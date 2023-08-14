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Расписание матчей
PARI Первая лига (ФНЛ) 2026/2027
Алания - Торпедо
Алания - Торпедо: обзор матча 14 августа 2023
Алания
14.08.2023, понедельник, 17:00
Россия. Первая лига, 5 тур
2 : 0
Завершен
Торпедо
33'
Н. Гиоргобиани
51'
И. Машуков
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Алания - Торпедо
Желтая карточка
В. Царукян
90'
+6
90'
+2
Желтая карточка
Д. Шамкин
Замена
А. Бутаев
️️️️
А. Хабалов
86'
84'
Желтая карточка
И. Горбунов
Замена
Д. Кобесов
️️️️
И. Машуков
78'
Замена
В. Царукян
️️️️
Б. Гурциев
78'
71'
Замена
И. Горбунов
️️️️
А. Самсонов
71'
Замена
Д. Шамкин
️️️️
Г. Гонгадзе
Замена
Д. Караев
️️️️
А. Чочиев
66'
64'
Желтая карточка
Н. Калугин
59'
Замена
Р. Юзепчук
️️️️
Е. Шляков
59'
Замена
Д. Полоз
️️️️
И. Манелов
58'
Желтая карточка
С. Бородин
Желтая карточка
А. Багаев
56'
ГОЛ! 2:0!
И. Машуков
51'
Замена
З. Тарба
️️️️
С. Мельников
46'
ГОЛ! 1:0!
Н. Гиоргобиани
33'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Алания
25
Ростислав Солдатенко
ВР
15
Константин Плиев
ЦЗ
5
Алан Багаев
ЦЗ
30
Давид Шавлохов
ЦЗ
15
Алан Хабалов
ЛВ
21
Степан Мельников
ЛВ
15
Ибрагим Цаллагов
ОП
99
Николай Гиоргобиани
АП
11
Алан Чочиев
АП
7
Батраз Гурциев
ПВ
14
Ислам Машуков
ЦФ
Главный тренер
Олег Василенко
Торпедо
23
Егор Бабурин
ВР
44
Артем Самсонов
ЛЗ
44
Никита Калугин
ЦЗ
4
Сергей Бородин
ЦЗ
55
Евгений Шляков
ПЗ
97
Марио Чурич
ОП
70
Руслан Червяков
ЦП
27
Александр Орехов
ЦП
2
Ираклий Манелов
ПВ
10
Георгий Гонгадзе
ЦФ
10
Игорь Лебеденко
ЦФ
Главный тренер
Пеп Клотет
Алания
23
Георгий Натабашвили
ВР
19
Аллон Бутаев
ЦЗ
44
Михаил Сухорученко
ЦЗ
10
Батраз Хадарцев
ЛВ
13
Азамат Засеев
ОП
88
Михаил Бакаев
ОП
10
Давид Кобесов
ОП
6
Заур Тарба
ЦП
80
Валерий Царукян
АП
22
Алан Цараев
ПВ
18
Хусаин Норчаев
ЦФ
10
Давид Караев
ЦФ
Торпедо
15
Андрей Бондарь
ВР
3
Александр Иваньков
ЦЗ
77
Роман Юзепчук
ПЗ
99
Глеб Шевченко
ПЗ
17
Игорь Горбунов
ЛВ
7
Дмитрий Полоз
ЛВ
35
Иван Енин
ОП
5
Владимир Москвичев
ОП
8
Алексей Усанов
АП
8
Даниил Шамкин
АП
23
Илья Стефанович
ЦФ
3-1-3-3
25
Солдатенко
15
Плиев
5
Багаев
30
Шавлохов
15
Цаллагов
21
Мельников
11
Чочиев
7
Гурциев
14
Машуков
15
Хабалов
99
Гиоргобиани
4-1-2-1-2
23
Бабурин
55
Шляков
44
Калугин
4
Бородин
44
Самсонов
97
Чурич
70
Червяков
27
Орехов
2
Манелов
10
Лебеденко
10
Гонгадзе
15
Хабалов
19
Бутаев
19
Бутаев
15
Хабалов
14
Машуков
10
Кобесов
10
Кобесов
14
Машуков
21
Мельников
6
Тарба
6
Тарба
21
Мельников
7
Гурциев
80
Царукян
80
Царукян
7
Гурциев
11
Чочиев
10
Караев
10
Караев
11
Чочиев
44
Самсонов
17
Горбунов
17
Горбунов
44
Самсонов
55
Шляков
77
Юзепчук
77
Юзепчук
55
Шляков
10
Гонгадзе
8
Шамкин
8
Шамкин
10
Гонгадзе
2
Манелов
7
Полоз
7
Полоз
2
Манелов
Остались в запасе
Алания
Торпедо
10
Батраз Хадарцев
ЛВ
22
Алан Цараев
ПВ
23
Георгий Натабашвили
ВР
44
Михаил Сухорученко
ЦЗ
13
Азамат Засеев
ОП
88
Михаил Бакаев
ОП
18
Хусаин Норчаев
ЦФ
Главный тренер
Олег Василенко
15
Андрей Бондарь
ВР
3
Александр Иваньков
ЦЗ
99
Глеб Шевченко
ПЗ
35
Иван Енин
ОП
5
Владимир Москвичев
ОП
8
Алексей Усанов
АП
23
Илья Стефанович
ЦФ
Главный тренер
Пеп Клотет
Остались в запасе
10
Батраз Хадарцев
ЛВ
22
Алан Цараев
ПВ
23
Георгий Натабашвили
ВР
44
Михаил Сухорученко
ЦЗ
13
Азамат Засеев
ОП
88
Михаил Бакаев
ОП
18
Хусаин Норчаев
ЦФ
Остались в запасе
15
Андрей Бондарь
ВР
3
Александр Иваньков
ЦЗ
99
Глеб Шевченко
ПЗ
35
Иван Енин
ОП
5
Владимир Москвичев
ОП
8
Алексей Усанов
АП
23
Илья Стефанович
ЦФ
Главный тренер
Олег Василенко
Главный тренер
Пеп Клотет
Статистика матча Алания - Торпедо
2
4
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
4
Матчи команд
Алания
Россия. 2-я лига Лига А «Золото». Осень, 18 тур
Алания
4 : 1
15.11.2026
Родина-2
Россия. 2-я лига Лига А «Золото». Осень, 17 тур
Алания
0 : 0
08.11.2026
Сибирь
Россия. 2-я лига Лига А «Золото». Осень, 16 тур
Динамо Вл
3 : 0
31.10.2026
Алания
Россия. 2-я лига Лига А «Золото». Осень, 15 тур
Алания
2 : 1
24.10.2026
Калуга
Россия. 2-я лига Лига А «Золото». Осень, 14 тур
Алания
3 : 3
18.10.2026
Машук-КМВ
Торпедо
Россия. PARI Первая лига, 21 тур
Торпедо
- : -
05.12.2026
Челябинск
Россия. PARI Первая лига, 20 тур
Торпедо
2 : 0
27.11.2026
СКА-Хабаровск
Россия. PARI Первая лига, 18 тур
Нижний Новгород
3 : 0
21.11.2026
Торпедо
Россия. PARI Первая лига, 19 тур
Волга
0 : 1
14.11.2026
Торпедо
Россия. PARI Первая лига, 17 тур
Торпедо
1 : 0
07.11.2026
Нефтехимик
Россия. PARI Первая лига, 16 тур
КАМАЗ
1 : 1
01.11.2026
Торпедо
Информация о матче
Главный судья:
Иван Абросимов
(Санкт-Петербург)
Помощники судьи:
Павел Новиков (Санкт-Петербург)
Алексей Линкин (Воронеж)
Резервный судья:
Инал Танашев (Нальчик)
Делегат:
Сергей Змиевский (Москва)
Инспектор:
Юрий Чеботарев (Краснодар)
Стадион:
им. С.Билимханова
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