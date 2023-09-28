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Расписание матчей
Болгария. Первая лига
Крумовград - Арда
Крумовград - Арда: обзор матча 28 сентября 2023
Крумовград
28.09.2023, четверг, 18:00
Болгария. Первая лига, 11 тур
1 : 3
Завершен
Арда
63'
D. Raposo
4'
Д. Гусейнов
17'
P. Borukov
30'
У. Сако
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Крумовград - Арда
Желтая карточка
B. Bonev
84'
83'
Желтая карточка
M. Stoev
Замена
O. Yusein
️️️️
D. Miljanovic
82'
Замена
Р. Сенхаджи
️️️️
K. Pehlivanov
82'
81'
Замена
H. Mitev
️️️️
A. Toungara
77'
Замена
I. Tilev
️️️️
Р. Цонев
76'
Замена
M. Stoev
️️️️
S. Ivanov
Замена
J. Granado
️️️️
A. Georgiev
75'
Замена
R. Areias
️️️️
Z. Pehlivanov
74'
64'
Замена
I. Yurukov
️️️️
Л. Котев
64'
Замена
T. Yordanov
️️️️
P. Borukov
ГОЛ! 1:3!
D. Raposo
63'
Замена
B. Bonev
️️️️
S. Ussein
57'
30'
ГОЛ! 0:3!
У. Сако
Пас отдал
Р. Цонев
17'
ГОЛ! 0:2!
P. Borukov
4'
ГОЛ! 0:1!
Д. Гусейнов
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Крумовград
22
Yanko Georgiev
ВР
23
Kaloyan Pehlivanov
ЦЗ
2
Dzuniet Ali
ЦЗ
13
Diego Raposo
ЦП
20
Serkan Ussein
ЦП
14
Daniel Miljanovic
ЦП
6
Zhak Pehlivanov
ЦП
20
Александар Колев
ЦФ
11
Aleksandar Georgiev
ЦФ
23
Матей Шимич
ЦФ
21
Vyacheslav Velev
ЦФ
Главный тренер
Неманья Милянович
Арда
1
Anatoli Gospodinov
ВР
3
Умар Сако
ЦЗ
18
Джалал Гусейнов
ЦЗ
22
Martin Stoychev
ЦЗ
7
Радослав Цонев
ЦЗ
80
Лачезар Котев
ОП
7
Aboubacar Toungara
ЦП
17
Ivan Kokonov
ЦФ
20
Deyan Lozev
ЦФ
91
S. Ivanov
ЦФ
99
Preslav Borukov
ЦФ
Главный тренер
Стамен Белчев
Крумовград
21
Blagoy Makendzhiev
ВР
21
Jefferson Granado
ЦЗ
43
Klaidher Macedo
ЦЗ
72
Райан Сенхаджи
ЦЗ
20
Dzhuneyt Yashar
ЦЗ
44
Biser Bonev
ЦП
88
Renan Areias
ЦП
11
Oktay Yusein
ЦФ
80
Kitan Vasilev
ЦФ
Арда
24
Ivan Dichevski
ВР
6
Plamen Krachunov
ЦЗ
23
Hristo Mitev
ЦЗ
12
Okezie Prince Ebenezer
ЦЗ
8
Stanislav Dyulgerov
ЦП
99
Tonislav Yordanov
ЦФ
36
Milen Stoev
ЦФ
33
Ivan Tilev
ЦФ
12
Iliya Yurukov
ЦФ
2-4-4
22
23
2
13
14
6
20
20
Колев
21
23
Шимич
11
4-1-1-4
1
18
Гусейнов
22
7
Цонев
3
Сако
80
Котев
7
99
91
20
17
11
21
21
11
23
72
Сенхаджи
72
Сенхаджи
23
20
44
44
20
6
88
88
6
14
11
11
14
7
23
23
7
99
99
99
99
91
36
36
91
7
Цонев
33
33
7
Цонев
80
Котев
12
12
80
Котев
Остались в запасе
Крумовград
Арда
21
Blagoy Makendzhiev
ВР
43
Klaidher Macedo
ЦЗ
20
Dzhuneyt Yashar
ЦЗ
80
Kitan Vasilev
ЦФ
Главный тренер
Неманья Милянович
24
Ivan Dichevski
ВР
6
Plamen Krachunov
ЦЗ
12
Okezie Prince Ebenezer
ЦЗ
8
Stanislav Dyulgerov
ЦП
Главный тренер
Стамен Белчев
Остались в запасе
21
Blagoy Makendzhiev
ВР
43
Klaidher Macedo
ЦЗ
20
Dzhuneyt Yashar
ЦЗ
80
Kitan Vasilev
ЦФ
Остались в запасе
24
Ivan Dichevski
ВР
6
Plamen Krachunov
ЦЗ
12
Okezie Prince Ebenezer
ЦЗ
8
Stanislav Dyulgerov
ЦП
Главный тренер
Неманья Милянович
Главный тренер
Стамен Белчев
Статистика матча Крумовград - Арда
1
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
1
Матчи команд
Крумовград
Болгария. Первая лига, 7 тур
Крумовград
1 : 2
25.05.2025
Септември
Болгария. Первая лига, 6 тур
ЦСКА 1948
2 : 0
19.05.2025
Крумовград
Болгария. Первая лига, 5 тур
Крумовград
0 : 1
15.05.2025
Славия С
Болгария. Первая лига, 4 тур
Ботев Враца
1 : 0
11.05.2025
Крумовград
Болгария. Первая лига, 3 тур
Крумовград
0 : 4
06.05.2025
Локомотив Пл
Арда
Болгария. Первая лига, 16 тур
Арда
- : -
29.11.2026
ЦСКА 1948
Болгария. Первая лига, 15 тур
Славия С
1 : 1
21.11.2026
Арда
Болгария. Первая лига, 13 тур
Спартак Варна
3 : 2
08.11.2026
Арда
Болгария. Первая лига, 14 тур
Арда
2 : 1
02.11.2026
Септември
Болгария. Первая лига, 12 тур
Арда
1 : 1
27.10.2026
Левски
Болгария. Первая лига, 11 тур
Лудогорец
5 : 0
12.10.2026
Арда
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