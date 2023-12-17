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Расписание матчей
Польша. Экстракласса
Ракув - Корона
Ракув - Корона: обзор матча 17 декабря 2023
Ракув
17.12.2023, воскресенье, 17:00
Польша. Экстракласа, 19 тур
1 : 0
Завершен
Корона
87'
P. Malarczyk (АГ)
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Ракув - Корона
Пенальти не реализован!
Ф. Пясецки
90'
+8
ГОЛ в свои ворота! 1:0!
P. Malarczyk
87'
Замена
Б. Раковитан
️️️️
Д. Сореску
87'
Замена
Ф. Пясецки
️️️️
Л. Зволински
81'
81'
Замена
J. Konstantyn
️️️️
D. Błanik
Замена
D. Drachal
️️️️
М. Кебула
81'
73'
Замена
A. Dalmau
️️️️
Е. Шикавка
Замена
Ж. Карлос
️️️️
С. Плавсич
70'
Желтая карточка
Д. Сореску
67'
63'
Замена
D. Takac
️️️️
M. Remacle
21'
Желтая карточка
P. Malarczyk
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Ракув
1
Владан Ковачевич
ВР
4
Стратос Сварнас
ЦЗ
15
Аднан Ковачевич
ЦЗ
77
Марцин Кебула
ЦП
95
Срджан Плавсич
ЦП
10
Владислав Кочергин
ЦП
10
Джон Йебоа
АП
27
Бартош Новак
АП
7
Фран Тудор
(К)
ПП
18
Деян Сореску
ПВ
99
Лукаш Зволински
ЦФ
Главный тренер
Давид Шварга
Корона
1
Konrad Forenc
ВР
6
Jacek Podgórski
ЦЗ
66
Miłosz Trojak
(К)
ЦЗ
44
Доминик Затор
ЦЗ
18
Yoav Hofmeister
ЦП
8
Martin Remacle
ЦП
7
Dawid Błanik
ЦП
9
Евгений Шикавка
ЦП
5
Marius Briceag
ЦФ
4
Piotr Malarczyk
ЦФ
10
Nono
ЦФ
Главный тренер
Камил Кузера
Ракув
99
Антонис Цифцис
ВР
25
Богдан Раковитан
ЦЗ
3
Милан Рундич
ЦЗ
20
Жеан Карлос
ЛВ
5
Густав Берггрен
ОП
97
Tobiasz Mras
ЦП
8
Dawid Drachal
ЦП
9
Фабиан Пясецки
ЦФ
17
Анте Крнак
ЦФ
Корона
1
Ксавье Деконски
ВР
94
Bartosz Kwiecień
ЦЗ
14
Radosław Turek
ЦП
19
Jakub Konstantyn
ЦП
17
D. Takac
ЦФ
99
Daniel Bak
ЦФ
9
Adrian Dalmau
ЦФ
2-4-3-1
1
Ковачевич
4
Сварнас
15
Ковачевич
77
Кебула
95
Плавсич
10
Кочергин
7
Тудор
10
Йебоа
27
Новак
18
Сореску
99
Зволински
3-4-3
1
6
66
44
Затор
8
7
9
Шикавка
18
10
4
5
18
Сореску
25
Раковитан
25
Раковитан
18
Сореску
77
Кебула
8
8
77
Кебула
95
Плавсич
20
Карлос
20
Карлос
95
Плавсич
99
Зволински
9
Пясецки
9
Пясецки
99
Зволински
7
19
19
7
8
17
17
8
9
Шикавка
9
9
9
Шикавка
Остались в запасе
Ракув
Корона
99
Антонис Цифцис
ВР
3
Милан Рундич
ЦЗ
5
Густав Берггрен
ОП
97
Tobiasz Mras
ЦП
17
Анте Крнак
ЦФ
Главный тренер
Давид Шварга
1
Ксавье Деконски
ВР
94
Bartosz Kwiecień
ЦЗ
14
Radosław Turek
ЦП
99
Daniel Bak
ЦФ
Главный тренер
Камил Кузера
Остались в запасе
99
Антонис Цифцис
ВР
3
Милан Рундич
ЦЗ
5
Густав Берггрен
ОП
97
Tobiasz Mras
ЦП
17
Анте Крнак
ЦФ
Остались в запасе
1
Ксавье Деконски
ВР
94
Bartosz Kwiecień
ЦЗ
14
Radosław Turek
ЦП
99
Daniel Bak
ЦФ
Главный тренер
Давид Шварга
Главный тренер
Камил Кузера
Статистика матча Ракув - Корона
1
1
Всего ударов по воротам
7
5
Удары в створ
1
4
Владение мячом %
49
51
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
1
Угловые удары
3
1
Нарушения
8
4
Офсайды
0
2
Количество передач
197
214
Сейвы
4
2
Точность передач %
79
78
Удары мимо ворот
5
1
Блокированные удары
1
0
Удары из пределов штрафной
5
2
Удары из-за пределов штрафной
2
3
Матчи команд
Ракув
Польша. Экстракласа, 17 тур
Радомяк
- : -
06.12.2026
Ракув
Польша. Экстракласа, 16 тур
Ракув
1 : 2
27.11.2026
Пяст
Польша. Экстракласа, 15 тур
Ракув
3 : 1
22.11.2026
Видзев
Польша. Экстракласа, 14 тур
Легия
2 : 4
08.11.2026
Ракув
Польша. Экстракласа, 13 тур
Ракув
3 : 1
02.11.2026
Погонь
Польша. Экстракласа, 12 тур
Висла
2 : 1
24.10.2026
Ракув
Корона
Польша. Экстракласа, 16 тур
Корона
- : -
30.11.2026
Краковия
Польша. Экстракласа, 15 тур
Пяст
2 : 0
20.11.2026
Корона
Польша. Экстракласа, 14 тур
Корона
0 : 2
07.11.2026
Радомяк
Польша. Экстракласа, 13 тур
Заглембе
1 : 0
02.11.2026
Корона
Польша. Экстракласа, 12 тур
Корона
1 : 0
24.10.2026
ГКС Катовице
Польша. Экстракласа, 11 тур
Лех
6 : 1
18.10.2026
Корона
Информация о матче
Главный судья:
Tomasz Musial, Poland
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