić
ЦФ
15
Milan Mitrović
ЦФ
25
Filip Pajović
ЦФ
Остались в запасе
12
Марин Дулич
ВР
45
Filip Manojlović
ВР
33
Владимир Прийович
ЦЗ
34
Aleksa Đurasović
ЦП
29
Лазар Стайкович
ЦФ
21
Илия Бабич
ЦФ
99
Борис Крстич
ЦФ
Остались в запасе
13
Branislav Milošević
ЦЗ
18
Nikola Grbović
ЦЗ
29
Aleksandar Popovic
ЦЗ
16
Uroš Vidović
ЦП
9
Милан Алексич
ЦФ
21
Vasilije Đurić
ЦФ
15
Milan Mitrović
ЦФ
25
Filip Pajović
ЦФ
Главный тренер
Александр Кержаков
Статистика матча Спартак Сб - Раднички 1923
1
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
1
Матчи команд
Спартак Сб
Сербия. Суперлига, 37 тур
Раднички
2 : 1
24.05.2026
Спартак Сб
Сербия. Суперлига, 36 тур
Спартак Сб
0 : 1
16.05.2026
ИМТ Белград
Сербия. Суперлига, 35 тур
Спартак Сб
0 : 3
10.05.2026
Напредак
Сербия. Суперлига, 34 тур
Младост
2 : 1
03.05.2026
Спартак Сб
Сербия. Суперлига, 33 тур
Раднички 1923
4 : 0
27.04.2026
Спартак Сб
Раднички 1923
Сербия. Суперлига, 17 тур
Земун
- : -
28.11.2026
Раднички 1923
Сербия. Суперлига, 16 тур
Раднички 1923
1 : 3
22.11.2026
Чукарички
Сербия. Суперлига, 15 тур
Железничар
3 : 1
07.11.2026
Раднички 1923
Сербия. Суперлига, 14 тур
Раднички 1923
2 : 0
01.11.2026
Нови Пазар
Сербия. Суперлига, 2 тур
Раднички 1923
1 : 2
28.10.2026
Железничар
Сербия. Суперлига, 13 тур
Раднички 1923
1 : 0
23.10.2026
Радник
Информация о матче
Главный судья:
Новости команд
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Спартак Сб
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