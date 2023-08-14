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Расписание матчей
Сербия. Суперлига
Нови Пазар - ИМТ Белград
Нови Пазар - ИМТ Белград: обзор матча 14 августа 2023
Нови Пазар
14.08.2023, понедельник, 19:00
Сербия. Суперлига, 3 тур
3 : 4
Завершен
ИМТ Белград
34'
M. Ergelaš
85'
U. Lazić
9'
M. Luković
81'
M. Luković
90+2'
N. Glišić
90+4'
V. Živojinović
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Нови Пазар - ИМТ Белград
90'
+5
Желтая карточка
V. Živojinović
90'
+4
ГОЛ! 2:4!
V. Živojinović
90'
+2
ГОЛ! 2:3!
N. Glišić
Пас отдал
V. Živojinović
Желтая карточка
N. Andrić
90'
ГОЛ! 2:2!
U. Lazić
Пас отдал
E. Azemović
85'
81'
ГОЛ! 1:2!
M. Luković
Пас отдал
V. Živojinović
Замена
R. Floro
️️️️
M. Obradovic
77'
76'
Замена
U. Stamenić
️️️️
V. Kijevčanin
Желтая карточка
D. Bojat
74'
Замена
D. Bojat
️️️️
M. Ergelaš
72'
Замена
N. Karaklajić
️️️️
Ф. Сирьяк
72'
69'
Замена
C. Shedrack
️️️️
N. Kodžić
69'
Замена
V. Živojinović
️️️️
L. Luković
67'
Желтая карточка
N. Kodžić
49'
Желтая карточка
L. Luković
ГОЛ! 1:1!
M. Ergelaš
Пас отдал
Э. Аннан
34'
Замена
N. Andrić
️️️️
A. Susnjar
24'
11'
Желтая карточка
V. Kijevčanin
9'
ГОЛ! 0:1!
M. Luković
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Нови Пазар
1
Nikola Mirkovic
ВР
55
Emir Azemović
ЦЗ
15
Aleksandar Susnjar
ЦЗ
27
Эбенезер Аннан
ЦЗ
22
Uroš Lazić
ЦП
14
Miljan Momcilovic
ЦП
10
Mitar Ergelaš
ЦП
8
Фран Сирьяк
ЦФ
13
A. Cisse
ЦФ
22
Adetunji Rasaq Adeshina
ЦФ
91
M. Obradovic
ЦФ
Главный тренер
Драган Аничич
ИМТ Белград
51
Милош Гордич
ВР
7
Nikola Glišić
ЦЗ
4
Nikola Savić
ЦЗ
23
Milan Delević
ЦЗ
22
Petar Ćirković
ЦЗ
27
Vladimir Radočaj
ЦП
5
Veljko Kijevčanin
ЦП
22
Nikola Vukić
ЦП
29
Nikola Kodžić
ЦП
45
Milos Luković
ЦФ
8
Luka Luković
ЦФ
Главный тренер
Небойша Яндрич
Нови Пазар
5
Ensar Bruncevic
ЦЗ
23
Dragan Bojat
ЦП
9
Nikola Karaklajić
ЦФ
12
B. Penalty Kick Zogovic
ЦФ
7
Nikola Andrić
ЦФ
24
Rafael Floro
ЦФ
9
Saša Jovanović
ЦФ
11
Алексей Голиянин
ЦФ
ИМТ Белград
12
Aleksandar Knežević
ВР
93
Zarija Lambulić
ЦЗ
33
Stefan Nikolić
ЦП
8
Stefan Stefanovic
ЦП
77
Strahinja Čarapić
ЦП
80
Irfan Zulfić
ЦП
40
Uroš Stamenić
ЦП
7
Viktor Živojinović
ЦФ
14
Charles Shedrack
ЦФ
25
Nikola Krstić
ЦФ
3-3-4
1
55
15
27
Аннан
22
14
10
8
Сирьяк
91
22
13
4-4-2
51
Гордич
4
23
22
7
5
22
29
27
8
45
10
23
23
10
8
Сирьяк
9
9
8
Сирьяк
15
7
7
15
91
24
24
91
5
40
40
5
8
7
7
8
29
14
14
29
Остались в запасе
Нови Пазар
ИМТ Белград
5
Ensar Bruncevic
ЦЗ
12
B. Penalty Kick Zogovic
ЦФ
9
Saša Jovanović
ЦФ
11
Алексей Голиянин
ЦФ
Главный тренер
Драган Аничич
12
Aleksandar Knežević
ВР
93
Zarija Lambulić
ЦЗ
33
Stefan Nikolić
ЦП
8
Stefan Stefanovic
ЦП
77
Strahinja Čarapić
ЦП
80
Irfan Zulfić
ЦП
25
Nikola Krstić
ЦФ
Главный тренер
Небойша Яндрич
Остались в запасе
5
Ensar Bruncevic
ЦЗ
12
B. Penalty Kick Zogovic
ЦФ
9
Saša Jovanović
ЦФ
11
Алексей Голиянин
ЦФ
Остались в запасе
12
Aleksandar Knežević
ВР
93
Zarija Lambulić
ЦЗ
33
Stefan Nikolić
ЦП
8
Stefan Stefanovic
ЦП
77
Strahinja Čarapić
ЦП
80
Irfan Zulfić
ЦП
25
Nikola Krstić
ЦФ
Главный тренер
Драган Аничич
Главный тренер
Небойша Яндрич
Статистика матча Нови Пазар - ИМТ Белград
2
4
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
4
Матчи команд
Нови Пазар
Сербия. Суперлига, 17 тур
Нови Пазар
- : -
29.11.2026
Црвена Звезда
Сербия. Суперлига, 16 тур
ОФК
0 : 2
21.11.2026
Нови Пазар
Сербия. Суперлига, 15 тур
Нови Пазар
2 : 0
08.11.2026
Младост
Сербия. Суперлига, 14 тур
Раднички 1923
2 : 0
01.11.2026
Нови Пазар
Сербия. Суперлига, 13 тур
Раднички
0 : 2
23.10.2026
Нови Пазар
Сербия. Суперлига, 12 тур
Нови Пазар
1 : 2
18.10.2026
ИМТ Белград
ИМТ Белград
Сербия. Суперлига, 18 тур
Раднички
- : -
06.12.2026
ИМТ Белград
Сербия. Суперлига, 17 тур
ИМТ Белград
2 : 1
27.11.2026
Мачва
Сербия. Суперлига, 16 тур
ИМТ Белград
2 : 1
22.11.2026
Партизан
Сербия. Суперлига, 15 тур
Земун
1 : 1
07.11.2026
ИМТ Белград
Сербия. Суперлига, 14 тур
ИМТ Белград
0 : 0
01.11.2026
Чукарички
Сербия. Суперлига, 13 тур
ИМТ Белград
0 : 1
23.10.2026
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