Введите ваш ник на сайте
Сменить ник
Главная
Меню
РПЛ
ФНЛ
Матчи
Новости
Конкурс прогнозов
Нотифаи
Гость
Бонусы букмекеров
Новости
Календарь
Турниры
Трансляции
Статьи
Конкурс прогнозов
Прогнозы на футбол
Рейтинг букмекеров
Трансферы
Рейтинг ФИФА
Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ
FONBET Кубок России
PARI Первая лига
Лига чемпионов
Лига Европы
Лига конференций
АПЛ
Примера
Серия А
Лига 1
Саудовская Аравия
2 лига. «Золото»
2 лига. «Серебро»
2 лига. Группа 1
Бундеслига
2 лига. Группа 2
2 лига. Группа 3
2 лига. Группа 4
МФЛ
Лига наций
Украина
Казахстан
Беларусь
Турция
МЛС
Португалия
Нидерланды
Все турниры
Спартак
Зенит
ЦСКА
Локомотив
Динамо
Краснодар
Реал
Барселона
Манчестер Сити
Ливерпуль
Манчестер Юнайтед
Арсенал
Бавария
ПСЖ
Челси
Все команды
Сафонов
Батраков
Месси
Роналду
Мбаппе
Головин
Миранчук
Все игроки
Рейтинг пользователей
Наш бот
О нас
Настройки уведомлений
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
Главная
Расписание матчей
Сербия. Суперлига
Младост - Нови Пазар
Младост - Нови Пазар: обзор матча 23 сентября 2023
Младост
23.09.2023, суббота, 20:00
Сербия. Суперлига, 8 тур
2 : 0
Завершен
Нови Пазар
14'
P. Friday (pen.) (П)
39'
P. Friday (pen.)
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Младост - Нови Пазар
Желтая карточка
N. Ćirković
90'
+4
Замена
V. Radivojević
️️️️
Д. Моллс
90'
+2
86'
Желтая карточка
N. Milojević
76'
Замена
F. Knežević
️️️️
U. Lazić
Замена
M. Tomić
️️️️
P. Friday (pen.)
68'
64'
Замена
С. Сума
️️️️
M. Momcilovic
64'
Замена
J. Jo
️️️️
Н. Богдановски
Желтая карточка
I. Milošević
63'
46'
Замена
А. Льяич
️️️️
M. Obradovic
46'
Замена
E. Azemović
️️️️
N. Kojčić
ГОЛ! 2:0!
P. Friday (pen.)
39'
ГОЛ с пенальти! 1:0!
P. Friday (pen.)
14'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Младост
1
Саша Стаменкович
ВР
30
Nikola Ćirković
ЦЗ
4
Ivan Milošević
ЦЗ
35
Nikola Leković
ЦЗ
12
Milan Joksimović
ЦЗ
19
Дональд Моллс
ОП
17
Aleksandar Varjačić
ЦП
8
Janko Tumbasević
ЦФ
9
Урош Сремчевич
ЦФ
45
P. Friday (pen.)
ЦФ
42
Yacouba Silue
ЦФ
Главный тренер
Игор Савич
Нови Пазар
1
Nikola Mirkovic
ВР
27
Эбенезер Аннан
ЦЗ
27
Nemanja Kojčić
ЦП
10
Mitar Ergelaš
ЦП
14
Miljan Momcilovic
ЦП
38
Nemanja Milojević
ЦП
22
Uroš Lazić
ЦП
91
M. Obradovic
ЦФ
22
Adetunji Rasaq Adeshina
ЦФ
77
Никола Богдановски
ЦФ
13
A. Cisse
ЦФ
Главный тренер
Драган Аничич
Младост
99
Zeljko Samčović
ВР
18
F. Zunic
ЦЗ
41
Nemanja Zunic
ЦЗ
4
Miloš Divac
ЦЗ
16
Marko Tomić
ЦЗ
29
Stefan Maksimović
ЦЗ
8
Марко Величкович
ЦП
90
Veljko Todorovic
ЦП
27
Vladimir Radivojević
ЦП
14
Mateja Milosavljevic
ЦФ
Нови Пазар
55
Emir Azemović
ЦЗ
5
Ensar Bruncevic
ЦЗ
21
Jin-ho Jo
ЦП
20
Сейдуба Сума
ЦП
80
Filip Knežević
ЦП
22
Адем Льяич
АП
34
Kurt Abrahams
ЦФ
11
Алексей Голиянин
ЦФ
24
Rafael Floro
ЦФ
12
B. Penalty Kick Zogovic
ЦФ
4-1-1-4
1
Стаменкович
30
35
12
4
19
Моллс
17
8
42
45
9
Сремчевич
1-5-4
1
27
Аннан
27
14
38
22
10
13
77
Богдановски
22
91
45
16
16
45
19
Моллс
27
27
19
Моллс
27
55
55
27
77
Богдановски
21
21
77
Богдановски
14
20
Сума
20
Сума
14
22
80
80
22
91
22
Льяич
22
Льяич
91
Остались в запасе
Младост
Нови Пазар
18
F. Zunic
ЦЗ
99
Zeljko Samčović
ВР
41
Nemanja Zunic
ЦЗ
4
Miloš Divac
ЦЗ
29
Stefan Maksimović
ЦЗ
8
Марко Величкович
ЦП
90
Veljko Todorovic
ЦП
14
Mateja Milosavljevic
ЦФ
Главный тренер
Игор Савич
5
Ensar Bruncevic
ЦЗ
34
Kurt Abrahams
ЦФ
11
Алексей Голиянин
ЦФ
24
Rafael Floro
ЦФ
12
B. Penalty Kick Zogovic
ЦФ
Главный тренер
Драган Аничич
Остались в запасе
18
F. Zunic
ЦЗ
99
Zeljko Samčović
ВР
41
Nemanja Zunic
ЦЗ
4
Miloš Divac
ЦЗ
29
Stefan Maksimović
ЦЗ
8
Марко Величкович
ЦП
90
Veljko Todorovic
ЦП
14
Mateja Milosavljevic
ЦФ
Остались в запасе
5
Ensar Bruncevic
ЦЗ
34
Kurt Abrahams
ЦФ
11
Алексей Голиянин
ЦФ
24
Rafael Floro
ЦФ
12
B. Penalty Kick Zogovic
ЦФ
Главный тренер
Игор Савич
Главный тренер
Драган Аничич
Статистика матча Младост - Нови Пазар
2
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
1
Матчи команд
Младост
Сербия. Суперлига, 17 тур
Чукарички
- : -
28.11.2026
Младост
Сербия. Суперлига, 16 тур
Младост
0 : 4
21.11.2026
Железничар
Сербия. Суперлига, 15 тур
Нови Пазар
2 : 0
08.11.2026
Младост
Сербия. Суперлига, 14 тур
Младост
0 : 1
02.11.2026
Радник
Сербия. Суперлига, 13 тур
Младост
1 : 1
24.10.2026
Войводина
Сербия. Суперлига, 12 тур
Црвена Звезда
5 : 1
18.10.2026
Младост
Нови Пазар
Сербия. Суперлига, 17 тур
Нови Пазар
- : -
29.11.2026
Црвена Звезда
Сербия. Суперлига, 16 тур
ОФК
0 : 2
21.11.2026
Нови Пазар
Сербия. Суперлига, 15 тур
Нови Пазар
2 : 0
08.11.2026
Младост
Сербия. Суперлига, 14 тур
Раднички 1923
2 : 0
01.11.2026
Нови Пазар
Сербия. Суперлига, 13 тур
Раднички
0 : 2
23.10.2026
Нови Пазар
Сербия. Суперлига, 12 тур
Нови Пазар
1 : 2
18.10.2026
ИМТ Белград
Новости команд
Все
Младост
Нови Пазар
Клуб РПЛ отправил сенегальского хавбека в чемпионат Сербии
31 июля
Российский хавбек оформил «1+1» в матче чемпионата Сербии
20 апреля
1
Заявление УЕФА о смерти 44-летнего тренера «Радничек»
2025.11.04 21:48
Названа причина смерти 44-летнего тренера «Радничек»
2025.11.03 23:59
44-летний тренер умер во время матча чемпионата Сербии
2025.11.03 23:08
2
Заявление УЕФА о смерти 44-летнего тренера «Радничек»
2025.11.04 21:48
Названа причина смерти 44-летнего тренера «Радничек»
2025.11.03 23:59
44-летний тренер умер во время матча чемпионата Сербии
2025.11.03 23:08
2
Еще у двух российских клубов сорвались матчи с сербскими командами
2023.12.16 12:36
1
Клуб РПЛ отправил сенегальского хавбека в чемпионат Сербии
31 июля
Российский хавбек оформил «1+1» в матче чемпионата Сербии
20 апреля
1
«Нови Пазар» – «Ягеллония»: прогноз и ставки на матч 24 июля 2025 с коэффициентом 7.50
2025.07.23 10:23
Отказавшийся переходить в «Спартак» Льяич стал профессиональным баскетболистом
2024.11.10 10:45
2
Российский форвард Иван Игнатьев дебютировал в чемпионате Сербии
2024.02.10 18:46
Больше новостей
Архив
О нас
Пользовательское соглашение
Правила
Политика сайта
Читайте нас:
18+