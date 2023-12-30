Глушаков поделился планами на 2024-й год

Глушаков не полетел на сбор «Спартака» из Костромы

Глушаков поедет на сборы с клубом РПЛ

В костромском «Спартаке» высказались о прохождении Глушаковым сборов с «Ростовом»

Глушаков расторг контракт со «Спартаком» из Костромы

Глушаков поделился планами на 2024-й год

Глушаков не полетел на сбор «Спартака» из Костромы

Глушаков поедет на сборы с клубом РПЛ

В костромском «Спартаке» высказались о прохождении Глушаковым сборов с «Ростовом»

Глушаков расторг контракт со «Спартаком» из Костромы

Помазун назвал причины пропущенных голов в матче с Кенией

«Пускай кушает с борщом»: фанат «Волги» подарил вратарю кусок сала

Определились все команды, вылетевшие из Первой лиги: в их числе «Уфа»

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