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Расписание матчей
Сербия. Суперлига
Раднички - Спартак Сб
Раднички - Спартак Сб: обзор матча 28 октября 2023
Раднички
28.10.2023, суббота, 19:30
Сербия. Суперлига, 13 тур
1 : 1
Завершен
Спартак Сб
7'
A. Todoroski
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Раднички - Спартак Сб
78'
Желтая карточка
Н. Чаласан
75'
Замена
В. Прийович
️️️️
В. Убипарип
Замена
G. Traoré
️️️️
A. Pejovic
65'
Замена
S. Petrov
️️️️
А. Месарович
65'
65'
Замена
Й. Лукич
️️️️
M. Tošeski
Желтая карточка
A. Pejovic
54'
Желтая карточка
V. Ilić
36'
7'
ГОЛ! 0:1!
A. Todoroski
Пас отдал
M. Tošeski
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Раднички
12
Драган Росич
ВР
3
Mbouri Yamkam
ЦЗ
55
David Petrovic
ЦЗ
77
Milorad Stajić
ЦП
27
Александар Месарович
ЦП
21
Vanja Ilić
ЦП
23
Aleksandar Vojnović
ЦФ
50
Lazar Jovanović
ЦФ
28
A. Pejovic
(К)
ЦФ
20
Filip Frei
ЦФ
25
Мильян Скрбич
ЦФ
Главный тренер
Томислав Сивич
Спартак Сб
1
Александр Вулич
ВР
5
Dejan Kerkez
(К)
ЦЗ
15
Неманья Чаласан
ЦЗ
44
Владан Видакович
ОП
28
Лука Биелович
ЦП
10
Andrej Todoroski
ЦП
5
Алекса Джурасович
ЦП
22
Miloš Tošeski
ЦП
14
Войо Убипарип
ЦФ
26
Strahinja Tanasijević
ЦФ
33
Юг Станоев
ЦФ
Главный тренер
Александр Кержаков
Раднички
12
Dimitrije Stevanović
ВР
66
Vasilije Bakić
ЦЗ
10
Неманья Белакович
ЛВ
3
Andreja Stojanović
ЦП
2
Nikola Vlajković
ЦП
8
Gaoussou Traoré
ЦП
29
Бакари Нимага
ЦП
26
Stefan Cvetković
ЦП
9
S. Petrov
ЦФ
18
Pavle Ivelja
ЦФ
11
Лассана Н'Диайе
ЦФ
Спартак Сб
12
Марин Дулич
ВР
33
Владимир Прийович
ЦЗ
34
Aleksa Đurasović
ЦП
14
Велько Йочич
ЦП
29
Лазар Стайкович
ЦФ
4
Йован Лукич
ЦФ
99
Борис Крстич
ЦФ
19
Коллинс Атуле
ЦФ
2-3-5
12
Росич
3
55
77
27
Месарович
21
50
25
Скрбич
20
28
23
2-1-4-3
1
Вулич
5
15
Чаласан
44
Видакович
10
5
Джурасович
22
28
Биелович
33
Станоев
26
14
Убипарип
28
8
8
28
27
Месарович
9
9
27
Месарович
14
Убипарип
33
Прийович
33
Прийович
14
Убипарип
22
4
Лукич
4
Лукич
22
Остались в запасе
Раднички
Спартак Сб
12
Dimitrije Stevanović
ВР
66
Vasilije Bakić
ЦЗ
3
Andreja Stojanović
ЦП
2
Nikola Vlajković
ЦП
29
Бакари Нимага
ЦП
26
Stefan Cvetković
ЦП
10
Неманья Белакович
ЛВ
18
Pavle Ivelja
ЦФ
11
Лассана Н'Диайе
ЦФ
Главный тренер
Томислав Сивич
12
Марин Дулич
ВР
34
Aleksa Đurasović
ЦП
14
Велько Йочич
ЦП
29
Лазар Стайкович
ЦФ
99
Борис Крстич
ЦФ
19
Коллинс Атуле
ЦФ
Главный тренер
Александр Кержаков
Остались в запасе
12
Dimitrije Stevanović
ВР
66
Vasilije Bakić
ЦЗ
3
Andreja Stojanović
ЦП
2
Nikola Vlajković
ЦП
29
Бакари Нимага
ЦП
26
Stefan Cvetković
ЦП
10
Неманья Белакович
ЛВ
18
Pavle Ivelja
ЦФ
11
Лассана Н'Диайе
ЦФ
Остались в запасе
12
Марин Дулич
ВР
34
Aleksa Đurasović
ЦП
14
Велько Йочич
ЦП
29
Лазар Стайкович
ЦФ
99
Борис Крстич
ЦФ
19
Коллинс Атуле
ЦФ
Главный тренер
Томислав Сивич
Главный тренер
Александр Кержаков
Статистика матча Раднички - Спартак Сб
2
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
1
Матчи команд
Раднички
Сербия. Суперлига, 17 тур
Партизан
- : -
28.11.2026
Раднички
Сербия. Суперлига, 16 тур
Раднички
1 : 0
21.11.2026
Земун
Сербия. Суперлига, 15 тур
Чукарички
2 : 1
07.11.2026
Раднички
Сербия. Суперлига, 14 тур
Раднички
0 : 0
02.11.2026
Железничар
Сербия. Суперлига, 4 тур
Раднички
2 : 3
28.10.2026
Партизан
Сербия. Суперлига, 13 тур
Раднички
0 : 2
23.10.2026
Нови Пазар
Спартак Сб
Сербия. Суперлига, 37 тур
Раднички
2 : 1
24.05.2026
Спартак Сб
Сербия. Суперлига, 36 тур
Спартак Сб
0 : 1
16.05.2026
ИМТ Белград
Сербия. Суперлига, 35 тур
Спартак Сб
0 : 3
10.05.2026
Напредак
Сербия. Суперлига, 34 тур
Младост
2 : 1
03.05.2026
Спартак Сб
Сербия. Суперлига, 33 тур
Раднички 1923
4 : 0
27.04.2026
Спартак Сб
Информация о матче
Главный судья:
Новости команд
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Раднички
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