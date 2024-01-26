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Расписание матчей
Германия. Вторая Бундеслига
Ганновер-96 - Нюрнберг
Ганновер-96 - Нюрнберг: обзор матча 26 января 2024
Ганновер-96
26.01.2024, пятница, 20:30
Германия. Вторая Бундеслига, 19 тур
3 : 0
Завершен
Нюрнберг
6'
Х. Нильсен
38'
Х. Нильсен
90+2'
С. Тойхерт
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Ганновер-96 - Нюрнберг
ГОЛ! 3:0!
С. Тойхерт
Пас отдал
А. Фогльзаммер
90'
+2
Замена
Б. Арри-Мби
️️️️
Д. Кен
89'
Замена
М. Дамар
️️️️
E. Leopold
88'
Желтая карточка
А. Фогльзаммер
85'
Замена
М. Кристиансен
️️️️
Х. Нильсен
82'
Желтая карточка
Х. Нильсен
81'
74'
Желтая карточка
Д. Узун
73'
Замена
J. Kania
️️️️
С. Андерссон
Замена
С. Тойхерт
️️️️
Н. Тресольди
72'
46'
Замена
Л. Шлаймер
️️️️
K. Okunuki
46'
Замена
Э. Векессер
️️️️
Б. Голлер
46'
Замена
Й. Гайс
️️️️
Й. Кастроп
46'
Замена
Я. Гьямера
️️️️
Э. Валентини
ГОЛ! 2:0!
Х. Нильсен
Пас отдал
Д. Кен
38'
ГОЛ! 1:0!
Х. Нильсен
Пас отдал
E. Leopold
6'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Ганновер-96
20
Рон-Роберт Цилер
(К)
ВР
23
Марцель Хальстенберг
ЛЗ
17
Деррик Кен
ЛЗ
5
Фил Нойман
ЦЗ
2
Сеи Муроя
ПЗ
6
Фабиан Кунце
ОП
15
Себастьян Эрнст
ЦП
8
Enzo Leopold
ЦП
29
Kolja Oudenne
ЦФ
7
Хавард Нильсен
ЦФ
7
Николо Тресольди
ЦФ
Главный тренер
Штефан Ляйтль
Нюрнберг
38
Яннес Хорн
ЛЗ
11
Натаниэль Браун
ЛЗ
4
Иван Маркес
ЦЗ
22
Энрико Валентини
(К)
ПЗ
6
Флориан Флик
ОП
17
Йенс Кастроп
ЦП
44
Kanji Okunuki
ЦП
14
Бенжамин Голлер
ПВ
25
Carl Klaus
ЦФ
20
Себастьян Андерссон
ЦФ
42
Джан Узун
ЦФ
Главный тренер
Борис Шоммерс
Ганновер-96
30
Лео Вайнкауф
ВР
49
Янник Люрс
ЦЗ
26
Брайт Арри-Мби
ЦЗ
23
Янник Дем
ПЗ
13
Макс Кристиансен
ЦП
21
Луис Шауб
ЦП
20
Мухаммед Дамар
АП
9
Андреас Фогльзаммер
ЦФ
36
Седрик Тойхерт
ЦФ
Нюрнберг
26
Кристиан Матениа
ВР
13
Эрик Векессер
ЛЗ
15
Ахмет Гюрлеен
ЦЗ
30
Ян Гьямера
ПЗ
29
Финн Ельч
ЦП
30
Йоханнес Гайс
ЦП
8
Тайлан Думан
ЦП
37
Лукас Шлаймер
ЦФ
9
Julian Kania
ЦФ
4-1-2-3
20
Цилер
17
Кен
23
Хальстенберг
5
Нойман
2
Муроя
6
Кунце
15
Эрнст
8
7
Тресольди
7
Нильсен
29
4-1-2-1-3
22
Валентини
38
Хорн
4
Маркес
11
Браун
6
Флик
17
Кастроп
44
14
Голлер
42
Узун
20
Андерссон
25
17
Кен
26
Арри-Мби
26
Арри-Мби
17
Кен
7
Нильсен
13
Кристиансен
13
Кристиансен
7
Нильсен
8
20
Дамар
20
Дамар
8
7
Тресольди
36
Тойхерт
36
Тойхерт
7
Тресольди
14
Голлер
13
Векессер
13
Векессер
14
Голлер
22
Валентини
30
Гьямера
30
Гьямера
22
Валентини
17
Кастроп
30
Гайс
30
Гайс
17
Кастроп
44
37
Шлаймер
37
Шлаймер
44
20
Андерссон
9
9
20
Андерссон
Остались в запасе
Ганновер-96
Нюрнберг
30
Лео Вайнкауф
ВР
49
Янник Люрс
ЦЗ
23
Янник Дем
ПЗ
21
Луис Шауб
ЦП
9
Андреас Фогльзаммер
ЦФ
Главный тренер
Штефан Ляйтль
26
Кристиан Матениа
ВР
15
Ахмет Гюрлеен
ЦЗ
29
Финн Ельч
ЦП
8
Тайлан Думан
ЦП
Главный тренер
Борис Шоммерс
Остались в запасе
30
Лео Вайнкауф
ВР
49
Янник Люрс
ЦЗ
23
Янник Дем
ПЗ
21
Луис Шауб
ЦП
9
Андреас Фогльзаммер
ЦФ
Остались в запасе
26
Кристиан Матениа
ВР
15
Ахмет Гюрлеен
ЦЗ
29
Финн Ельч
ЦП
8
Тайлан Думан
ЦП
Главный тренер
Штефан Ляйтль
Главный тренер
Борис Шоммерс
Статистика матча Ганновер-96 - Нюрнберг
2
1
Всего ударов по воротам
29
13
Удары в створ
11
1
Владение мячом %
49
51
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
1
Угловые удары
7
5
Нарушения
14
8
Количество передач
384
416
Сейвы
1
8
Точность передач %
82
81
Удары мимо ворот
12
5
Блокированные удары
6
7
Удары из пределов штрафной
24
6
Удары из-за пределов штрафной
5
7
Матчи команд
Ганновер-96
Германия. Вторая Бундеслига, 13 тур
Оснабрюк
- : -
28.11.2026
Ганновер-96
Германия. Вторая Бундеслига, 12 тур
Ганновер-96
2 : 1
21.11.2026
Гройтер Фюрт
Германия. Вторая Бундеслига, 11 тур
Хайденхайм
2 : 2
08.11.2026
Ганновер-96
Германия. Вторая Бундеслига, 10 тур
Ганновер-96
2 : 1
01.11.2026
Динамо Дрезден
Германия. Кубок, 1/16 финала
Ганновер-96
0 : 2
28.10.2026
Кайзерслаутерн
Германия. Вторая Бундеслига, 9 тур
Айнтрахт
2 : 0
25.10.2026
Ганновер-96
Нюрнберг
Германия. Вторая Бундеслига, 14 тур
Нюрнберг
- : -
05.12.2026
Бохум
Германия. Вторая Бундеслига, 13 тур
Хайденхайм
3 : 1
27.11.2026
Нюрнберг
Германия. Вторая Бундеслига, 12 тур
Нюрнберг
1 : 2
21.11.2026
Айнтрахт
Германия. Вторая Бундеслига, 11 тур
Нюрнберг
2 : 0
07.11.2026
Дармштадт
Германия. Вторая Бундеслига, 10 тур
Санкт-Паули
1 : 3
01.11.2026
Нюрнберг
Германия. Кубок, 1/16 финала
Байер
5 : 2
28.10.2026
Нюрнберг
Информация о матче
Главный судья:
Патрик Швенгерс
(Травемюнде)
Стадион:
Heinz-von-Heiden-Arena, Hannover
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