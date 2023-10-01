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Расписание матчей
PARI Первая лига (ФНЛ) 2026/2027
Торпедо - Ленинградец
Торпедо - Ленинградец: обзор матча 01 октября 2023
Торпедо
01.10.2023, воскресенье, 13:00
Россия. Первая лига, 12 тур
2 : 3
Завершен
Ленинградец
15'
И. Стефанович (П)
63'
И. Стефанович
26'
К. Колесниченко (П)
38'
Н. Розманов
70'
А. Яковлев
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Торпедо - Ленинградец
Желтая карточка
И. Стефанович
90'
+1
Пенальти не реализован!
Й. Рейна
90'
+1
Желтая карточка
Й. Рейна
88'
Замена
Г. Гонгадзе
️️️️
И. Лебеденко
72'
Замена
Р. Юзепчук
️️️️
И. Горбунов
72'
70'
ГОЛ! 2:3!
А. Яковлев
ГОЛ! 2:2!
И. Стефанович
63'
59'
Желтая карточка
Э. Суханов
Желтая карточка
С. Бородин
40'
38'
ГОЛ! 1:2!
Н. Розманов
30'
Желтая карточка
К. Колесниченко
26'
ГОЛ с пенальти! 1:1!
К. Колесниченко
Желтая карточка
Н. Калугин
25'
ГОЛ с пенальти! 1:0!
И. Стефанович
15'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Торпедо
23
Егор Бабурин
ВР
44
Юрий Журавлев
ЦЗ
44
Никита Калугин
ЦЗ
4
Сергей Бородин
ЦЗ
17
Игорь Горбунов
ЛВ
97
Марио Чурич
ОП
55
Валерий Громыко
АП
2
Ираклий Манелов
ПВ
10
Йорди Рейна
ЦФ
23
Илья Стефанович
ЦФ
10
Игорь Лебеденко
ЦФ
Главный тренер
Пеп Клотет
Ленинградец
33
Никита Карабашев
ВР
29
Андрей Хитяев
ЛЗ
6
Максим Беляев
ЦЗ
3
Сергей Костин
ЦЗ
98
Валерий Каптилов
ЦЗ
56
Андрей Яковлев
ЦЗ
9
Кирилл Колесниченко
ЛВ
18
Эдуард Суханов
ОП
21
Владислав Шепелев
ЦП
27
Никита Розманов
ЦФ
77
Максим Бачинский
ЦФ
Главный тренер
Сергей Кирьяков
Торпедо
95
Михаил Волков
ВР
3
Александр Иваньков
ЦЗ
77
Роман Юзепчук
ПЗ
99
Глеб Шевченко
ПЗ
35
Иван Енин
ОП
27
Александр Орехов
ЦП
8
Алексей Усанов
АП
70
Руслан Червяков
ПВ
10
Георгий Гонгадзе
ЦФ
Ленинградец
1
Андрей Зайцев
ВР
80
Илья Булыгин
ЦЗ
4
Роман Кудрявцев
ЦЗ
2
Сергей Николаев
ЦЗ
41
Владислав Микушин
ЦЗ
11
Максим Левин
ЦП
8
Виталий Горулев
ЦП
93
Михаил Маркин
ЦФ
7
Виталий Жиронкин
ЦФ
37
Владислав Сиротов
ЦФ
3-1-3-3
23
Бабурин
44
Журавлев
44
Калугин
4
Бородин
97
Чурич
17
Горбунов
55
Громыко
2
Манелов
10
Лебеденко
23
Стефанович
10
Рейна
3-3-1-1-2
33
Карабашев
3
Костин
98
Каптилов
56
Яковлев
6
Беляев
18
Суханов
29
Хитяев
21
Шепелев
9
Колесниченко
77
Бачинский
27
Розманов
17
Горбунов
77
Юзепчук
77
Юзепчук
17
Горбунов
10
Лебеденко
10
Гонгадзе
10
Гонгадзе
10
Лебеденко
Остались в запасе
Торпедо
Ленинградец
95
Михаил Волков
ВР
3
Александр Иваньков
ЦЗ
99
Глеб Шевченко
ПЗ
35
Иван Енин
ОП
27
Александр Орехов
ЦП
8
Алексей Усанов
АП
70
Руслан Червяков
ПВ
Главный тренер
Пеп Клотет
80
Илья Булыгин
ЦЗ
1
Андрей Зайцев
ВР
4
Роман Кудрявцев
ЦЗ
2
Сергей Николаев
ЦЗ
41
Владислав Микушин
ЦЗ
11
Максим Левин
ЦП
8
Виталий Горулев
ЦП
93
Михаил Маркин
ЦФ
7
Виталий Жиронкин
ЦФ
37
Владислав Сиротов
ЦФ
Главный тренер
Сергей Кирьяков
Остались в запасе
95
Михаил Волков
ВР
3
Александр Иваньков
ЦЗ
99
Глеб Шевченко
ПЗ
35
Иван Енин
ОП
27
Александр Орехов
ЦП
8
Алексей Усанов
АП
70
Руслан Червяков
ПВ
Остались в запасе
80
Илья Булыгин
ЦЗ
1
Андрей Зайцев
ВР
4
Роман Кудрявцев
ЦЗ
2
Сергей Николаев
ЦЗ
41
Владислав Микушин
ЦЗ
11
Максим Левин
ЦП
8
Виталий Горулев
ЦП
93
Михаил Маркин
ЦФ
7
Виталий Жиронкин
ЦФ
37
Владислав Сиротов
ЦФ
Главный тренер
Пеп Клотет
Главный тренер
Сергей Кирьяков
Статистика матча Торпедо - Ленинградец
4
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
4
2
Матчи команд
Торпедо
Россия. PARI Первая лига, 21 тур
Торпедо
- : -
05.12.2026
Челябинск
Россия. PARI Первая лига, 20 тур
Торпедо
2 : 0
27.11.2026
СКА-Хабаровск
Россия. PARI Первая лига, 18 тур
Нижний Новгород
3 : 0
21.11.2026
Торпедо
Россия. PARI Первая лига, 19 тур
Волга
0 : 1
14.11.2026
Торпедо
Россия. PARI Первая лига, 17 тур
Торпедо
1 : 0
07.11.2026
Нефтехимик
Россия. PARI Первая лига, 16 тур
КАМАЗ
1 : 1
01.11.2026
Торпедо
Ленинградец
Россия. PARI Первая лига, 20 тур
Ленинградец
- : -
29.11.2026
Волга
Россия. PARI Первая лига, 18 тур
Челябинск
2 : 0
23.11.2026
Ленинградец
Россия. PARI Первая лига, 19 тур
СКА-Хабаровск
1 : 0
15.11.2026
Ленинградец
Россия. PARI Первая лига, 17 тур
Ротор
1 : 1
08.11.2026
Ленинградец
Россия. Кубок, Финал
Ленинградец
1 : 1
04.11.2026
СКА-Хабаровск
Россия. PARI Первая лига, 16 тур
Ленинградец
3 : 0
31.10.2026
Енисей
Информация о матче
Главный судья:
Юрий Карпов
(Петрозаводск)
Помощники судьи:
Михаил Кистанов (Энгельс)
Федор Валявин (Саратов)
Резервный судья:
Станислав Матвеев (Троицк)
Делегат:
Дмитрий Карабин (Москва)
Инспектор:
Лев Антонов (Владимир)
Стадион:
Арена-Химки
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