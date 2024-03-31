Экс-тренер сборной России будет сотрудничать с клубом Первой лиги
Бронзовый призер Евро-2008 вошел в штаб Талалаева в «Химках»
«Русский Месси» приостановил карьеру в 28 лет
В «Химки» приехала группа итальянских специалистов
В «Енисее» после назначения Тихонова ввели новый штраф
В «Енисее» после назначения Тихонова ввели новый штраф
Тихонов объяснил, почему Дзюба не перейдет в «Енисей»
Тихонов назвал лучшую команду Первой лиги
Тихонов объяснил, почему не пригласил Мостового в «Енисей»
Мостовой – о Жиркове в «Зените»: «5-10 минут – больше времени не дадут. Там бразильцы играют. Юра бы вышел, и я бы мог там на минуту выйти»
Экс-тренер сборной России будет сотрудничать с клубом Первой лиги
Бронзовый призер Евро-2008 вошел в штаб Талалаева в «Химках»
«Русский Месси» приостановил карьеру в 28 лет
В «Химки» приехала группа итальянских специалистов
Форвард «Химок» назвал сроки, когда российские клубы вернутся в еврокубки