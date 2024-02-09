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Расписание матчей
Польша. Экстракласса
Рух - Легия
Рух - Легия: обзор матча 09 февраля 2024
Рух
09.02.2024, пятница, 22:30
Польша. Экстракласа, 20 тур
0 : 1
Завершен
Легия
56'
М. Гуал
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Рух - Легия
Замена
F. Starzyński
️️️️
J. Letniowski
84'
Замена
P. Szur
️️️️
M. Feliks
84'
81'
Замена
Ф. Рейчик
️️️️
Жозуэ
Замена
Хосема
️️️️
Ł. Moneta
80'
Замена
F. Wilak
️️️️
А. Влканова
76'
Замена
В. Длугош
️️️️
M. Kozak
75'
74'
Замена
Т. Пекхарт
️️️️
Б. Крамер
64'
Замена
М. Росолек
️️️️
П. Кун
64'
Замена
Р. Морисита
️️️️
М. Гуал
56'
ГОЛ! 0:1!
М. Гуал
Пас отдал
Б. Крамер
46'
Замена
Б. Капустка
️️️️
Р. Августиняк
Желтая карточка
M. Feliks
28'
1'
Желтая карточка
Р. Августиняк
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Рух
21
Patryk Stępiński
ЦЗ
21
Maciej Sadlok
ЦЗ
96
Robert Dadok
ЦЗ
20
Szymon Szymanski
ЦП
8
Patryk Sikora
(К)
ЦП
7
Miłosz Kozak
ЦП
58
Адам Влканова
АП
44
Dante Stipica
ЦФ
7
Juliusz Letniowski
ЦФ
13
Łukasz Moneta
ЦФ
19
Michal Feliks
ЦФ
Главный тренер
Ярослав Скробач
Легия
25
Каспер Тобиаш
ВР
4
Юри Рибейру
ЛЗ
12
Радован Панков
ЦЗ
3
Стив Капуади
ЦЗ
23
Патрик Кун
ЛП
8
Рафал Августиняк
ОП
22
Юрген Элитим
ЦП
10
Жозуэ
(К)
АП
22
Павел Вшолек
ПВ
28
Марк Гуал
ЦФ
9
Блаж Крамер
ЦФ
Главный тренер
Коста Руньяич
Рух
82
Jakub Bielecki
ВР
20
Хосема
ЦЗ
4
Przemysław Szur
ЦЗ
14
Mateusz Bartolewski
ЦЗ
26
Kacper Michalski
ЦП
10
Tomasz Foszmańczyk
ЦП
71
Виктор Длугош
ПВ
10
Filip Starzyński
ЦФ
54
Filip Wilak
ЦФ
Легия
30
Доминик Гладун
ВР
55
Артур Енджейчик
ЦЗ
15
Марко Бюрх
ЦЗ
20
Филип Рейчик
ЦП
10
Кендрим Зиба
ЦП
25
Рея Морисита
ЦП
67
Бартош Капустка
АП
7
Мацей Росолек
ЦФ
17
Томаш Пекхарт
ЦФ
3-3-1-4
21
21
96
20
8
7
58
Влканова
44
19
13
7
3-1-2-2-2
25
Тобиаш
12
Панков
3
Капуади
4
Рибейру
8
Августиняк
22
Элитим
23
Кун
22
Вшолек
10
Жозуэ
9
Крамер
28
Гуал
13
20
Хосема
20
Хосема
13
19
4
4
19
7
71
Длугош
71
Длугош
7
7
10
10
7
58
Влканова
54
54
58
Влканова
10
Жозуэ
20
Рейчик
20
Рейчик
10
Жозуэ
28
Гуал
25
Морисита
25
Морисита
28
Гуал
8
Августиняк
67
Капустка
67
Капустка
8
Августиняк
23
Кун
7
Росолек
7
Росолек
23
Кун
9
Крамер
17
Пекхарт
17
Пекхарт
9
Крамер
Остались в запасе
Рух
Легия
82
Jakub Bielecki
ВР
14
Mateusz Bartolewski
ЦЗ
26
Kacper Michalski
ЦП
10
Tomasz Foszmańczyk
ЦП
Главный тренер
Ярослав Скробач
30
Доминик Гладун
ВР
55
Артур Енджейчик
ЦЗ
15
Марко Бюрх
ЦЗ
10
Кендрим Зиба
ЦП
Главный тренер
Коста Руньяич
Остались в запасе
82
Jakub Bielecki
ВР
14
Mateusz Bartolewski
ЦЗ
26
Kacper Michalski
ЦП
10
Tomasz Foszmańczyk
ЦП
Остались в запасе
30
Доминик Гладун
ВР
55
Артур Енджейчик
ЦЗ
15
Марко Бюрх
ЦЗ
10
Кендрим Зиба
ЦП
Главный тренер
Ярослав Скробач
Главный тренер
Коста Руньяич
Статистика матча Рух - Легия
1
1
Всего ударов по воротам
9
8
Удары в створ
0
2
Владение мячом %
44
56
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
1
Угловые удары
5
7
Нарушения
16
13
Офсайды
3
3
Количество передач
320
422
Сейвы
1
0
Точность передач %
72
78
Удары мимо ворот
4
2
Блокированные удары
5
4
Удары из пределов штрафной
6
7
Удары из-за пределов штрафной
3
1
Матчи команд
Рух
Польша. Кубок, 1/2 финала
Рух
0 : 5
02.04.2025
Легия
Польша. Кубок, 1/4 финала
Рух
2 : 0
25.02.2025
Корона
Польша. Экстракласа, 34 тур
Рух
2 : 0
25.05.2024
Краковия
Польша. Экстракласа, 33 тур
Корона
2 : 0
18.05.2024
Рух
Польша. Экстракласа, 32 тур
Радомяк
0 : 2
13.05.2024
Рух
Легия
Польша. Экстракласа, 16 тур
Легия
- : -
29.11.2026
Вечиста
Польша. Экстракласа, 15 тур
Висла Плоцк
0 : 1
22.11.2026
Легия
Польша. Экстракласа, 14 тур
Легия
2 : 4
08.11.2026
Ракув
Польша. Экстракласа, 13 тур
Гурник
0 : 0
30.10.2026
Легия
Польша. Экстракласа, 12 тур
Легия
1 : 2
25.10.2026
Лех
Польша. Экстракласа, 11 тур
Краковия
1 : 1
17.10.2026
Легия
Информация о матче
Главный судья:
Дамиан Сильвестрзак
(Вроцлав)
Стадион:
Stadion Miejski w Chorzowie, Chorzów
Посещаемость:
37223
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