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Расписание матчей
Германия. Вторая Бундеслига
Хольштайн - Ганновер-96
Хольштайн - Ганновер-96: обзор матча 16 декабря 2023
Хольштайн
16.12.2023, суббота, 22:30
Германия. Вторая Бундеслига, 17 тур
3 : 0
Завершен
Ганновер-96
26'
Т. Беккер
27'
Ф. Арп
45'
Ф. Арп
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Хольштайн - Ганновер-96
Желтая карточка
Ш. Мачино
90'
+1
Замена
Н. Ремберг
️️️️
М. Ивежич
90'
+1
86'
Замена
Я. Дем
️️️️
С. Муроя
86'
Замена
Б. Арри-Мби
️️️️
Х. Нильсен
Замена
М. Шульц
️️️️
Ф. Порат
84'
Замена
Л. Розенбом
️️️️
Т. Беккер
83'
78'
Замена
С. Эрнст
️️️️
А. Фогльзаммер
66'
Вторая желтая
М. Кристиансен
Замена
М. Коменда
️️️️
Т. Роте
64'
57'
Желтая карточка
М. Кристиансен
Желтая карточка
Т. Роте
47'
Замена
Х. Арон Фридйонссон
️️️️
Ф. Арп
46'
46'
Замена
М. Кристиансен
️️️️
E. Leopold
ГОЛ! 3:0!
Ф. Арп
Пас отдал
Т. Беккер
45'
ГОЛ! 2:0!
Ф. Арп
Пас отдал
Л. Холтби
27'
ГОЛ! 1:0!
Т. Беккер
Пас отдал
Ф. Порат
26'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Хольштайн
4
Том Роте
ЛЗ
8
Тимо Беккер
ЦЗ
3
Colin Noah Kleine-Bekel
ЦЗ
4
Патрик Эррас
ОП
90
Льюис Холтби
ЦП
5
Марко Ивежич
ЦП
16
Филипп Сандер
(К)
ЦП
7
Фиете Арп
ЦФ
1
Тимон Вайнер
ЦФ
27
Финн Порат
ЦФ
18
Шуто Мачино
ЦФ
Ганновер-96
20
Рон-Роберт Цилер
(К)
ВР
23
Марцель Хальстенберг
ЛЗ
17
Деррик Кен
ЛЗ
5
Фил Нойман
ЦЗ
31
Julian BÃ¶rner
ЦЗ
2
Сеи Муроя
ПЗ
6
Фабиан Кунце
ОП
8
Enzo Leopold
ЦП
7
Хавард Нильсен
ЦФ
29
Kolja Oudenne
ЦФ
9
Андреас Фогльзаммер
ЦФ
Главный тренер
Штефан Ляйтль
Хольштайн
31
Marcel Engelhardt
ВР
23
Лассе Розенбом
ЦЗ
10
Марвин Шульц
ЦЗ
21
Николай Ремберг
ЦП
11
Хольмберт Арон Фридйонссон
ЦФ
3
Марко Коменда
ЦФ
32
Jonas Sterner
ЦФ
8
Йосуа Меес
ЦФ
7
Ba-Muaka Simakala
ЦФ
Ганновер-96
30
Лео Вайнкауф
ВР
26
Брайт Арри-Мби
ЦЗ
49
Янник Люрс
ЦЗ
23
Янник Дем
ПЗ
15
Себастьян Эрнст
ЦП
13
Макс Кристиансен
ЦП
20
Мухаммед Дамар
АП
36
Седрик Тойхерт
ЦФ
7
Николо Тресольди
ЦФ
3-1-3-4
4
Роте
3
8
Беккер
4
Эррас
90
Холтби
5
Ивежич
16
Сандер
7
Арп
18
Мачино
27
Порат
1
Вайнер
3-3-1-3
20
Цилер
23
Хальстенберг
5
Нойман
31
2
Муроя
6
Кунце
17
Кен
8
9
Фогльзаммер
29
7
Нильсен
8
Беккер
23
Розенбом
23
Розенбом
8
Беккер
27
Порат
10
Шульц
10
Шульц
27
Порат
5
Ивежич
21
Ремберг
21
Ремберг
5
Ивежич
7
Арп
11
Фридйонссон
11
Фридйонссон
7
Арп
4
Роте
3
Коменда
3
Коменда
4
Роте
7
Нильсен
26
Арри-Мби
26
Арри-Мби
7
Нильсен
2
Муроя
23
Дем
23
Дем
2
Муроя
9
Фогльзаммер
15
Эрнст
15
Эрнст
9
Фогльзаммер
8
13
Кристиансен
13
Кристиансен
8
Остались в запасе
Хольштайн
Ганновер-96
31
Marcel Engelhardt
ВР
32
Jonas Sterner
ЦФ
8
Йосуа Меес
ЦФ
7
Ba-Muaka Simakala
ЦФ
30
Лео Вайнкауф
ВР
49
Янник Люрс
ЦЗ
20
Мухаммед Дамар
АП
36
Седрик Тойхерт
ЦФ
7
Николо Тресольди
ЦФ
Главный тренер
Штефан Ляйтль
Остались в запасе
31
Marcel Engelhardt
ВР
32
Jonas Sterner
ЦФ
8
Йосуа Меес
ЦФ
7
Ba-Muaka Simakala
ЦФ
Остались в запасе
30
Лео Вайнкауф
ВР
49
Янник Люрс
ЦЗ
20
Мухаммед Дамар
АП
36
Седрик Тойхерт
ЦФ
7
Николо Тресольди
ЦФ
Главный тренер
Штефан Ляйтль
Статистика матча Хольштайн - Ганновер-96
2
1
1
Всего ударов по воротам
6
8
Удары в створ
5
1
Владение мячом %
54
46
Красные карточки
0
1
Желтые карточки
2
1
Угловые удары
0
3
Нарушения
7
7
Офсайды
1
1
Количество передач
199
160
Сейвы
1
2
Точность передач %
84
85
Удары мимо ворот
0
7
Блокированные удары
1
0
Удары из пределов штрафной
5
3
Удары из-за пределов штрафной
1
5
Матчи команд
Хольштайн
Германия. Вторая Бундеслига, 13 тур
Хольштайн
- : -
28.11.2026
Кайзерслаутерн
Германия. Вторая Бундеслига, 12 тур
Вольфсбург
3 : 0
21.11.2026
Хольштайн
Германия. Вторая Бундеслига, 11 тур
Хольштайн
1 : 2
07.11.2026
Арминия
Германия. Вторая Бундеслига, 10 тур
Гройтер Фюрт
1 : 0
01.11.2026
Хольштайн
Германия. Кубок, 1/16 финала
Хольштайн
1 : 1
28.10.2026
Хоффенхайм
Германия. Вторая Бундеслига, 9 тур
Хольштайн
3 : 0
25.10.2026
Динамо Дрезден
Ганновер-96
Германия. Вторая Бундеслига, 13 тур
Оснабрюк
- : -
28.11.2026
Ганновер-96
Германия. Вторая Бундеслига, 12 тур
Ганновер-96
2 : 1
21.11.2026
Гройтер Фюрт
Германия. Вторая Бундеслига, 11 тур
Хайденхайм
2 : 2
08.11.2026
Ганновер-96
Германия. Вторая Бундеслига, 10 тур
Ганновер-96
2 : 1
01.11.2026
Динамо Дрезден
Германия. Кубок, 1/16 финала
Ганновер-96
0 : 2
28.10.2026
Кайзерслаутерн
Германия. Вторая Бундеслига, 9 тур
Айнтрахт
2 : 0
25.10.2026
Ганновер-96
Информация о матче
Главный судья:
Флориан Экснер
(Мюнстер)
Стадион:
Holstein-Stadion, Kiel
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