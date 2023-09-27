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Расписание матчей
Болгария. Первая лига
Лудогорец - Локомотив Пл
Лудогорец - Локомотив Пл: обзор матча 27 сентября 2023
Лудогорец
27.09.2023, среда, 20:30
Болгария. Первая лига, 11 тур
1 : 1
Завершен
Локомотив Пл
9'
Б. Текпетей
86'
P. Andreev
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Лудогорец - Локомотив Пл
Желтая карточка
А. Витри
90'
+9
90'
+8
Желтая карточка
Г. Минчев
90'
+7
Желтая карточка
J. Segura
90'
+6
Желтая карточка
Д. Хоркаш
Замена
М. Тиссера
️️️️
К. Гонсалвеш
87'
86'
ГОЛ! 1:1!
P. Andreev
76'
Замена
️️️️
D. Babacar
Замена
П. Наресси
️️️️
И. Йорданов
72'
Замена
С. Делев
️️️️
Р. Секо
72'
Замена
Рик
️️️️
К. Видаль
61'
Замена
М. Шуиар
️️️️
Б. Текпетей
61'
50'
Замена
P. Andreev
️️️️
A. Bedor Conteh
45'
Желтая карточка
A. Bedor Conteh
39'
Желтая карточка
Эвандро
ГОЛ! 1:0!
Б. Текпетей
Пас отдал
Я. Пиотровски
9'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Лудогорец
21
Симон Слуга
ВР
19
Ноа Сонко Сундберг
ЦЗ
24
Оливье Вердон
ЦЗ
16
Аслак Витри
ПЗ
17
Сон
ПЗ
5
Клауде Гонсалвеш
ОП
24
Якуб Пиотровски
ЦП
8
Иван Йорданов
ЦП
11
Кайо Видаль
ПВ
37
Бернард Текпетей
ПВ
12
Руан Секо
ЦФ
Главный тренер
Анте Шимунджа
Локомотив Пл
23
Динко Хоркаш
ВР
12
Efe Ali
ЦЗ
4
Jorge Segura
ЦЗ
71
Оливье Камдем
ПЗ
11
Эвандро
ЦП
16
Hristo Ivanov
ЦП
11
Giovanny
ЦП
17
Alpha Bedor Conteh
ЦП
9
Георги Минчев
ЦФ
14
A. Lyaskov
ЦФ
11
D. Babacar
ЦФ
Главный тренер
Александар Томаш
Лудогорец
22
Сержио Падт
ВР
4
Франко Руссо
ЦЗ
8
Мунир Шуиар
ЛВ
8
Тодор Неделев
ЦП
6
Педро Наресси
ЦП
8
Доминик Янков
АП
37
Рик
ПВ
7
Спас Делев
ЦФ
17
Матиас Тиссера
ЦФ
Локомотив Пл
81
Kristian Tomov
ВР
16
Kristiyan Peshov
ЦЗ
22
Aleksandr Georgiev
ЦЗ
15
Лео Сена
ОП
33
Georgi Karakashev
ЦП
18
Petar Andreev
ЦП
24
Martin Paskalev
ЦФ
4-1-2-2-1
21
Слуга
16
Витри
19
Сонко Сундберг
24
Вердон
17
Сон
5
Гонсалвеш
24
Пиотровски
8
Йорданов
11
Видаль
37
Текпетей
12
Секо
3-4-3
23
Хоркаш
71
Камдем
4
12
16
11
17
11
Эвандро
11
14
9
Минчев
8
Йорданов
6
Наресси
6
Наресси
8
Йорданов
37
Текпетей
8
Шуиар
8
Шуиар
37
Текпетей
11
Видаль
37
Рик
37
Рик
11
Видаль
12
Секо
7
Делев
7
Делев
12
Секо
5
Гонсалвеш
17
Тиссера
17
Тиссера
5
Гонсалвеш
17
18
18
17
Остались в запасе
Лудогорец
Локомотив Пл
22
Сержио Падт
ВР
4
Франко Руссо
ЦЗ
8
Тодор Неделев
ЦП
8
Доминик Янков
АП
Главный тренер
Анте Шимунджа
81
Kristian Tomov
ВР
16
Kristiyan Peshov
ЦЗ
22
Aleksandr Georgiev
ЦЗ
15
Лео Сена
ОП
33
Georgi Karakashev
ЦП
24
Martin Paskalev
ЦФ
Главный тренер
Александар Томаш
Остались в запасе
22
Сержио Падт
ВР
4
Франко Руссо
ЦЗ
8
Тодор Неделев
ЦП
8
Доминик Янков
АП
Остались в запасе
81
Kristian Tomov
ВР
16
Kristiyan Peshov
ЦЗ
22
Aleksandr Georgiev
ЦЗ
15
Лео Сена
ОП
33
Georgi Karakashev
ЦП
24
Martin Paskalev
ЦФ
Главный тренер
Анте Шимунджа
Главный тренер
Александар Томаш
Статистика матча Лудогорец - Локомотив Пл
1
5
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
5
Матчи команд
Лудогорец
Болгария. Первая лига, 16 тур
Ботев Враца
- : -
28.11.2026
Лудогорец
Болгария. Первая лига, 15 тур
Лудогорец
1 : 0
23.11.2026
Дунав
Болгария. Первая лига, 13 тур
Лудогорец
2 : 2
07.11.2026
ЦСКА 1948
Болгария. Первая лига, 14 тур
Локомотив Пл
0 : 3
31.10.2026
Лудогорец
Болгария. Первая лига, 12 тур
ЦСКА София
2 : 0
26.10.2026
Лудогорец
Болгария. Первая лига, 11 тур
Лудогорец
5 : 0
12.10.2026
Арда
Локомотив Пл
Болгария. Первая лига, 16 тур
Локомотив Пл
- : -
28.11.2026
Спартак Варна
Болгария. Первая лига, 15 тур
Септември
0 : 0
20.11.2026
Локомотив Пл
Болгария. Первая лига, 13 тур
Ботев Враца
1 : 2
07.11.2026
Локомотив Пл
Болгария. Первая лига, 14 тур
Локомотив Пл
0 : 3
31.10.2026
Лудогорец
Болгария. Первая лига, 12 тур
Локомотив Пл
0 : 0
26.10.2026
Славия С
Болгария. Первая лига, 11 тур
Локомотив
1 : 1
10.10.2026
Локомотив Пл
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