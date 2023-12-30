Введите ваш ник на сайте
Новости команд
Все
Спартак К
Волга
Глушаков расторг контракт со «Спартаком» из Костромы
30 января, 20:20
3
В костромском «Спартаке» высказались о прохождении Глушаковым сборов с «Ростовом»
11 января, 12:47
0
Глушаков поедет на сборы с клубом РПЛ
11 января, 10:41
1
Глушаков не полетел на сбор «Спартака» из Костромы
10 января, 21:45
1
Глушаков поделился планами на 2024-й год
30 декабря 2023, 16:52
1
Глушаков расторг контракт со «Спартаком» из Костромы
30 января, 20:20
3
В костромском «Спартаке» высказались о прохождении Глушаковым сборов с «Ростовом»
11 января, 12:47
0
Глушаков поедет на сборы с клубом РПЛ
11 января, 10:41
1
Глушаков не полетел на сбор «Спартака» из Костромы
10 января, 21:45
1
Глушаков поделился планами на 2024-й год
30 декабря 2023, 16:52
1
Помазун назвал причины пропущенных голов в матче с Кенией
17 октября 2023, 08:27
4
«Пускай кушает с борщом»: фанат «Волги» подарил вратарю кусок сала
20 августа 2023, 19:09
3
Определились все команды, вылетевшие из Первой лиги: в их числе «Уфа»
3 июня 2023, 16:16
5
Суд определился с наказанием для болельщика, бросившего банан в Вендела
31 марта 2023, 13:59
6
Карадениз перед началом матча «Рубина» покатил мяч на Лисаковича. Через две минуты белорус забил в стиле Гекдениза
13 марта 2023, 19:39
1
Больше новостей
Последние матчи
Все
Спартак К
Волга
Россия. 2-я лига Лига А «Серебро». Весна, 1 тур
Машук-КМВ
1 : 1
02.03.2024
Волга
Россия. 2-я лига Лига А «Серебро». Весна, 1 тур
Химик
0 : 2
02.03.2024
Спартак К
Россия. 2-я лига Лига А «Серебро». Весна, 1 тур
Химик
0 : 2
02.03.2024
Спартак К
Россия. 2-я лига Лига А «Серебро». Весна, 1 тур
Машук-КМВ
1 : 1
02.03.2024
Волга

Спартак К - Волга - 30 июля 2023

Спартак К
30.07.2023, воскресенье, 14:00
Россия. 2-я лига Лига А «Золото». Осень, 3 тур
3 : 2
Матч завершен
Смотреть трансляцию
Волга
Матч
Протокол
Статистика
Личные встречи
Таблица
Комментарии
Статистика матча Спартак К - Волга
Информация о матче
Стадион:
Урожай
Россия
Мобильная версия
Архив О нас Пользовательское соглашение
18+