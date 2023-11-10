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Расписание матчей
Германия. Вторая Бундеслига
Санкт-Паули - Ганновер-96
Санкт-Паули - Ганновер-96: обзор матча 10 ноября 2023
Санкт-Паули
10.11.2023, пятница, 20:30
Германия. Вторая Бундеслига, 13 тур
0 : 0
Завершен
Ганновер-96
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Санкт-Паули - Ганновер-96
90'
+7
Замена
М. Кристиансен
️️️️
E. Leopold
90'
+5
Желтая карточка
Р. Цилер
Замена
Э. Аменидо
️️️️
Й. Эггештайн
90'
+1
Желтая карточка
К. Меткалф
90'
80'
Замена
С. Муроя
️️️️
Я. Дем
76'
Замена
С. Эрнст
️️️️
Л. Шауб
75'
Желтая карточка
А. Фогльзаммер
Замена
Д. Синани
️️️️
О. Афолаян
75'
Желтая карточка
Э. Саад
74'
46'
Замена
А. Фогльзаммер
️️️️
Н. Тресольди
22'
Желтая карточка
Н. Тресольди
20'
Желтая карточка
Ф. Кунце
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Санкт-Паули
22
Никола Васили
ВР
29
Филипп Треу
ЦЗ
2
Манолис Салиакас
ПЗ
24
Конор Меткалф
ОП
8
Эрик Смит
ЦП
5
Карол Метс
ЦП
10
Марсель Хартель
(К)
АП
11
Элиас Саад
ЦФ
19
Йоханнес Эггештайн
ЦФ
21
Оладапо Афолаян
ЦФ
6
Хауке Валь
ЦФ
Главный тренер
Тимо Шульц
Ганновер-96
20
Рон-Роберт Цилер
(К)
ВР
23
Марцель Хальстенберг
ЛЗ
17
Деррик Кен
ЛЗ
26
Брайт Арри-Мби
ЦЗ
5
Фил Нойман
ЦЗ
23
Янник Дем
ПЗ
6
Фабиан Кунце
ОП
21
Луис Шауб
ЦП
8
Enzo Leopold
ЦП
7
Николо Тресольди
ЦФ
7
Хавард Нильсен
ЦФ
Главный тренер
Штефан Ляйтль
Санкт-Паули
30
Саша Бурхерт
ВР
21
Ларс Рицка
ЛЗ
4
Давид Немет
ЦЗ
11
Карло Бухалфа
ОП
10
Данель Синани
ЦП
25
Адам Дзвигала
ЦФ
6
Симон Цоллер
ЦФ
19
Andreas Albers Nielsen
ЦФ
14
Этьен Аменидо
ЦФ
Ганновер-96
30
Лео Вайнкауф
ВР
49
Янник Люрс
ЦЗ
2
Сеи Муроя
ПЗ
13
Макс Кристиансен
ЦП
15
Себастьян Эрнст
ЦП
26
Antonio Foti
ЦП
10
Кристофер Скотт
АП
29
Kolja Oudenne
ЦФ
9
Андреас Фогльзаммер
ЦФ
2-1-2-1-4
22
Васили
29
Треу
2
Салиакас
24
Меткалф
8
Смит
5
Метс
10
Хартель
11
Саад
6
Валь
21
Афолаян
19
Эггештайн
3-3-2-2
20
Цилер
23
Хальстенберг
26
Арри-Мби
5
Нойман
23
Дем
6
Кунце
17
Кен
21
Шауб
8
7
Нильсен
7
Тресольди
21
Афолаян
10
Синани
10
Синани
21
Афолаян
19
Эггештайн
14
Аменидо
14
Аменидо
19
Эггештайн
23
Дем
2
Муроя
2
Муроя
23
Дем
8
13
Кристиансен
13
Кристиансен
8
21
Шауб
15
Эрнст
15
Эрнст
21
Шауб
7
Тресольди
9
Фогльзаммер
9
Фогльзаммер
7
Тресольди
Остались в запасе
Санкт-Паули
Ганновер-96
30
Саша Бурхерт
ВР
21
Ларс Рицка
ЛЗ
4
Давид Немет
ЦЗ
11
Карло Бухалфа
ОП
25
Адам Дзвигала
ЦФ
6
Симон Цоллер
ЦФ
19
Andreas Albers Nielsen
ЦФ
Главный тренер
Тимо Шульц
30
Лео Вайнкауф
ВР
49
Янник Люрс
ЦЗ
26
Antonio Foti
ЦП
10
Кристофер Скотт
АП
29
Kolja Oudenne
ЦФ
Главный тренер
Штефан Ляйтль
Остались в запасе
30
Саша Бурхерт
ВР
21
Ларс Рицка
ЛЗ
4
Давид Немет
ЦЗ
11
Карло Бухалфа
ОП
25
Адам Дзвигала
ЦФ
6
Симон Цоллер
ЦФ
19
Andreas Albers Nielsen
ЦФ
Остались в запасе
30
Лео Вайнкауф
ВР
49
Янник Люрс
ЦЗ
26
Antonio Foti
ЦП
10
Кристофер Скотт
АП
29
Kolja Oudenne
ЦФ
Главный тренер
Тимо Шульц
Главный тренер
Штефан Ляйтль
Статистика матча Санкт-Паули - Ганновер-96
2
4
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
4
Матчи команд
Санкт-Паули
Германия. Вторая Бундеслига, 13 тур
Динамо Дрезден
- : -
28.11.2026
Санкт-Паули
Германия. Вторая Бундеслига, 12 тур
Санкт-Паули
2 : 0
21.11.2026
Бохум
Германия. Вторая Бундеслига, 11 тур
Магдебург
4 : 1
08.11.2026
Санкт-Паули
Германия. Вторая Бундеслига, 10 тур
Санкт-Паули
1 : 3
01.11.2026
Нюрнберг
Германия. Вторая Бундеслига, 9 тур
Дармштадт
0 : 0
23.10.2026
Санкт-Паули
Германия. Вторая Бундеслига, 8 тур
Ганновер-96
1 : 1
17.10.2026
Санкт-Паули
Ганновер-96
Германия. Вторая Бундеслига, 13 тур
Оснабрюк
- : -
28.11.2026
Ганновер-96
Германия. Вторая Бундеслига, 12 тур
Ганновер-96
2 : 1
21.11.2026
Гройтер Фюрт
Германия. Вторая Бундеслига, 11 тур
Хайденхайм
2 : 2
08.11.2026
Ганновер-96
Германия. Вторая Бундеслига, 10 тур
Ганновер-96
2 : 1
01.11.2026
Динамо Дрезден
Германия. Кубок, 1/16 финала
Ганновер-96
0 : 2
28.10.2026
Кайзерслаутерн
Германия. Вторая Бундеслига, 9 тур
Айнтрахт
2 : 0
25.10.2026
Ганновер-96
Информация о матче
Главный судья:
Richard Hempel, Germany
Стадион:
Миллернтор
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