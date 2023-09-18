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Расписание матчей
PARI Первая лига (ФНЛ) 2026/2027
Динамо Мх - Алания
Динамо Мх - Алания: обзор матча 18 сентября 2023
Динамо Мх
18.09.2023, понедельник, 18:30
Россия. Первая лига, 10 тур
3 : 0
Завершен
Алания
2'
В. Ковачевич
20'
С. Сердеров
67'
Э. Касинтура
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Динамо Мх - Алания
Замена
А. Сандрачук
️️️️
М. Храмцов
85'
81'
Замена
Б. Хадарцев
️️️️
А. Чочиев
Замена
Т. Сундуков
️️️️
С. Кагермазов
79'
Замена
Р. Абдурагимов
️️️️
Э. Касинтура
79'
Замена
Р. Магомедов
️️️️
Н. Глушков
79'
74'
Замена
С. Мельников
️️️️
З. Тарба
74'
Замена
В. Кротов
️️️️
А. Хабалов
ГОЛ! 3:0!
Э. Касинтура
67'
Замена
М. Костюков
️️️️
С. Сердеров
59'
58'
Желтая карточка
А. Багаев
46'
Замена
Б. Гурциев
️️️️
И. Цаллагов
46'
Замена
В. Царукян
️️️️
С. Качмазов
43'
Желтая карточка
К. Плиев
ГОЛ! 2:0!
С. Сердеров
20'
ГОЛ! 1:0!
В. Ковачевич
2'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Динамо Мх
1
Давид Волк
ВР
4
Идар Шумахов
ЦЗ
99
Муталип Алибеков
ЦЗ
5
Владимир Ковачевич
ЦЗ
13
Сослан Кагермазов
ЦЗ
34
Максим Храмцов
ЦЗ
17
Самину Абдуллахи
ОП
22
Залимхан Юсупов
ЦП
47
Никита Глушков
ЦП
17
Эгаш Касинтура
ПВ
28
Сердер Сердеров
ЦФ
Главный тренер
Курбан Бердыев
Алания
25
Ростислав Солдатенко
ВР
4
Сослан Качмазов
ЛЗ
15
Константин Плиев
ЦЗ
5
Алан Багаев
ЦЗ
30
Давид Шавлохов
ЦЗ
15
Алан Хабалов
ЛВ
15
Ибрагим Цаллагов
ОП
6
Заур Тарба
ЦП
11
Алан Чочиев
АП
99
Николай Гиоргобиани
АП
14
Ислам Машуков
ЦФ
Главный тренер
Олег Василенко
Динамо Мх
39
Тимур Магомедов
ВР
1
Евгений Гошев
ВР
4
Денис Осокин
ЦЗ
77
Темиркан Сундуков
ЦЗ
72
Александр Сандрачук
ПЗ
10
Руслан Лисакович
ОП
20
Алимхан Зайнивов
ЦП
7
Рамазан Абдурагимов
ЦП
9
Ражаб Магомедов
АП
77
Михаил Костюков
ПВ
Алания
23
Георгий Натабашвили
ВР
19
Аллон Бутаев
ЦЗ
44
Михаил Сухорученко
ЦЗ
10
Батраз Хадарцев
ЛВ
21
Степан Мельников
ЛВ
13
Азамат Засеев
ОП
17
Руслан Дауров
ОП
88
Михаил Бакаев
ОП
57
Вячеслав Кротов
АП
80
Валерий Царукян
АП
7
Батраз Гурциев
ПВ
3-3-2-1-1
1
Волк
5
Ковачевич
13
Кагермазов
34
Храмцов
99
Алибеков
17
Абдуллахи
4
Шумахов
22
Юсупов
47
Глушков
17
Касинтура
28
Сердеров
4-1-1-3-1
25
Солдатенко
15
Плиев
5
Багаев
30
Шавлохов
4
Качмазов
15
Цаллагов
6
Тарба
11
Чочиев
99
Гиоргобиани
15
Хабалов
14
Машуков
13
Кагермазов
77
Сундуков
77
Сундуков
13
Кагермазов
34
Храмцов
72
Сандрачук
72
Сандрачук
34
Храмцов
17
Касинтура
7
Абдурагимов
7
Абдурагимов
17
Касинтура
47
Глушков
9
Магомедов
9
Магомедов
47
Глушков
28
Сердеров
77
Костюков
77
Костюков
28
Сердеров
15
Хабалов
57
Кротов
57
Кротов
15
Хабалов
11
Чочиев
10
Хадарцев
10
Хадарцев
11
Чочиев
4
Качмазов
80
Царукян
80
Царукян
4
Качмазов
6
Тарба
21
Мельников
21
Мельников
6
Тарба
15
Цаллагов
7
Гурциев
7
Гурциев
15
Цаллагов
Остались в запасе
Динамо Мх
Алания
39
Тимур Магомедов
ВР
1
Евгений Гошев
ВР
4
Денис Осокин
ЦЗ
10
Руслан Лисакович
ОП
20
Алимхан Зайнивов
ЦП
Главный тренер
Курбан Бердыев
23
Георгий Натабашвили
ВР
19
Аллон Бутаев
ЦЗ
44
Михаил Сухорученко
ЦЗ
13
Азамат Засеев
ОП
17
Руслан Дауров
ОП
88
Михаил Бакаев
ОП
Главный тренер
Олег Василенко
Остались в запасе
39
Тимур Магомедов
ВР
1
Евгений Гошев
ВР
4
Денис Осокин
ЦЗ
10
Руслан Лисакович
ОП
20
Алимхан Зайнивов
ЦП
Остались в запасе
23
Георгий Натабашвили
ВР
19
Аллон Бутаев
ЦЗ
44
Михаил Сухорученко
ЦЗ
13
Азамат Засеев
ОП
17
Руслан Дауров
ОП
88
Михаил Бакаев
ОП
Главный тренер
Курбан Бердыев
Главный тренер
Олег Василенко
Статистика матча Динамо Мх - Алания
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
2
Матчи команд
Динамо Мх
Россия. Премьер-лига, 16 тур
Локомотив
- : -
29.11.2026
Динамо Мх
Россия. Кубок, 6 тур
Динамо Мх
3 : 0
25.11.2026
Балтика
Россия. Премьер-лига, 15 тур
Динамо Мх
1 : 1
22.11.2026
Спартак
Россия. Премьер-лига, 14 тур
Балтика
0 : 1
08.11.2026
Динамо Мх
Россия. Премьер-лига, 13 тур
Динамо Мх
0 : 3
01.11.2026
Ростов
Россия. Кубок, 5 тур
Крылья Советов
2 : 0
29.10.2026
Динамо Мх
Алания
Россия. 2-я лига Лига А «Золото». Осень, 18 тур
Алания
4 : 1
15.11.2026
Родина-2
Россия. 2-я лига Лига А «Золото». Осень, 17 тур
Алания
0 : 0
08.11.2026
Сибирь
Россия. 2-я лига Лига А «Золото». Осень, 16 тур
Динамо Вл
3 : 0
31.10.2026
Алания
Россия. 2-я лига Лига А «Золото». Осень, 15 тур
Алания
2 : 1
24.10.2026
Калуга
Россия. 2-я лига Лига А «Золото». Осень, 14 тур
Алания
3 : 3
18.10.2026
Машук-КМВ
Информация о матче
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