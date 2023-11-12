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Расписание матчей
Польша. Экстракласса
Легия - Лех
Легия - Лех: обзор матча 12 ноября 2023
Легия
12.11.2023, воскресенье, 19:30
Польша. Экстракласа, 15 тур
0 : 0
Завершен
Лех
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Легия - Лех
90'
+2
Замена
А. Собич
️️️️
Ф. Мархвиньски
Желтая карточка
Б. Крамер
90'
+1
Замена
Б. Крамер
️️️️
Жозуэ
89'
Замена
М. Росолек
️️️️
Э. Мучи
89'
Желтая карточка
С. Капуади
87'
87'
Замена
Ф. Шимчак
️️️️
К. Вельде
80'
Замена
F. Wilak
️️️️
А. Ба Луа
Замена
Ж. Диаш
️️️️
П. Кун
77'
Замена
М. Гуал
️️️️
Т. Пекхарт
77'
73'
Желтая карточка
М. Ишак
64'
Желтая карточка
Р. Муравски
Желтая карточка
Т. Пекхарт
14'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Легия
25
Каспер Тобиаш
ВР
55
Артур Енджейчик
ЦЗ
3
Стив Капуади
ЦЗ
23
Патрик Кун
ЛП
8
Рафал Августиняк
ОП
99
Бартош Слиш
ЦП
22
Юрген Элитим
ЦП
10
Жозуэ
(К)
АП
22
Павел Вшолек
ПВ
7
Эрнест Мучи
ЦФ
17
Томаш Пекхарт
ЦФ
Главный тренер
Коста Руньяич
Лех
41
Бартош Мрозек
ВР
16
Антонио Милич
ЦЗ
30
Барри Дуглас
ЦЗ
16
Миха Блажич
ЦЗ
2
Жоэль Перейра
ПЗ
99
Кристоффер Вельде
ЛВ
8
Йеспер Карлстрем
ОП
22
Радослав Муравски
ЦП
10
Филип Мархвиньски
ЦП
50
Адриэль Ба Луа
ПВ
9
Микаэль Ишак
(К)
ЦФ
Главный тренер
Джон ван ден Бром
Легия
30
Доминик Гладун
ВР
4
Юри Рибейру
ЛЗ
12
Радован Панков
ЦЗ
23
Жил Диаш
ЛВ
16
Юрген Челхака
ЦП
86
Игор Стрзалек
АП
28
Марк Гуал
ЦФ
9
Блаж Крамер
ЦФ
7
Мацей Росолек
ЦФ
Лех
1
Филип Беднарек
ВР
55
Максимилиан Пингот
ЦЗ
30
Алан Червински
ЦЗ
5
Элиас Андерссон
ЦП
30
Ника Квеквескири
ЦП
8
Али Голизаде
ПВ
54
Filip Wilak
ЦФ
9
Артур Собич
ЦФ
18
Филип Шимчак
ЦФ
2-1-3-2-2
25
Тобиаш
55
Енджейчик
3
Капуади
8
Августиняк
23
Кун
22
Элитим
99
Слиш
10
Жозуэ
22
Вшолек
17
Пекхарт
7
Мучи
4-1-2-2-1
41
Мрозек
2
Перейра
30
Дуглас
16
Блажич
16
Милич
8
Карлстрем
22
Муравски
10
Мархвиньски
50
Ба Луа
99
Вельде
9
Ишак
23
Кун
23
Диаш
23
Диаш
23
Кун
17
Пекхарт
28
Гуал
28
Гуал
17
Пекхарт
10
Жозуэ
9
Крамер
9
Крамер
10
Жозуэ
7
Мучи
7
Росолек
7
Росолек
7
Мучи
50
Ба Луа
54
54
50
Ба Луа
10
Мархвиньски
9
Собич
9
Собич
10
Мархвиньски
99
Вельде
18
Шимчак
18
Шимчак
99
Вельде
Остались в запасе
Легия
Лех
30
Доминик Гладун
ВР
4
Юри Рибейру
ЛЗ
12
Радован Панков
ЦЗ
16
Юрген Челхака
ЦП
86
Игор Стрзалек
АП
Главный тренер
Коста Руньяич
1
Филип Беднарек
ВР
55
Максимилиан Пингот
ЦЗ
30
Алан Червински
ЦЗ
5
Элиас Андерссон
ЦП
30
Ника Квеквескири
ЦП
8
Али Голизаде
ПВ
Главный тренер
Джон ван ден Бром
Остались в запасе
30
Доминик Гладун
ВР
4
Юри Рибейру
ЛЗ
12
Радован Панков
ЦЗ
16
Юрген Челхака
ЦП
86
Игор Стрзалек
АП
Остались в запасе
1
Филип Беднарек
ВР
55
Максимилиан Пингот
ЦЗ
30
Алан Червински
ЦЗ
5
Элиас Андерссон
ЦП
30
Ника Квеквескири
ЦП
8
Али Голизаде
ПВ
Главный тренер
Коста Руньяич
Главный тренер
Джон ван ден Бром
Статистика матча Легия - Лех
3
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
3
2
Матчи команд
Легия
Польша. Экстракласа, 16 тур
Легия
- : -
29.11.2026
Вечиста
Польша. Экстракласа, 15 тур
Висла Плоцк
0 : 1
22.11.2026
Легия
Польша. Экстракласа, 14 тур
Легия
2 : 4
08.11.2026
Ракув
Польша. Экстракласа, 13 тур
Гурник
0 : 0
30.10.2026
Легия
Польша. Экстракласа, 12 тур
Легия
1 : 2
25.10.2026
Лех
Польша. Экстракласа, 11 тур
Краковия
1 : 1
17.10.2026
Легия
Лех
Польша. Экстракласа, 16 тур
Лех
- : -
29.11.2026
Погонь
Лига Европы, 5 тур
Юнион СЖ
2 : 2
26.11.2026
Лех
Польша. Экстракласа, 15 тур
ГКС Катовице
0 : 1
22.11.2026
Лех
Польша. Экстракласа, 14 тур
Лех
2 : 2
08.11.2026
Заглембе
Лига Европы, 4 тур
Бенфика
3 : 1
05.11.2026
Лех
Польша. Экстракласа, 13 тур
Лех
3 : 1
31.10.2026
Висла
Информация о матче
Главный судья:
Piotr Lasyk, Poland
Стадион:
Войска Польского
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