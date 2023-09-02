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Расписание матчей
Сербия. Суперлига
Црвена Звезда - Нови Пазар
Црвена Звезда - Нови Пазар: обзор матча 02 сентября 2023
Црвена Звезда
02.09.2023, суббота, 21:00
Сербия. Суперлига, 6 тур
2 : 1
Завершен
Нови Пазар
8'
А. Драгович
80'
К. Гуелор Канга (П)
81'
S. Jovanović
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Црвена Звезда - Нови Пазар
Желтая карточка
М. Стаменич
90'
+4
Желтая карточка
М. Родич
90'
81'
ГОЛ! 2:1!
S. Jovanović
ГОЛ с пенальти! 2:0!
К. Гуелор Канга
80'
78'
Красная карточка
A. Cisse
Замена
К. Гуелор Канга
️️️️
Ж. Крассо
71'
71'
Замена
R. Floro
️️️️
Э. Аннан
62'
Замена
Н. Богдановски
️️️️
N. Karaklajić
62'
Замена
K. Abrahams
️️️️
Ф. Сирьяк
Замена
М. Иванич
️️️️
К. Кангва
58'
ГОЛ! 1:0!
А. Драгович
8'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Црвена Звезда
18
Омри Глазер
ВР
23
Милан Родич
ЛЗ
15
Александар Драгович
ЦЗ
7
Стефан Митрович
ЛВ
99
Петер Олаинка
ЛВ
22
Срджан Мияилович
ЦП
37
Владимир Лучич
ЦП
42
Кингс Кангва
ЦП
6
Марко Стаменич
ЦП
14
Осман Букари
ПВ
11
Жан-Филипп Крассо
ЦФ
Главный тренер
Барак Бахар
Нови Пазар
1
Nikola Mirkovic
ВР
27
Эбенезер Аннан
ЦЗ
55
Emir Azemović
ЦЗ
14
Miljan Momcilovic
ЦП
10
Mitar Ergelaš
ЦП
91
M. Obradovic
ЦФ
9
Nikola Karaklajić
ЦФ
22
Adetunji Rasaq Adeshina
ЦФ
8
Фран Сирьяк
ЦФ
13
A. Cisse
ЦФ
7
Nikola Andrić
ЦФ
Главный тренер
Драган Аничич
Црвена Звезда
1
Зоран Попович
ВР
25
Урош Спайич
ЦЗ
18
Коста Неделькович
ЦЗ
5
Милош Дегенек
ЦЗ
19
Неманья Милунович
ЦЗ
8
Каку Гуелор Канга
ЦП
22
Лазар Николич
ЦП
20
Йован Сливич
ЦП
4
Мирко Иванич
АП
11
Йован Миятович
ПВ
7
Урош Кабич
ЦФ
Нови Пазар
23
Dragan Bojat
ЦП
27
Nemanja Kojčić
ЦП
80
Filip Knežević
ЦП
12
B. Penalty Kick Zogovic
ЦФ
24
Rafael Floro
ЦФ
9
Saša Jovanović
ЦФ
34
Kurt Abrahams
ЦФ
11
Алексей Голиянин
ЦФ
77
Никола Богдановски
ЦФ
2-4-3-1
18
Глазер
23
Родич
15
Драгович
22
Мияилович
42
Кангва
6
Стаменич
37
Лучич
99
Олаинка
7
Митрович
14
Букари
11
Крассо
2-2-5
1
27
Аннан
55
14
10
9
7
13
8
Сирьяк
22
11
Крассо
8
Канга
8
Канга
11
Крассо
42
Кангва
4
Иванич
4
Иванич
42
Кангва
27
Аннан
24
24
27
Аннан
8
Сирьяк
34
34
8
Сирьяк
9
77
Богдановски
77
Богдановски
9
Остались в запасе
Црвена Звезда
Нови Пазар
1
Зоран Попович
ВР
25
Урош Спайич
ЦЗ
18
Коста Неделькович
ЦЗ
5
Милош Дегенек
ЦЗ
19
Неманья Милунович
ЦЗ
22
Лазар Николич
ЦП
20
Йован Сливич
ЦП
11
Йован Миятович
ПВ
7
Урош Кабич
ЦФ
Главный тренер
Барак Бахар
23
Dragan Bojat
ЦП
27
Nemanja Kojčić
ЦП
80
Filip Knežević
ЦП
12
B. Penalty Kick Zogovic
ЦФ
9
Saša Jovanović
ЦФ
11
Алексей Голиянин
ЦФ
Главный тренер
Драган Аничич
Остались в запасе
1
Зоран Попович
ВР
25
Урош Спайич
ЦЗ
18
Коста Неделькович
ЦЗ
5
Милош Дегенек
ЦЗ
19
Неманья Милунович
ЦЗ
22
Лазар Николич
ЦП
20
Йован Сливич
ЦП
11
Йован Миятович
ПВ
7
Урош Кабич
ЦФ
Остались в запасе
23
Dragan Bojat
ЦП
27
Nemanja Kojčić
ЦП
80
Filip Knežević
ЦП
12
B. Penalty Kick Zogovic
ЦФ
9
Saša Jovanović
ЦФ
11
Алексей Голиянин
ЦФ
Главный тренер
Барак Бахар
Главный тренер
Драган Аничич
Статистика матча Црвена Звезда - Нови Пазар
2
1
Красные карточки
0
1
Желтые карточки
2
0
Матчи команд
Црвена Звезда
Сербия. Суперлига, 17 тур
Нови Пазар
- : -
29.11.2026
Црвена Звезда
Лига конференций, 4 тур
Гент
1 : 1
26.11.2026
Црвена Звезда
Сербия. Суперлига, 16 тур
Црвена Звезда
2 : 0
21.11.2026
Радник
Сербия. Суперлига, 15 тур
Войводина
0 : 1
08.11.2026
Црвена Звезда
Лига конференций, 3 тур
Црвена Звезда
2 : 1
05.11.2026
Интер
Сербия. Суперлига, 14 тур
Мачва
2 : 4
31.10.2026
Црвена Звезда
Нови Пазар
Сербия. Суперлига, 17 тур
Нови Пазар
- : -
29.11.2026
Црвена Звезда
Сербия. Суперлига, 16 тур
ОФК
0 : 2
21.11.2026
Нови Пазар
Сербия. Суперлига, 15 тур
Нови Пазар
2 : 0
08.11.2026
Младост
Сербия. Суперлига, 14 тур
Раднички 1923
2 : 0
01.11.2026
Нови Пазар
Сербия. Суперлига, 13 тур
Раднички
0 : 2
23.10.2026
Нови Пазар
Сербия. Суперлига, 12 тур
Нови Пазар
1 : 2
18.10.2026
ИМТ Белград
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