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Расписание матчей
Сербия. Суперлига
Железничар - Чукарички
Железничар - Чукарички: обзор матча 04 сентября 2023
Железничар
04.09.2023, понедельник, 20:00
Сербия. Суперлига, 6 тур
2 : 2
Завершен
Чукарички
30'
A. Đorđević
35'
Л. Романич
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Железничар - Чукарички
Замена
B. Knežević
️️️️
A. Kovacevic
73'
71'
Замена
L. Stojanovic
️️️️
I. Mame Ndiaye
ГОЛ! 2:0!
Л. Романич
35'
ГОЛ! 1:0!
A. Đorđević
Пас отдал
I. Lakićević
30'
18'
Желтая карточка
Л. Суботич
Начало матча
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Железничар
89
Mladen Živković
ВР
33
Ivan Lakićević
ЦЗ
44
Stefan Hajdin
ЦЗ
9
Лазар Романич
ЛВ
21
Aleksandar Kovacevic
ЦП
10
Dušan Pantelić
ЦП
14
Aleksandar Đorđević
ЦП
25
Dario Grgić
ЦП
17
Evgen Pavlov
ЦФ
5
Marko Jovanović
ЦФ
6
V. Stankovic
ЦФ
Главный тренер
Предраг Роган
Чукарички
1
Filip Samurović
ВР
15
Лука Суботич
ЦЗ
9
Лука Аджич
ЦП
7
Bojica Nikčević
ЦП
45
Igor Miladinović
ЦФ
44
Nemanja Tošić
ЦФ
14
Sambou Sissoko
ЦФ
5
Marko Docić
ЦФ
66
Miladin Stevanović
ЦФ
26
Урош Дрезгич
ЦФ
72
Ibrahima Mame Ndiaye
ЦФ
Главный тренер
Душан Керкез
Железничар
1
Aleksandar Stanković
ВР
63
Stefan Obradović
ЦЗ
33
Marko Konatar
ЦЗ
24
Luka Petrović
ЦП
21
Filip Markišić
ЦП
18
Branislav Knežević
ЦП
32
Mateja Zuvić
ЦП
48
Veljko Trifunović
ЦФ
26
Bojan Balaz
ЦФ
90
Страхиня Йованович
ЦФ
14
Djordje Susnjar
ЦФ
Чукарички
30
Vojin Serafimović
ЦЗ
70
Маттео Ахлинви
ОП
24
Никола Станкович
ЦП
70
Стефан Томович
ЦП
37
Самуэль Овусу
ПВ
9
Mihajlo Cvetkovic
ЦФ
33
Nemanja Belić
ЦФ
19
Виктор Роган
ЦФ
14
Стефан Ковач
ЦФ
10
L. Stojanovic
ЦФ
40
Aleksa Janković
ЦФ
2-4-1-3
89
33
44
21
14
25
10
9
Романич
6
5
17
1-2-5
1
15
Суботич
9
Аджич
7
14
72
26
Дрезгич
66
5
21
18
18
21
72
10
10
72
Остались в запасе
Железничар
Чукарички
1
Aleksandar Stanković
ВР
63
Stefan Obradović
ЦЗ
33
Marko Konatar
ЦЗ
24
Luka Petrović
ЦП
21
Filip Markišić
ЦП
32
Mateja Zuvić
ЦП
48
Veljko Trifunović
ЦФ
26
Bojan Balaz
ЦФ
90
Страхиня Йованович
ЦФ
14
Djordje Susnjar
ЦФ
Главный тренер
Предраг Роган
30
Vojin Serafimović
ЦЗ
70
Маттео Ахлинви
ОП
24
Никола Станкович
ЦП
70
Стефан Томович
ЦП
37
Самуэль Овусу
ПВ
9
Mihajlo Cvetkovic
ЦФ
33
Nemanja Belić
ЦФ
19
Виктор Роган
ЦФ
14
Стефан Ковач
ЦФ
40
Aleksa Janković
ЦФ
Главный тренер
Душан Керкез
Остались в запасе
1
Aleksandar Stanković
ВР
63
Stefan Obradović
ЦЗ
33
Marko Konatar
ЦЗ
24
Luka Petrović
ЦП
21
Filip Markišić
ЦП
32
Mateja Zuvić
ЦП
48
Veljko Trifunović
ЦФ
26
Bojan Balaz
ЦФ
90
Страхиня Йованович
ЦФ
14
Djordje Susnjar
ЦФ
Остались в запасе
30
Vojin Serafimović
ЦЗ
70
Маттео Ахлинви
ОП
24
Никола Станкович
ЦП
70
Стефан Томович
ЦП
37
Самуэль Овусу
ПВ
9
Mihajlo Cvetkovic
ЦФ
33
Nemanja Belić
ЦФ
19
Виктор Роган
ЦФ
14
Стефан Ковач
ЦФ
40
Aleksa Janković
ЦФ
Главный тренер
Предраг Роган
Главный тренер
Душан Керкез
Статистика матча Железничар - Чукарички
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
1
Матчи команд
Железничар
Сербия. Суперлига, 17 тур
Железничар
- : -
29.11.2026
ОФК
Сербия. Суперлига, 16 тур
Младост
0 : 4
21.11.2026
Железничар
Сербия. Суперлига, 15 тур
Железничар
3 : 1
07.11.2026
Раднички 1923
Сербия. Суперлига, 14 тур
Раднички
0 : 0
02.11.2026
Железничар
Сербия. Суперлига, 2 тур
Раднички 1923
1 : 2
28.10.2026
Железничар
Сербия. Суперлига, 13 тур
ИМТ Белград
0 : 1
23.10.2026
Железничар
Чукарички
Сербия. Суперлига, 17 тур
Чукарички
- : -
28.11.2026
Младост
Сербия. Суперлига, 16 тур
Раднички 1923
1 : 3
22.11.2026
Чукарички
Сербия. Суперлига, 15 тур
Чукарички
2 : 1
07.11.2026
Раднички
Сербия. Суперлига, 14 тур
ИМТ Белград
0 : 0
01.11.2026
Чукарички
Сербия. Суперлига, 13 тур
Партизан
0 : 2
24.10.2026
Чукарички
Сербия. Суперлига, 12 тур
Чукарички
3 : 0
17.10.2026
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