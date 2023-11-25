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Расписание матчей
Польша. Экстракласса
Легия - Варта
Легия - Варта: обзор матча 25 ноября 2023
Легия
25.11.2023, суббота, 22:00
Польша. Экстракласа, 16 тур
2 : 2
Завершен
Варта
45+5'
Жозуэ (П)
63'
Э. Мучи
7'
T. Prikryl
40'
M. Eppel (П)
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Легия - Варта
89'
Желтая карточка
A. Lis
Желтая карточка
Ю. Челхака
86'
Замена
Ю. Челхака
️️️️
Б. Слиш
84'
Замена
И. Стрзалек
️️️️
Жозуэ
84'
78'
Желтая карточка
С. Савич
75'
Замена
J. Kiełb
️️️️
Я. Бартковски
74'
Замена
С. Савич
️️️️
M. Eppel
65'
Замена
Д. Визингер
️️️️
T. Prikryl
65'
Замена
М. Луиш
️️️️
M. Żurawski
ГОЛ! 2:2!
Э. Мучи
Пас отдал
Б. Капустка
63'
Замена
Б. Капустка
️️️️
Ю. Элитим
61'
Замена
М. Гуал
️️️️
Т. Пекхарт
60'
59'
Желтая карточка
Я. Бартковски
Желтая карточка
Б. Слиш
54'
54'
Замена
W. Pleśnierowicz
️️️️
D. Stavropoulos
Замена
Ж. Диаш
️️️️
П. Кун
46'
Желтая карточка
Жозуэ
45'
+7
ГОЛ с пенальти! 1:2!
Жозуэ
45'
+5
40'
ГОЛ с пенальти! 0:2!
M. Eppel
Желтая карточка
Р. Панков
39'
Желтая карточка
П. Вшолек
32'
7'
ГОЛ! 0:1!
T. Prikryl
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Легия
25
Каспер Тобиаш
ВР
4
Юри Рибейру
ЛЗ
12
Радован Панков
ЦЗ
55
Артур Енджейчик
ЦЗ
23
Патрик Кун
ЛП
99
Бартош Слиш
ЦП
22
Юрген Элитим
ЦП
10
Жозуэ
(К)
АП
22
Павел Вшолек
ПВ
17
Томаш Пекхарт
ЦФ
7
Эрнест Мучи
ЦФ
Главный тренер
Коста Руньяич
Варта
1
Adrian Lis
ВР
44
Dawid Szymonowicz
ЦЗ
15
Богдан Цыру
ЦЗ
4
Dimitrios Stavropoulos
ЦЗ
21
Mateusz Kupczak
(К)
ЦЗ
11
Konrad Matuszewski
ЦЗ
2
Якуб Бартковски
ПЗ
47
Tomas Prikryl
ЦП
7
Каетан Шмит
ЦФ
27
M. Eppel
ЦФ
6
Maciej Żurawski
ЦФ
Главный тренер
Давид Шульчек
Легия
30
Доминик Гладун
ВР
15
Марко Бюрх
ЦЗ
32
Макана Баку
ЛВ
23
Жил Диаш
ЛВ
16
Юрген Челхака
ЦП
67
Бартош Капустка
АП
86
Игор Стрзалек
АП
7
Мацей Росолек
ЦФ
28
Марк Гуал
ЦФ
Варта
1
Jedrzej Grobelny
ВР
34
Wiktor Pleśnierowicz
ЦЗ
8
Ниило Мяенпя
ОП
3
Jakub Kiełb
ЦП
15
Michał Kopczyński
ЦП
90
Мигель Луиш
ЦП
28
Filip Borowski
ЦФ
29
Дарио Визингер
ЦФ
77
Стефан Савич
ЦФ
3-3-2-2
25
Тобиаш
4
Рибейру
55
Енджейчик
12
Панков
23
Кун
22
Элитим
99
Слиш
10
Жозуэ
22
Вшолек
7
Мучи
17
Пекхарт
3-2-1-3
1
4
21
11
2
Бартковски
15
Цыру
47
6
27
7
Шмит
99
Слиш
16
Челхака
16
Челхака
99
Слиш
22
Элитим
67
Капустка
67
Капустка
22
Элитим
10
Жозуэ
86
Стрзалек
86
Стрзалек
10
Жозуэ
23
Кун
23
Диаш
23
Диаш
23
Кун
17
Пекхарт
28
Гуал
28
Гуал
17
Пекхарт
4
34
34
4
2
Бартковски
3
3
2
Бартковски
6
90
Луиш
90
Луиш
6
47
29
Визингер
29
Визингер
47
27
77
Савич
77
Савич
27
Остались в запасе
Легия
Варта
30
Доминик Гладун
ВР
15
Марко Бюрх
ЦЗ
32
Макана Баку
ЛВ
7
Мацей Росолек
ЦФ
Главный тренер
Коста Руньяич
1
Jedrzej Grobelny
ВР
8
Ниило Мяенпя
ОП
15
Michał Kopczyński
ЦП
28
Filip Borowski
ЦФ
Главный тренер
Давид Шульчек
Остались в запасе
30
Доминик Гладун
ВР
15
Марко Бюрх
ЦЗ
32
Макана Баку
ЛВ
7
Мацей Росолек
ЦФ
Остались в запасе
1
Jedrzej Grobelny
ВР
8
Ниило Мяенпя
ОП
15
Michał Kopczyński
ЦП
28
Filip Borowski
ЦФ
Главный тренер
Коста Руньяич
Главный тренер
Давид Шульчек
Статистика матча Легия - Варта
5
3
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
5
3
Матчи команд
Легия
Польша. Экстракласа, 16 тур
Легия
- : -
29.11.2026
Вечиста
Польша. Экстракласа, 15 тур
Висла Плоцк
0 : 1
22.11.2026
Легия
Польша. Экстракласа, 14 тур
Легия
2 : 4
08.11.2026
Ракув
Польша. Экстракласа, 13 тур
Гурник
0 : 0
30.10.2026
Легия
Польша. Экстракласа, 12 тур
Легия
1 : 2
25.10.2026
Лех
Польша. Экстракласа, 11 тур
Краковия
1 : 1
17.10.2026
Легия
Варта
Польша. Экстракласа, 34 тур
Ягеллония
3 : 0
25.05.2024
Варта
Польша. Экстракласа, 33 тур
Варта
0 : 1
19.05.2024
Легия
Польша. Экстракласа, 32 тур
Пуща
1 : 0
12.05.2024
Варта
Польша. Экстракласа, 31 тур
Варта
2 : 1
05.05.2024
Видзев
Польша. Экстракласа, 30 тур
Пяст
2 : 0
26.04.2024
Варта
Информация о матче
Главный судья:
Damian Kos, Poland
Стадион:
Войска Польского
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