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Расписание матчей
PARI Первая лига (ФНЛ) 2026/2027
Шинник - Алания
Шинник - Алания: обзор матча 06 ноября 2023
Шинник
06.11.2023, понедельник, 16:00
Россия. Первая лига, 17 тур
3 : 3
Завершен
Алания
14'
В. Алейников
33'
Д. Самойлов
68'
Д. Самойлов
16'
И. Машуков
39'
Б. Гурциев
90'
Б. Хадарцев (П)
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Шинник - Алания
90'
ГОЛ с пенальти! 3:3!
Б. Хадарцев
Замена
М. Гащенков
️️️️
В. Алейников
90'
83'
Замена
Б. Хадарцев
️️️️
В. Кротов
Замена
Д. Гузь
️️️️
Д. Сухомлинов
78'
Замена
А. Ставпец
️️️️
Д. Самойлов
78'
76'
Замена
В. Царукян
️️️️
А. Чочиев
76'
Замена
А. Хабалов
️️️️
Н. Гиоргобиани
76'
Замена
М. Сухорученко
️️️️
Р. Дауров
Желтая карточка
Р. Емельянов
72'
Замена
И. Соколов
️️️️
И. Андреев
69'
ГОЛ! 3:2!
Д. Самойлов
68'
46'
Замена
А. Багаев
️️️️
С. Качмазов
Желтая карточка
Д. Сухомлинов
40'
39'
ГОЛ! 2:2!
Б. Гурциев
ГОЛ! 2:1!
Д. Самойлов
33'
32'
Желтая карточка
Р. Дауров
16'
ГОЛ! 1:1!
И. Машуков
ГОЛ! 1:0!
В. Алейников
14'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Шинник
56
Александр Довбня
ВР
53
Никита Котин
ЦЗ
15
Дмитрий Шадринцев
ЦЗ
17
Эдуард Валиахметов
ПЗ
92
Роман Емельянов
ОП
38
Василий Алейников
ОП
5
Вячеслав Зинков
ЦП
15
Дмитрий Самойлов
ЦП
8
Данила Сухомлинов
АП
13
Илья Рубцов
ЦФ
99
Игорь Андреев
ЦФ
Главный тренер
Дмитрий Хомуха
Алания
25
Ростислав Солдатенко
ВР
4
Сослан Качмазов
ЛЗ
30
Давид Шавлохов
ЦЗ
15
Константин Плиев
ЦЗ
17
Руслан Дауров
ОП
13
Азамат Засеев
ОП
57
Вячеслав Кротов
АП
11
Алан Чочиев
АП
99
Николай Гиоргобиани
АП
7
Батраз Гурциев
ПВ
14
Ислам Машуков
ЦФ
Главный тренер
Олег Василенко
Шинник
95
Денис Вамбольт
ВР
28
Андрей Семенов
ЛЗ
44
Роман Шишков
ЦЗ
55
Дмитрий Гузь
ЦЗ
78
Павел Кузнецов
ЛВ
76
Арсений Прокуроров
ОП
8
Дмитрий Малыхин
ОП
77
Михаил Гащенков
ЦП
32
Игорь Соколов
ПП
16
Александр Ставпец
ПВ
97
Артем Малахов
ПВ
81
Эльдар Низамутдинов
ЦФ
Алания
23
Георгий Натабашвили
ВР
5
Алан Багаев
ЦЗ
44
Михаил Сухорученко
ЦЗ
15
Алан Хабалов
ЛВ
10
Батраз Хадарцев
ЛВ
88
Михаил Бакаев
ОП
80
Валерий Царукян
АП
18
Хусаин Норчаев
ЦФ
3-2-2-1-2
56
Довбня
53
Котин
15
Шадринцев
17
Валиахметов
92
Емельянов
38
Алейников
5
Зинков
15
Самойлов
8
Сухомлинов
99
Андреев
13
Рубцов
3-2-3-2
25
Солдатенко
30
Шавлохов
15
Плиев
4
Качмазов
17
Дауров
13
Засеев
7
Гурциев
99
Гиоргобиани
11
Чочиев
14
Машуков
57
Кротов
8
Сухомлинов
55
Гузь
55
Гузь
8
Сухомлинов
38
Алейников
77
Гащенков
77
Гащенков
38
Алейников
99
Андреев
32
Соколов
32
Соколов
99
Андреев
15
Самойлов
16
Ставпец
16
Ставпец
15
Самойлов
99
Гиоргобиани
15
Хабалов
15
Хабалов
99
Гиоргобиани
57
Кротов
10
Хадарцев
10
Хадарцев
57
Кротов
4
Качмазов
5
Багаев
5
Багаев
4
Качмазов
17
Дауров
44
Сухорученко
44
Сухорученко
17
Дауров
11
Чочиев
80
Царукян
80
Царукян
11
Чочиев
Остались в запасе
Шинник
Алания
95
Денис Вамбольт
ВР
28
Андрей Семенов
ЛЗ
44
Роман Шишков
ЦЗ
76
Арсений Прокуроров
ОП
8
Дмитрий Малыхин
ОП
78
Павел Кузнецов
ЛВ
97
Артем Малахов
ПВ
81
Эльдар Низамутдинов
ЦФ
Главный тренер
Дмитрий Хомуха
23
Георгий Натабашвили
ВР
88
Михаил Бакаев
ОП
18
Хусаин Норчаев
ЦФ
Главный тренер
Олег Василенко
Остались в запасе
95
Денис Вамбольт
ВР
28
Андрей Семенов
ЛЗ
44
Роман Шишков
ЦЗ
76
Арсений Прокуроров
ОП
8
Дмитрий Малыхин
ОП
78
Павел Кузнецов
ЛВ
97
Артем Малахов
ПВ
81
Эльдар Низамутдинов
ЦФ
Остались в запасе
23
Георгий Натабашвили
ВР
88
Михаил Бакаев
ОП
18
Хусаин Норчаев
ЦФ
Главный тренер
Дмитрий Хомуха
Главный тренер
Олег Василенко
Статистика матча Шинник - Алания
2
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
1
Матчи команд
Шинник
Россия. PARI Первая лига, 20 тур
Урал
- : -
30.11.2026
Шинник
Россия. PARI Первая лига, 18 тур
Шинник
1 : 1
21.11.2026
Нефтехимик
Россия. PARI Первая лига, 19 тур
Сочи
0 : 0
15.11.2026
Шинник
Россия. PARI Первая лига, 16 тур
Челябинск
2 : 0
01.11.2026
Шинник
Россия. PARI Первая лига, 15 тур
Шинник
2 : 1
26.10.2026
Спартак К
Россия. PARI Первая лига, 14 тур
Велес
1 : 1
18.10.2026
Шинник
Алания
Россия. 2-я лига Лига А «Золото». Осень, 18 тур
Алания
4 : 1
15.11.2026
Родина-2
Россия. 2-я лига Лига А «Золото». Осень, 17 тур
Алания
0 : 0
08.11.2026
Сибирь
Россия. 2-я лига Лига А «Золото». Осень, 16 тур
Динамо Вл
3 : 0
31.10.2026
Алания
Россия. 2-я лига Лига А «Золото». Осень, 15 тур
Алания
2 : 1
24.10.2026
Калуга
Россия. 2-я лига Лига А «Золото». Осень, 14 тур
Алания
3 : 3
18.10.2026
Машук-КМВ
Информация о матче
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