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Расписание матчей
PARI Первая лига (ФНЛ) 2026/2027
Волгарь - Родина
Волгарь - Родина: обзор матча 28 октября 2023
Волгарь
28.10.2023, суббота, 16:00
Россия. Первая лига, 16 тур
0 : 4
Завершен
Родина
4'
И. Тимошенко (П)
20'
М. Турищев
53'
И. Тимошенко
90'
В. Самко
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Волгарь - Родина
90'
ГОЛ! 0:4!
В. Самко
88'
Замена
В. Самко
️️️️
А. Гордюшенко
85'
Желтая карточка
И. Камышев
77'
Замена
И. Камышев
️️️️
М. Турищев
70'
Замена
И. Насыров
️️️️
И. Тимошенко
70'
Замена
М. Султонов
️️️️
С. Бакаев
Замена
Д. Мартовой
️️️️
Д. Шайхтдинов
64'
Замена
А. Гилязетдинов
️️️️
Т. Жамалетдинов
64'
53'
ГОЛ! 0:3!
И. Тимошенко
Замена
️️️️
Д. Ткачук
46'
Замена
К. Ушатов
️️️️
Д. Полубояринов
26'
Замена
Д. Смирнов
️️️️
Н. Маляров
26'
20'
ГОЛ! 0:2!
М. Турищев
4'
ГОЛ с пенальти! 0:1!
И. Тимошенко
1'
Желтая карточка
З. Плиев
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Волгарь
81
Олег Смирнов
ВР
28
Егор Прошкин
ЛЗ
22
Иван Хомуха
ЦЗ
43
Дамир Шайхтдинов
ПЗ
55
Евгений Шляков
ПЗ
31
Денис Ткачук
ЛВ
7
Никита Маляров
ЦП
20
Данил Полубояринов
ЦП
4
Данил Кленкин
ЦП
17
Дмитрий Лесников
ЦФ
75
Тимур Жамалетдинов
ЦФ
Родина
1
Ринат Шакеров
ВР
3
Заурбек Плиев
ЛЗ
55
Митя Крижан
ЦЗ
24
Александр Клещенко
ЦЗ
4
Георгий Юдинцев
ПЗ
72
Астемир Гордюшенко
ЦП
34
Олег Дмитриев
АП
33
Уэсли Ната
АП
17
Солтмурад Бакаев
ПВ
90
Максим Турищев
ЦФ
99
Иван Тимошенко
ЦФ
Главный тренер
Франк Артига
Волгарь
71
Даниил Одоевский
ВР
58
Илья Зуев
ЦЗ
7
Даниил Мартовой
ЛВ
17
Андрей Анисимов
ОП
7
Данила Смирнов
ЦП
23
Кирилл Ушатов
АП
43
Артур Гилязетдинов
ЦФ
22
Кирилл Косарев
ЦФ
Родина
93
Алексей Городовой
ВР
77
Исламжан Насыров
ЛЗ
15
Хетаг Кочиев
ЦЗ
40
Александр Безчаснюк
ПЗ
70
Владислав Самко
ЛВ
11
Илья Камышев
ЦП
28
Мухаммад Султонов
ПВ
4-3-1-2
81
Смирнов
28
Прошкин
43
Шайхтдинов
22
Хомуха
55
Шляков
7
Маляров
20
Полубояринов
4
Кленкин
31
Ткачук
75
Жамалетдинов
17
Лесников
4-1-3-2
1
Шакеров
4
Юдинцев
55
Крижан
24
Клещенко
3
Плиев
72
Гордюшенко
17
Бакаев
33
Ната
34
Дмитриев
99
Тимошенко
90
Турищев
7
Маляров
7
Смирнов
7
Смирнов
7
Маляров
20
Полубояринов
23
Ушатов
23
Ушатов
20
Полубояринов
43
Шайхтдинов
7
Мартовой
7
Мартовой
43
Шайхтдинов
75
Жамалетдинов
43
Гилязетдинов
43
Гилязетдинов
75
Жамалетдинов
99
Тимошенко
77
Насыров
77
Насыров
99
Тимошенко
90
Турищев
11
Камышев
11
Камышев
90
Турищев
72
Гордюшенко
70
Самко
70
Самко
72
Гордюшенко
17
Бакаев
28
Султонов
28
Султонов
17
Бакаев
Остались в запасе
Волгарь
Родина
71
Даниил Одоевский
ВР
58
Илья Зуев
ЦЗ
17
Андрей Анисимов
ОП
22
Кирилл Косарев
ЦФ
93
Алексей Городовой
ВР
15
Хетаг Кочиев
ЦЗ
40
Александр Безчаснюк
ПЗ
Главный тренер
Франк Артига
Остались в запасе
71
Даниил Одоевский
ВР
58
Илья Зуев
ЦЗ
17
Андрей Анисимов
ОП
22
Кирилл Косарев
ЦФ
Остались в запасе
93
Алексей Городовой
ВР
15
Хетаг Кочиев
ЦЗ
40
Александр Безчаснюк
ПЗ
Главный тренер
Франк Артига
Статистика матча Волгарь - Родина
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
2
Матчи команд
Волгарь
Россия. 2-я лига Лига А «Золото». Осень, 18 тур
Волгарь
0 : 1
15.11.2026
Динамо Киров
Россия. 2-я лига Лига А «Золото». Осень, 17 тур
Сокол
2 : 0
08.11.2026
Волгарь
Россия. 2-я лига Лига А «Золото». Осень, 16 тур
Калуга
2 : 2
31.10.2026
Волгарь
Россия. 2-я лига Лига А «Золото». Осень, 15 тур
Волгарь
0 : 1
24.10.2026
Динамо Бр
Россия. 2-я лига Лига А «Золото». Осень, 14 тур
Родина-2
1 : 1
18.10.2026
Волгарь
Родина
Россия. Премьер-лига, 16 тур
Оренбург
- : -
29.11.2026
Родина
Россия. Кубок, 6 тур
Рубин
1 : 1
25.11.2026
Родина
Россия. Премьер-лига, 15 тур
Родина
0 : 1
22.11.2026
Локомотив
Россия. Премьер-лига, 14 тур
Ахмат
1 : 0
07.11.2026
Родина
Россия. Премьер-лига, 13 тур
Родина
2 : 1
31.10.2026
Краснодар
Россия. Кубок, 5 тур
Оренбург
2 : 1
28.10.2026
Родина
Информация о матче
Главный судья:
Помощники судьи:
Алексей Линкин (Воронеж)
Виталий Жолобов (Волжский)
Резервный судья:
Михаил Плиско (Ленинградская область)
Делегат:
Андрей Губарьков (Москва)
Инспектор:
Юрий Чеботарев (Краснодар)
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