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Расписание матчей
Сербия. Суперлига
ТСЦ Бачка Топола - Нови Пазар
ТСЦ Бачка Топола - Нови Пазар: обзор матча 29 октября 2023
ТСЦ Бачка Топола
29.10.2023, воскресенье, 21:00
Сербия. Суперлига, 13 тур
1 : 1
Завершен
Нови Пазар
83'
У. Милованович
55'
U. Lazić
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол ТСЦ Бачка Топола - Нови Пазар
90'
+4
Желтая карточка
U. Lazić
90'
+3
Желтая карточка
С. Сума
Пенальти не реализован!
М. Вулич
88'
85'
Желтая карточка
M. Ergelaš
Желтая карточка
М. Цветкович
85'
85'
Желтая карточка
A. Cisse
ГОЛ! 1:1!
У. Милованович
83'
82'
Желтая карточка
Ф. Сирьяк
76'
Замена
Ф. Сирьяк
️️️️
J. Jo
Замена
А. Чиркович
️️️️
Н. Петрович
70'
63'
Замена
С. Сума
️️️️
А. Льяич
63'
Замена
М. Щепович
️️️️
N. Karaklajić
57'
Желтая карточка
R. Floro
55'
ГОЛ! 0:1!
U. Lazić
Пас отдал
M. Ergelaš
51'
Желтая карточка
J. Jo
46'
Замена
M. Ergelaš
️️️️
Н. Богдановски
Желтая карточка
М. Вулич
41'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
ТСЦ Бачка Топола
1
Никола Шимич
ВР
3
Неманья Петрович
(К)
ЛЗ
44
Неманья Стойич
ЦЗ
15
Йосип Калушич
ЦЗ
44
Милош Цветкович
ПЗ
27
Милош Пантович
ЛВ
10
Милош Вулич
ЦП
35
Ифет Джаковац
ЦП
14
Петар Станич
АП
8
Саша Йованович
ПВ
18
Урош Милованович
ЦФ
Главный тренер
Жарко Лазетич
Нови Пазар
1
Nikola Mirkovic
(К)
ВР
55
Emir Azemović
ЦЗ
22
Uroš Lazić
ЦП
21
Jin-ho Jo
ЦП
38
Nemanja Milojević
ЦП
22
Адем Льяич
АП
13
A. Cisse
ЦФ
24
Rafael Floro
ЦФ
77
Никола Богдановски
ЦФ
9
Nikola Karaklajić
ЦФ
22
Adetunji Rasaq Adeshina
ЦФ
Главный тренер
Драган Аничич
ТСЦ Бачка Топола
35
Матея Джорджевич
ЦЗ
4
Вукашин Крстич
ЦЗ
17
Горан Антонич
ЦЗ
77
Йован Влалукин
ПЗ
10
Мартин Мирцевски
ЛВ
32
Александар Чиркович
ЛВ
88
Бенче Шош
ЛВ
19
Иван Милосавлевич
ЦП
33
Никола Кувельич
ЦП
23
Nemanja Jorgić
ЦФ
Нови Пазар
27
Эбенезер Аннан
ЦЗ
5
Ensar Bruncevic
ЦЗ
80
Filip Knežević
ЦП
10
Mitar Ergelaš
ЦП
14
Miljan Momcilovic
ЦП
20
Сейдуба Сума
ЦП
8
Фран Сирьяк
ЦФ
7
Nikola Andrić
ЦФ
44
Марко Щепович
ЦФ
91
M. Obradovic
ЦФ
12
B. Penalty Kick Zogovic
ЦФ
4-2-3-1
1
Шимич
3
Петрович
44
Стойич
15
Калушич
44
Цветкович
10
Вулич
35
Джаковац
27
Пантович
14
Станич
8
Йованович
18
Милованович
1-3-1-5
1
55
22
21
38
22
Льяич
13
22
9
77
Богдановски
24
3
Петрович
32
Чиркович
32
Чиркович
3
Петрович
77
Богдановски
10
10
77
Богдановски
22
Льяич
20
Сума
20
Сума
22
Льяич
21
8
Сирьяк
8
Сирьяк
21
9
44
Щепович
44
Щепович
9
Остались в запасе
ТСЦ Бачка Топола
Нови Пазар
35
Матея Джорджевич
ЦЗ
4
Вукашин Крстич
ЦЗ
17
Горан Антонич
ЦЗ
77
Йован Влалукин
ПЗ
19
Иван Милосавлевич
ЦП
33
Никола Кувельич
ЦП
10
Мартин Мирцевски
ЛВ
88
Бенче Шош
ЛВ
23
Nemanja Jorgić
ЦФ
Главный тренер
Жарко Лазетич
27
Эбенезер Аннан
ЦЗ
5
Ensar Bruncevic
ЦЗ
80
Filip Knežević
ЦП
14
Miljan Momcilovic
ЦП
7
Nikola Andrić
ЦФ
91
M. Obradovic
ЦФ
12
B. Penalty Kick Zogovic
ЦФ
Главный тренер
Драган Аничич
Остались в запасе
35
Матея Джорджевич
ЦЗ
4
Вукашин Крстич
ЦЗ
17
Горан Антонич
ЦЗ
77
Йован Влалукин
ПЗ
19
Иван Милосавлевич
ЦП
33
Никола Кувельич
ЦП
10
Мартин Мирцевски
ЛВ
88
Бенче Шош
ЛВ
23
Nemanja Jorgić
ЦФ
Остались в запасе
27
Эбенезер Аннан
ЦЗ
5
Ensar Bruncevic
ЦЗ
80
Filip Knežević
ЦП
14
Miljan Momcilovic
ЦП
7
Nikola Andrić
ЦФ
91
M. Obradovic
ЦФ
12
B. Penalty Kick Zogovic
ЦФ
Главный тренер
Жарко Лазетич
Главный тренер
Драган Аничич
Статистика матча ТСЦ Бачка Топола - Нови Пазар
2
7
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
7
Матчи команд
ТСЦ Бачка Топола
Сербия. Суперлига, 37 тур
ИМТ Белград
1 : 1
24.05.2026
ТСЦ Бачка Топола
Сербия. Суперлига, 36 тур
ТСЦ Бачка Топола
1 : 2
16.05.2026
Раднички
Сербия. Суперлига, 35 тур
ТСЦ Бачка Топола
6 : 1
10.05.2026
Явор
Сербия. Суперлига, 34 тур
Раднички 1923
2 : 2
03.05.2026
ТСЦ Бачка Топола
Сербия. Суперлига, 33 тур
ТСЦ Бачка Топола
1 : 2
27.04.2026
Младост
Нови Пазар
Сербия. Суперлига, 17 тур
Нови Пазар
- : -
29.11.2026
Црвена Звезда
Сербия. Суперлига, 16 тур
ОФК
0 : 2
21.11.2026
Нови Пазар
Сербия. Суперлига, 15 тур
Нови Пазар
2 : 0
08.11.2026
Младост
Сербия. Суперлига, 14 тур
Раднички 1923
2 : 0
01.11.2026
Нови Пазар
Сербия. Суперлига, 13 тур
Раднички
0 : 2
23.10.2026
Нови Пазар
Сербия. Суперлига, 12 тур
Нови Пазар
1 : 2
18.10.2026
ИМТ Белград
Информация о матче
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