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Расписание матчей
Германия. Вторая Бундеслига
Фортуна - Ганновер-96
Фортуна - Ганновер-96: обзор матча 24 сентября 2023
Фортуна
24.09.2023, воскресенье, 14:30
Германия. Вторая Бундеслига, 7 тур
1 : 1
Завершен
Ганновер-96
59'
Х. Цолис (П)
7'
С. Тойхерт
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Фортуна - Ганновер-96
90'
Замена
С. Эрнст
️️️️
E. Leopold
88'
Желтая карточка
М. Хальстенберг
Замена
Д. Гинчек
️️️️
В. Вермей
86'
Замена
Й. Немец
️️️️
И. Йоуханнессон
86'
86'
Замена
С. Муроя
️️️️
Я. Дем
86'
Замена
E. Brooklyn
️️️️
С. Тойхерт
Замена
А. Танака
️️️️
С. Аппелькамп
77'
Замена
Д. Ястржембски
️️️️
Ф. Клаус
77'
73'
Замена
A. Foti
️️️️
Л. Шауб
ГОЛ с пенальти! 1:1!
Х. Цолис
59'
Желтая карточка
И. Йоуханнессон
49'
Желтая карточка
Я. Энгельхардт
45'
44'
Желтая карточка
Д. Кен
40'
Желтая карточка
Х. Нильсен
7'
ГОЛ! 0:1!
С. Тойхерт
Пас отдал
М. Хальстенберг
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Фортуна
33
Флориан Кастенмайер
ВР
25
Маттиас Циммерманн
ЦЗ
5
Джамиль Зиберт
ЦЗ
30
Jordy de Wijs
ЦЗ
17
Христос Цолис
ЛВ
8
Emmanuel Iyoha
ЦП
30
Феликс Клаус
ЦП
16
Янник Энгельхардт
ЦП
8
Исак-Бергманн Йоуханнессон
ЦП
8
Синта Аппелькамп
ПВ
9
Венсан Вермей
ЦФ
Главный тренер
Уве Реслер
Ганновер-96
20
Рон-Роберт Цилер
ВР
23
Марцель Хальстенберг
ЛЗ
17
Деррик Кен
ЛЗ
5
Фил Нойман
ЦЗ
26
Брайт Арри-Мби
ЦЗ
23
Янник Дем
ПЗ
6
Фабиан Кунце
ОП
8
Enzo Leopold
ЦП
21
Луис Шауб
ЦП
36
Седрик Тойхерт
ЦФ
7
Хавард Нильсен
ЦФ
Главный тренер
Штефан Ляйтль
Фортуна
1
Карол Немчински
ВР
22
Takashi Uchino
ЦЗ
15
Tim Christopher Oberdorf
ЦЗ
34
Николя Гавори
ЦЗ
27
Деннис Ястржембски
ЛВ
22
Ао Танака
ЦП
11
Йона Немец
ЦФ
10
Даниэль Гинчек
ЦФ
Ганновер-96
30
Лео Вайнкауф
ВР
49
Янник Люрс
ЦЗ
2
Сеи Муроя
ПЗ
15
Себастьян Эрнст
ЦП
26
Antonio Foti
ЦП
20
Мухаммед Дамар
АП
10
Кристофер Скотт
АП
29
Kolja Oudenne
ЦФ
14
Ezeh Brooklyn
ЦФ
3-4-2-1
33
Кастенмайер
25
Циммерманн
5
Зиберт
30
8
16
Энгельхардт
8
Йоуханнессон
30
Клаус
17
Цолис
8
Аппелькамп
9
Вермей
3-3-2-2
20
Цилер
23
Хальстенберг
5
Нойман
26
Арри-Мби
23
Дем
6
Кунце
17
Кен
8
21
Шауб
7
Нильсен
36
Тойхерт
8
Аппелькамп
22
Танака
22
Танака
8
Аппелькамп
30
Клаус
27
Ястржембски
27
Ястржембски
30
Клаус
8
Йоуханнессон
11
Немец
11
Немец
8
Йоуханнессон
9
Вермей
10
Гинчек
10
Гинчек
9
Вермей
23
Дем
2
Муроя
2
Муроя
23
Дем
8
15
Эрнст
15
Эрнст
8
21
Шауб
26
26
21
Шауб
36
Тойхерт
14
14
36
Тойхерт
Остались в запасе
Фортуна
Ганновер-96
1
Карол Немчински
ВР
22
Takashi Uchino
ЦЗ
15
Tim Christopher Oberdorf
ЦЗ
34
Николя Гавори
ЦЗ
Главный тренер
Уве Реслер
30
Лео Вайнкауф
ВР
49
Янник Люрс
ЦЗ
20
Мухаммед Дамар
АП
10
Кристофер Скотт
АП
29
Kolja Oudenne
ЦФ
Главный тренер
Штефан Ляйтль
Остались в запасе
1
Карол Немчински
ВР
22
Takashi Uchino
ЦЗ
15
Tim Christopher Oberdorf
ЦЗ
34
Николя Гавори
ЦЗ
Остались в запасе
30
Лео Вайнкауф
ВР
49
Янник Люрс
ЦЗ
20
Мухаммед Дамар
АП
10
Кристофер Скотт
АП
29
Kolja Oudenne
ЦФ
Главный тренер
Уве Реслер
Главный тренер
Штефан Ляйтль
Статистика матча Фортуна - Ганновер-96
2
3
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
3
Матчи команд
Фортуна
Германия. Третья Лига, 15 тур
Вюрцбургер Кикерс
- : -
28.11.2026
Фортуна
Германия. Третья Лига, 14 тур
Фортуна
3 : 1
21.11.2026
Сонненхоф Гросаспах
Германия. Третья Лига, 13 тур
Ингольштадт
3 : 2
07.11.2026
Фортуна
Германия. Третья Лига, 12 тур
Фортуна
0 : 0
30.10.2026
Меппен
Германия. Третья Лига, 11 тур
Ганза
1 : 1
24.10.2026
Фортуна
Германия. Третья Лига, 10 тур
Фортуна
1 : 3
17.10.2026
Саарбрюккен
Ганновер-96
Германия. Вторая Бундеслига, 13 тур
Оснабрюк
- : -
28.11.2026
Ганновер-96
Германия. Вторая Бундеслига, 12 тур
Ганновер-96
2 : 1
21.11.2026
Гройтер Фюрт
Германия. Вторая Бундеслига, 11 тур
Хайденхайм
2 : 2
08.11.2026
Ганновер-96
Германия. Вторая Бундеслига, 10 тур
Ганновер-96
2 : 1
01.11.2026
Динамо Дрезден
Германия. Кубок, 1/16 финала
Ганновер-96
0 : 2
28.10.2026
Кайзерслаутерн
Германия. Вторая Бундеслига, 9 тур
Айнтрахт
2 : 0
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