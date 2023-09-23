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Расписание матчей
Болгария. Первая лига
Локомотив Пл - Славия С
Локомотив Пл - Славия С: обзор матча 23 сентября 2023
Локомотив Пл
23.09.2023, суббота, 17:30
Болгария. Первая лига, 10 тур
2 : 0
Завершен
Славия С
70'
A. Bedor Conteh
73'
A. Bedor Conteh
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Локомотив Пл - Славия С
86'
Желтая карточка
Д. Александров
Замена
G. Karakashev
️️️️
Эвандро
84'
77'
Замена
K. Stoyanov
️️️️
E. Dost
77'
Замена
V. Nikolov
️️️️
Г. Иванов
ГОЛ! 2:0!
A. Bedor Conteh
73'
ГОЛ! 1:0!
A. Bedor Conteh
70'
Замена
P. Andreev
️️️️
D. Babacar
61'
Замена
A. Bedor Conteh
️️️️
Д. Илиев
61'
46'
Замена
E. Stoev
️️️️
T. Tasev
46'
Замена
Д. Александров
️️️️
K. Dobrev
36'
Желтая карточка
Г. Иванов
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Локомотив Пл
23
Динко Хоркаш
ВР
12
Efe Ali
ЦЗ
4
Jorge Segura
ЦЗ
71
Оливье Камдем
ПЗ
11
Эвандро
ЦП
16
Hristo Ivanov
ЦП
11
Giovanny
ЦП
14
Димитар Илиев
ЦФ
14
A. Lyaskov
ЦФ
11
D. Babacar
ЦФ
9
Георги Минчев
ЦФ
Главный тренер
Александар Томаш
Славия С
92
Светослав Вуцов
ВР
50
Эртан Томбак
ЦЗ
3
Martin Georgiev
ЦЗ
37
Ventsislav Kerchev
ЦЗ
4
Veljko Jelenkovic
ЦП
5
Erol Dost
ЦП
33
Галин Иванов
ЦП
73
Иван Минчев
ЦП
88
Toni Tasev
ЦФ
27
Emil Martinov
ЦФ
17
Kristian Dobrev
ЦФ
Главный тренер
Хосе Мари Бакеро
Локомотив Пл
81
Kristian Tomov
ВР
16
Kristiyan Peshov
ЦЗ
15
Лео Сена
ОП
18
Petar Andreev
ЦП
17
Alpha Bedor Conteh
ЦП
33
Georgi Karakashev
ЦП
22
Ivaylo Ivanov
ЦП
24
Martin Paskalev
ЦФ
Славия С
21
Nikolay Krastev
ВР
71
Kristiyan Stoyanov
ЦЗ
27
Сибири Кейта
ЦП
119
Chung Nguyen Do
ЦП
10
Vladimir Nikolov
ЦФ
77
E. Stoev
ЦФ
7
Roberto Iliev Raychev
ЦФ
35
Martin Sorakov
ЦФ
7
Денислав Александров
ЦФ
3-3-4
23
Хоркаш
12
4
71
Камдем
11
Эвандро
16
11
14
Илиев
9
Минчев
11
14
3-4-3
92
Вуцов
50
Томбак
3
37
5
33
Иванов
73
Минчев
4
17
27
88
11
18
18
11
14
Илиев
17
17
14
Илиев
11
Эвандро
33
33
11
Эвандро
5
71
71
5
33
Иванов
10
10
33
Иванов
88
77
77
88
17
7
Александров
7
Александров
17
Остались в запасе
Локомотив Пл
Славия С
81
Kristian Tomov
ВР
16
Kristiyan Peshov
ЦЗ
15
Лео Сена
ОП
22
Ivaylo Ivanov
ЦП
24
Martin Paskalev
ЦФ
Главный тренер
Александар Томаш
21
Nikolay Krastev
ВР
27
Сибири Кейта
ЦП
119
Chung Nguyen Do
ЦП
7
Roberto Iliev Raychev
ЦФ
35
Martin Sorakov
ЦФ
Главный тренер
Хосе Мари Бакеро
Остались в запасе
81
Kristian Tomov
ВР
16
Kristiyan Peshov
ЦЗ
15
Лео Сена
ОП
22
Ivaylo Ivanov
ЦП
24
Martin Paskalev
ЦФ
Остались в запасе
21
Nikolay Krastev
ВР
27
Сибири Кейта
ЦП
119
Chung Nguyen Do
ЦП
7
Roberto Iliev Raychev
ЦФ
35
Martin Sorakov
ЦФ
Главный тренер
Александар Томаш
Главный тренер
Хосе Мари Бакеро
Статистика матча Локомотив Пл - Славия С
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
2
Матчи команд
Локомотив Пл
Болгария. Первая лига, 16 тур
Локомотив Пл
- : -
28.11.2026
Спартак Варна
Болгария. Первая лига, 15 тур
Септември
0 : 0
20.11.2026
Локомотив Пл
Болгария. Первая лига, 13 тур
Ботев Враца
1 : 2
07.11.2026
Локомотив Пл
Болгария. Первая лига, 14 тур
Локомотив Пл
0 : 3
31.10.2026
Лудогорец
Болгария. Первая лига, 12 тур
Локомотив Пл
0 : 0
26.10.2026
Славия С
Болгария. Первая лига, 11 тур
Локомотив
1 : 1
10.10.2026
Локомотив Пл
Славия С
Болгария. Первая лига, 17 тур
Славия С
- : -
04.12.2026
Ботев Враца
Болгария. Первая лига, 16 тур
Локомотив
0 : 0
27.11.2026
Славия С
Болгария. Первая лига, 15 тур
Славия С
1 : 1
21.11.2026
Арда
Болгария. Первая лига, 13 тур
Славия С
0 : 0
07.11.2026
Черно Море
Болгария. Первая лига, 14 тур
ЦСКА София
0 : 0
31.10.2026
Славия С
Болгария. Первая лига, 12 тур
Локомотив Пл
0 : 0
26.10.2026
Славия С
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Локомотив Пл
Славия С
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1
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2017.01.21 15:28
4
Российский футболист перешел в болгарский клуб
2025.02.18 11:57
1
Три товарищеских матча в Белеке с участием клубов РПЛ в среду были сорваны
2025.01.23 00:30
ЦСКА может отдать 19-летнего Карпова в аренду болгарской «Славии»
2021.09.04 10:23
7
Тарханов покинет «Енисей» ради возвращения в софийскую «Славию»
2020.09.19 11:17
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