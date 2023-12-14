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Расписание матчей
Болгария. Первая лига
ЦСКА 1948 - Арда
ЦСКА 1948 - Арда: обзор матча 14 декабря 2023
ЦСКА 1948
14.12.2023, четверг, 18:30
Болгария. Первая лига, 18 тур
1 : 0
Завершен
Арда
12'
И. Чочев (П)
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол ЦСКА 1948 - Арда
Замена
M. Atanasov
️️️️
Э. Ценов
90'
+1
76'
Замена
I. Tilev
️️️️
A. Toungara
71'
Замена
I. Kokonov
️️️️
M. Stoev
66'
Желтая карточка
D. Lozev
Замена
Н. Илиев
️️️️
А. Вутов
65'
Желтая карточка
E. Viyachki
61'
Вторая желтая
С. Фуртадо
58'
52'
Желтая карточка
У. Сако
52'
Желтая карточка
A. Gospodinov
52'
Желтая карточка
M. Stoev
Желтая карточка
Э. Ценов
50'
46'
Замена
P. Borukov
️️️️
T. Yordanov
46'
Замена
Р. Цонев
️️️️
I. Yurukov
Желтая карточка
С. Фуртадо
40'
38'
Замена
E. Mami Tetah
️️️️
M. Stoychev
Желтая карточка
А. Вутов
23'
ГОЛ с пенальти! 1:0!
И. Чочев
12'
6'
Желтая карточка
A. Toungara
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
ЦСКА 1948
33
Gennadiy Ganev
ВР
93
Стиви Фуртадо
ЦЗ
23
Emil Viyachki
ЦЗ
4
Héliton
ЦЗ
22
Reyan Daskalov
ЦП
18
Ивайло Чочев
ЦП
39
Антонио Вутов
ЦП
26
Эмил Ценов
ЦП
11
Георгий Русев
ПВ
18
Simeon Vassilev
ЦФ
8
Pedrinho
ЦФ
Главный тренер
Иван Стоянов
Арда
1
Anatoli Gospodinov
ВР
3
Умар Сако
ЦЗ
18
Джалал Гусейнов
ЦЗ
22
Martin Stoychev
ЦЗ
80
Лачезар Котев
ОП
7
Aboubacar Toungara
ЦП
99
Tonislav Yordanov
ЦФ
36
Milen Stoev
ЦФ
12
Iliya Yurukov
ЦФ
20
Deyan Lozev
ЦФ
91
S. Ivanov
ЦФ
Главный тренер
Стамен Белчев
ЦСКА 1948
29
Даниэл Наумов
ВР
30
Mihail Tsonev
ЦЗ
91
Ryan Bidounga
ЦЗ
4
Росен Божинов
ЦЗ
33
Martin Atanasov
ЦП
10
Никола Илиев
АП
99
Бирсент Карагерен
ЦФ
98
Valentin Yoskov
ЦФ
Арда
92
Mesut Yusuf
ВР
6
Plamen Krachunov
ЦЗ
23
Hristo Mitev
ЦЗ
12
Okezie Prince Ebenezer
ЦЗ
7
Радослав Цонев
ЦЗ
17
Ivan Kokonov
ЦФ
33
Ivan Tilev
ЦФ
99
Preslav Borukov
ЦФ
26
El Mami Tetah
ЦФ
3-4-1-2
33
93
Фуртадо
23
4
22
39
Вутов
26
Ценов
18
Чочев
11
Русев
8
18
3-1-1-5
1
3
Сако
18
Гусейнов
22
80
Котев
7
99
91
20
12
36
26
Ценов
33
33
26
Ценов
39
Вутов
10
Илиев
10
Илиев
39
Вутов
12
7
Цонев
7
Цонев
12
36
17
17
36
7
33
33
7
99
99
99
99
22
26
26
22
Остались в запасе
ЦСКА 1948
Арда
29
Даниэл Наумов
ВР
30
Mihail Tsonev
ЦЗ
91
Ryan Bidounga
ЦЗ
4
Росен Божинов
ЦЗ
99
Бирсент Карагерен
ЦФ
98
Valentin Yoskov
ЦФ
Главный тренер
Иван Стоянов
92
Mesut Yusuf
ВР
6
Plamen Krachunov
ЦЗ
23
Hristo Mitev
ЦЗ
12
Okezie Prince Ebenezer
ЦЗ
Главный тренер
Стамен Белчев
Остались в запасе
29
Даниэл Наумов
ВР
30
Mihail Tsonev
ЦЗ
91
Ryan Bidounga
ЦЗ
4
Росен Божинов
ЦЗ
99
Бирсент Карагерен
ЦФ
98
Valentin Yoskov
ЦФ
Остались в запасе
92
Mesut Yusuf
ВР
6
Plamen Krachunov
ЦЗ
23
Hristo Mitev
ЦЗ
12
Okezie Prince Ebenezer
ЦЗ
Главный тренер
Иван Стоянов
Главный тренер
Стамен Белчев
Статистика матча ЦСКА 1948 - Арда
4
1
5
Красные карточки
1
0
Желтые карточки
4
5
Матчи команд
ЦСКА 1948
Болгария. Первая лига, 16 тур
Арда
- : -
29.11.2026
ЦСКА 1948
Болгария. Первая лига, 15 тур
Ботев Враца
1 : 1
22.11.2026
ЦСКА 1948
Болгария. Первая лига, 13 тур
Лудогорец
2 : 2
07.11.2026
ЦСКА 1948
Болгария. Первая лига, 14 тур
ЦСКА 1948
6 : 1
30.10.2026
Спартак Варна
Болгария. Первая лига, 12 тур
ЦСКА 1948
4 : 0
23.10.2026
Ботев
Болгария. Первая лига, 11 тур
ЦСКА 1948
2 : 3
11.10.2026
ЦСКА София
Арда
Болгария. Первая лига, 16 тур
Арда
- : -
29.11.2026
ЦСКА 1948
Болгария. Первая лига, 15 тур
Славия С
1 : 1
21.11.2026
Арда
Болгария. Первая лига, 13 тур
Спартак Варна
3 : 2
08.11.2026
Арда
Болгария. Первая лига, 14 тур
Арда
2 : 1
02.11.2026
Септември
Болгария. Первая лига, 12 тур
Арда
1 : 1
27.10.2026
Левски
Болгария. Первая лига, 11 тур
Лудогорец
5 : 0
12.10.2026
Арда
Информация о матче
Главный судья:
Vasimir El Hatib, Bulgaria
Стадион:
Bistritsa Stadium, Bistritsa
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