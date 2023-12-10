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Расписание матчей
Польша. Экстракласса
Лех - Пяст
Лех - Пяст: обзор матча 10 декабря 2023
Лех
10.12.2023, воскресенье, 14:30
Польша. Экстракласа, 18 тур
0 : 1
Завершен
Пяст
86'
P. Dziczek (П)
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Лех - Пяст
90'
+9
Желтая карточка
T. Mokwa
90'
+8
Замена
T. Mokwa
️️️️
Д. Кадзиор
Желтая карточка
Й. Карлстрем
90'
+5
Замена
А. Собич
️️️️
М. Блажич
87'
86'
ГОЛ с пенальти! 0:1!
P. Dziczek
Желтая карточка
М. Ишак
85'
71'
Замена
M. Muñoz
️️️️
A. Mosór
Замена
А. Соуза
️️️️
Ф. Мархвиньски
68'
Замена
Д. Хотич
️️️️
А. Голизаде
68'
68'
Замена
Х. Феликс
️️️️
M. Szczepański
57'
Желтая карточка
M. Szczepański
Желтая карточка
М. Блажич
55'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Лех
41
Бартош Мрозек
ВР
16
Миха Блажич
ЦЗ
30
Барри Дуглас
ЦЗ
16
Антонио Милич
ЦЗ
2
Жоэль Перейра
ПЗ
99
Кристоффер Вельде
ЛВ
8
Йеспер Карлстрем
ОП
22
Радослав Муравски
ЦП
10
Филип Мархвиньски
ЦП
8
Али Голизаде
ПВ
9
Микаэль Ишак
ЦФ
Главный тренер
Джон ван ден Бром
Пяст
33
Karol Szymański
ВР
2
Ariel Mosór
ЦЗ
11
Аркадиуш Пырка
ЦЗ
19
Майкл Амейо
ЦП
30
Miłosz Szczepański
ЦП
6
Michał Chrapek
ЦП
92
Дамиан Кадзиор
ЦП
20
Grzegorz Tomasiewicz
ЦП
14
Якуб Голубек
ЦП
16
Patryk Dziczek
ЦФ
5
Tomáš Huk
ЦФ
Главный тренер
Александар Вукович
Лех
1
Филип Беднарек
ВР
55
Максимилиан Пингот
ЦЗ
15
Михал Гургуль
ЦЗ
30
Алан Червински
ЦЗ
10
Дино Хотич
ЦП
30
Ника Квеквескири
ЦП
77
Афонсу Соуза
АП
54
Filip Wilak
ЦФ
9
Артур Собич
ЦФ
Пяст
26
Франтишек Плах
ВР
18
Miguel Muñoz
ЦЗ
26
Тихомир Костадинов
ЦП
31
Oskar Lesniak
ЦП
17
Filip Karbowy
ЦП
22
Tomasz Mokwa
ЦФ
7
Хорхе Феликс
ЦФ
29
Marcel Bykowski
ЦФ
99
Piotr Urbanki
ЦФ
4-1-2-2-1
41
Мрозек
16
Блажич
30
Дуглас
16
Милич
2
Перейра
8
Карлстрем
22
Муравски
10
Мархвиньски
99
Вельде
8
Голизаде
9
Ишак
2-5-1-2
33
2
11
Пырка
30
92
Кадзиор
20
14
Голубек
6
19
Амейо
5
16
8
Голизаде
10
Хотич
10
Хотич
8
Голизаде
10
Мархвиньски
77
Соуза
77
Соуза
10
Мархвиньски
16
Блажич
9
Собич
9
Собич
16
Блажич
2
18
18
2
92
Кадзиор
22
22
92
Кадзиор
30
7
Феликс
7
Феликс
30
Остались в запасе
Лех
Пяст
1
Филип Беднарек
ВР
55
Максимилиан Пингот
ЦЗ
15
Михал Гургуль
ЦЗ
30
Алан Червински
ЦЗ
30
Ника Квеквескири
ЦП
54
Filip Wilak
ЦФ
Главный тренер
Джон ван ден Бром
26
Франтишек Плах
ВР
26
Тихомир Костадинов
ЦП
31
Oskar Lesniak
ЦП
17
Filip Karbowy
ЦП
29
Marcel Bykowski
ЦФ
99
Piotr Urbanki
ЦФ
Главный тренер
Александар Вукович
Остались в запасе
1
Филип Беднарек
ВР
55
Максимилиан Пингот
ЦЗ
15
Михал Гургуль
ЦЗ
30
Алан Червински
ЦЗ
30
Ника Квеквескири
ЦП
54
Filip Wilak
ЦФ
Остались в запасе
26
Франтишек Плах
ВР
26
Тихомир Костадинов
ЦП
31
Oskar Lesniak
ЦП
17
Filip Karbowy
ЦП
29
Marcel Bykowski
ЦФ
99
Piotr Urbanki
ЦФ
Главный тренер
Джон ван ден Бром
Главный тренер
Александар Вукович
Статистика матча Лех - Пяст
3
2
Всего ударов по воротам
7
4
Удары в створ
1
1
Владение мячом %
65
35
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
3
2
Угловые удары
3
2
Нарушения
10
5
Количество передач
296
158
Сейвы
1
1
Точность передач %
85
68
Удары мимо ворот
4
2
Блокированные удары
2
1
Удары из пределов штрафной
4
3
Удары из-за пределов штрафной
3
1
Матчи команд
Лех
Польша. Экстракласа, 16 тур
Лех
- : -
29.11.2026
Погонь
Лига Европы, 5 тур
Юнион СЖ
2 : 2
26.11.2026
Лех
Польша. Экстракласа, 15 тур
ГКС Катовице
0 : 1
22.11.2026
Лех
Польша. Экстракласа, 14 тур
Лех
2 : 2
08.11.2026
Заглембе
Лига Европы, 4 тур
Бенфика
3 : 1
05.11.2026
Лех
Польша. Экстракласа, 13 тур
Лех
3 : 1
31.10.2026
Висла
Пяст
Польша. Экстракласа, 17 тур
Пяст
- : -
06.12.2026
Ягеллония
Польша. Экстракласа, 16 тур
Ракув
1 : 2
27.11.2026
Пяст
Польша. Экстракласа, 15 тур
Пяст
2 : 0
20.11.2026
Корона
Польша. Экстракласа, 14 тур
Шленск
0 : 0
07.11.2026
Пяст
Польша. Экстракласа, 13 тур
Висла Плоцк
2 : 2
31.10.2026
Пяст
Польша. Экстракласа, 12 тур
Пяст
3 : 1
24.10.2026
Краковия
Информация о матче
Главный судья:
Karol Arys, Poland
Стадион:
Городской стадион
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