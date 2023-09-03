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Расписание матчей
PARI Первая лига (ФНЛ) 2026/2027
Акрон - Черноморец
Акрон - Черноморец: обзор матча 03 сентября 2023
Акрон
03.09.2023, воскресенье, 15:00
Россия. Первая лига, 8 тур
0 : 0
Завершен
Черноморец
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Акрон - Черноморец
Желтая карточка
А. Эльдарушев
85'
Замена
С. Макаров
️️️️
И. Чудин
73'
Замена
В. Азаров
️️️️
К. Данилин
73'
Замена
В. Галкин
️️️️
Е. Песегов
67'
Замена
А. Эльдарушев
️️️️
А. Понсе
67'
Замена
А. Килин
️️️️
Р. Апеков
67'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Акрон
13
Сергей Волков
ВР
52
Вадим Конюхов
ЛЗ
15
Егор Данилкин
ЦЗ
26
Неманья Анджелкович
ЦЗ
4
Константин Савичев
ПЗ
11
Руслан Апеков
ЛВ
7
Евгений Песегов
ЦП
2
Давид Хубаев
ЦП
27
Иван Чудин
ЦП
23
Кирилл Данилин
ПВ
9
Андрес Понсе
ЦФ
Главный тренер
Евгений Калешин
Черноморец
1
Даниил Фролкин
ВР
4
Иван Маклаков
ЛЗ
4
Никола Кумбурович
ЦЗ
79
Алексей Гречкин
ЦЗ
17
Денис Фомин
ЦЗ
93
Виктор Гараев
ЦЗ
6
Юрий Будагян
ЦП
10
Шамиль Саадуев
АП
7
Дмитрий Коробов
АП
19
Владислав Руденко
ЦФ
90
Артем Делькин
ЦФ
Главный тренер
Константин Зырянов
Акрон
45
Дэвид Сангаре
ВР
31
Дмитрий Нагаев
ВР
5
Джамалдин Ходжаниязов
ЛЗ
23
Боян Димоски
ЛЗ
19
Марат Бокоев
ЦЗ
6
Сергей Макаров
ОП
99
Максим Палиенко
АП
90
Владислав Галкин
АП
18
Антон Килин
ПВ
99
Владимир Азаров
ЦФ
11
Абу-Саид Эльдарушев
ЦФ
Черноморец
16
Матвей Тюрин
ВР
3
Руслан Хагур
ЛЗ
3
Олег Красильниченко
ЛЗ
55
Владислав Кириленко
ЦЗ
77
Антон Антонов
ЦП
8
Никита Панамарев
ЦП
88
Зикрула Магомедов
ЦП
4-3-2-1
13
Волков
52
Конюхов
15
Данилкин
26
Анджелкович
4
Савичев
7
Песегов
2
Хубаев
27
Чудин
11
Апеков
23
Данилин
9
Понсе
3-2-1-2-2
1
Фролкин
79
Гречкин
17
Фомин
93
Гараев
4
Кумбурович
4
Маклаков
6
Будагян
10
Саадуев
7
Коробов
90
Делькин
19
Руденко
27
Чудин
6
Макаров
6
Макаров
27
Чудин
7
Песегов
90
Галкин
90
Галкин
7
Песегов
11
Апеков
18
Килин
18
Килин
11
Апеков
23
Данилин
99
Азаров
99
Азаров
23
Данилин
9
Понсе
11
Эльдарушев
11
Эльдарушев
9
Понсе
Остались в запасе
Акрон
Черноморец
45
Дэвид Сангаре
ВР
31
Дмитрий Нагаев
ВР
5
Джамалдин Ходжаниязов
ЛЗ
23
Боян Димоски
ЛЗ
19
Марат Бокоев
ЦЗ
99
Максим Палиенко
АП
Главный тренер
Евгений Калешин
3
Руслан Хагур
ЛЗ
16
Матвей Тюрин
ВР
3
Олег Красильниченко
ЛЗ
55
Владислав Кириленко
ЦЗ
77
Антон Антонов
ЦП
8
Никита Панамарев
ЦП
88
Зикрула Магомедов
ЦП
Главный тренер
Константин Зырянов
Остались в запасе
45
Дэвид Сангаре
ВР
31
Дмитрий Нагаев
ВР
5
Джамалдин Ходжаниязов
ЛЗ
23
Боян Димоски
ЛЗ
19
Марат Бокоев
ЦЗ
99
Максим Палиенко
АП
Остались в запасе
3
Руслан Хагур
ЛЗ
16
Матвей Тюрин
ВР
3
Олег Красильниченко
ЛЗ
55
Владислав Кириленко
ЦЗ
77
Антон Антонов
ЦП
8
Никита Панамарев
ЦП
88
Зикрула Магомедов
ЦП
Главный тренер
Евгений Калешин
Главный тренер
Константин Зырянов
Статистика матча Акрон - Черноморец
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
0
Матчи команд
Акрон
Россия. Премьер-лига, 16 тур
Рубин
- : -
28.11.2026
Акрон
Россия. Кубок, 6 тур
Акрон
0 : 1
24.11.2026
ЦСКА
Россия. Премьер-лига, 15 тур
Акрон
0 : 2
21.11.2026
Факел
Россия. Премьер-лига, 14 тур
Спартак
2 : 1
08.11.2026
Акрон
Россия. Премьер-лига, 13 тур
Балтика
2 : 1
01.11.2026
Акрон
Россия. Кубок, 5 тур
Ростов
6 : 1
28.10.2026
Акрон
Черноморец
Россия. PARI Первая лига, 34 тур
Черноморец
2 : 1
16.05.2026
Урал
Россия. PARI Первая лига, 33 тур
Чайка
0 : 2
08.05.2026
Черноморец
Россия. PARI Первая лига, 32 тур
Черноморец
1 : 3
02.05.2026
Родина
Россия. PARI Первая лига, 31 тур
Черноморец
0 : 1
26.04.2026
Сокол
Россия. PARI Первая лига, 30 тур
Нефтехимик
4 : 0
22.04.2026
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