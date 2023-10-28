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Расписание матчей
Польша. Экстракласса
Варта - Пяст
Варта - Пяст: обзор матча 28 октября 2023
Варта
28.10.2023, суббота, 13:30
Польша. Экстракласа, 13 тур
1 : 1
Завершен
Пяст
3'
К. Шмит
23'
М. Амейо
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Варта - Пяст
90'
+3
Желтая карточка
J. Czerwiński
Желтая карточка
Д. Визингер
90'
+3
Желтая карточка
D. Szymonowicz
80'
Замена
W. Pleśnierowicz
️️️️
D. Szymonowicz
80'
Замена
T. Prikryl
️️️️
К. Шмит
72'
Замена
Д. Визингер
️️️️
M. Eppel
72'
66'
Замена
S. Krykun
️️️️
Х. Феликс
Замена
F. Borowski
️️️️
M. Żurawski
65'
Замена
Н. Мяенпя
️️️️
Я. Бартковски
64'
60'
Желтая карточка
А. Пырка
Желтая карточка
Я. Бартковски
57'
Желтая карточка
M. Kupczak
52'
46'
Замена
M. Szczepański
️️️️
M. Chrapek
Желтая карточка
M. Żurawski
31'
23'
ГОЛ! 1:1!
М. Амейо
Пас отдал
Х. Феликс
Желтая карточка
Б. Цыру
6'
ГОЛ! 1:0!
К. Шмит
Пас отдал
K. Matuszewski
3'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Варта
1
Jedrzej Grobelny
ВР
4
Dimitrios Stavropoulos
ЦЗ
44
Dawid Szymonowicz
ЦЗ
15
Богдан Цыру
ЦЗ
21
Mateusz Kupczak
(К)
ЦЗ
11
Konrad Matuszewski
ЦЗ
2
Якуб Бартковски
ПЗ
90
Мигель Луиш
ЦП
27
M. Eppel
ЦФ
6
Maciej Żurawski
ЦФ
7
Каетан Шмит
ЦФ
Главный тренер
Давид Шульчек
Пяст
26
Франтишек Плах
ВР
11
Аркадиуш Пырка
ЦЗ
2
Ariel Mosór
ЦЗ
98
Alexandros Katranis
ЦЗ
19
Майкл Амейо
ЦП
20
Grzegorz Tomasiewicz
ЦП
92
Дамиан Кадзиор
ЦП
6
Michał Chrapek
ЦП
7
Хорхе Феликс
ЦФ
16
Patryk Dziczek
ЦФ
4
Jakub Czerwiński
(К)
ЦФ
Главный тренер
Александар Вукович
Варта
1
Adrian Lis
ВР
34
Wiktor Pleśnierowicz
ЦЗ
8
Ниило Мяенпя
ОП
25
Jakub Paszkowski
ЦП
47
Tomas Prikryl
ЦП
77
Стефан Савич
ЦФ
28
Filip Borowski
ЦФ
29
Дарио Визингер
ЦФ
97
Wiktor Kaminski
ЦФ
Пяст
33
Karol Szymański
ВР
18
Miguel Muñoz
ЦЗ
14
Якуб Голубек
ЦП
17
Filip Karbowy
ЦП
44
Sergiy Krykun
ЦП
30
Miłosz Szczepański
ЦП
27
Gabriel Kirejczyk
ЦФ
5
Tomáš Huk
ЦФ
22
Tomasz Mokwa
ЦФ
3-2-1-3
1
15
Цыру
21
11
44
2
Бартковски
90
Луиш
7
Шмит
6
27
3-4-3
26
Плах
11
Пырка
2
98
20
92
Кадзиор
6
19
Амейо
4
16
7
Феликс
44
34
34
44
2
Бартковски
8
Мяенпя
8
Мяенпя
2
Бартковски
7
Шмит
47
47
7
Шмит
6
28
28
6
27
29
Визингер
29
Визингер
27
7
Феликс
44
44
7
Феликс
6
30
30
6
Остались в запасе
Варта
Пяст
1
Adrian Lis
ВР
25
Jakub Paszkowski
ЦП
77
Стефан Савич
ЦФ
97
Wiktor Kaminski
ЦФ
Главный тренер
Давид Шульчек
33
Karol Szymański
ВР
18
Miguel Muñoz
ЦЗ
14
Якуб Голубек
ЦП
17
Filip Karbowy
ЦП
27
Gabriel Kirejczyk
ЦФ
5
Tomáš Huk
ЦФ
22
Tomasz Mokwa
ЦФ
Главный тренер
Александар Вукович
Остались в запасе
1
Adrian Lis
ВР
25
Jakub Paszkowski
ЦП
77
Стефан Савич
ЦФ
97
Wiktor Kaminski
ЦФ
Остались в запасе
33
Karol Szymański
ВР
18
Miguel Muñoz
ЦЗ
14
Якуб Голубек
ЦП
17
Filip Karbowy
ЦП
27
Gabriel Kirejczyk
ЦФ
5
Tomáš Huk
ЦФ
22
Tomasz Mokwa
ЦФ
Главный тренер
Давид Шульчек
Главный тренер
Александар Вукович
Статистика матча Варта - Пяст
6
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
6
2
Матчи команд
Варта
Польша. Экстракласа, 34 тур
Ягеллония
3 : 0
25.05.2024
Варта
Польша. Экстракласа, 33 тур
Варта
0 : 1
19.05.2024
Легия
Польша. Экстракласа, 32 тур
Пуща
1 : 0
12.05.2024
Варта
Польша. Экстракласа, 31 тур
Варта
2 : 1
05.05.2024
Видзев
Польша. Экстракласа, 30 тур
Пяст
2 : 0
26.04.2024
Варта
Пяст
Польша. Экстракласа, 17 тур
Пяст
- : -
06.12.2026
Ягеллония
Польша. Экстракласа, 16 тур
Ракув
1 : 2
27.11.2026
Пяст
Польша. Экстракласа, 15 тур
Пяст
2 : 0
20.11.2026
Корона
Польша. Экстракласа, 14 тур
Шленск
0 : 0
07.11.2026
Пяст
Польша. Экстракласа, 13 тур
Висла Плоцк
2 : 2
31.10.2026
Пяст
Польша. Экстракласа, 12 тур
Пяст
3 : 1
24.10.2026
Краковия
Информация о матче
Главный судья:
Wojciech Myc, Poland
Стадион:
Stadion Warty Poznan, Poznan
Новости команд
Все
Варта
Пяст
Руденко: «Почти договорились с польской «Вартой», но слава богу, что не до конца»
2022.04.23 15:15
Польская «Варта» намерена арендовать форварда «Спартака-2» Руденко
2022.01.18 14:49
1
«Зенит» готов заплатить 3 миллиона за польского форварда Сверчка
2021.07.01 21:48
16
«Зенит» интересуется нападающим сборной Польши Сверчком. Недавно он забил сборной России
2021.06.26 01:37
15
Игрок «Пяста» Дзичек, которого хотел купить «Локомотив», перешел в «Лацио»
2019.08.23 13:44
3
Руденко: «Почти договорились с польской «Вартой», но слава богу, что не до конца»
2022.04.23 15:15
Польская «Варта» намерена арендовать форварда «Спартака-2» Руденко
2022.01.18 14:49
1
«Зенит» готов заплатить 3 миллиона за польского форварда Сверчка
2021.07.01 21:48
16
«Зенит» интересуется нападающим сборной Польши Сверчком. Недавно он забил сборной России
2021.06.26 01:37
15
Игрок «Пяста» Дзичек, которого хотел купить «Локомотив», перешел в «Лацио»
2019.08.23 13:44
3
Опорный полузащитник «Пяста» Дзичек может перейти в «Локомотив» за 2 миллиона
2019.08.21 18:15
Гончаренко – о матче с «Пястом»: «Есть позитивные моменты, а есть не совсем хорошие»
2018.01.30 06:54
2
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